Vuosi 2026 Salon taidemuseossa on valokuvan ja valotaiteen juhlaa!
Salon taidemuseo Veturitallin tulevan vuoden näyttelyohjelmisto on julkaistu. Salossa nähdään mm. suomalaisen luontovalokuvauksen legenda Hannu Hautalan sekä ruotsalaisen nykytaidekentän huippunimen Helena Blomqvistin laajat yksityisnäyttelyt.
24.1.–3.5.2026 Hannu Hautala: Poika, joka rakasti lintuja
Hannu Hautala (1941–2023) oli Suomen ensimmäinen ammattimainen luontokuvaaja ja alan keskeinen vaikuttaja vuosikymmenten ajan. Suomalaisen luontokuvauksen legenda todisti kuvissaan niin vuodenaikojen vaihtumista tykkylumineen ja usvaisine kesäöineen kuin myös vanhojen metsien tuhoa metsäteollisuuden hakkuiden myötä. Poika, joka rakasti lintuja on Hautalan laajin museonäyttely koskaan. Eri tekniikoilla valmistetut runsaat 100 valokuvaa ylistävät suomalaista luontoa ja täyttävät Salon taidemuseon kaikki näyttelytilat. Yhteistyössä Hannu Hautala -säätiön kanssa tuotettu näyttely kiertyy vuodenaikojen ympärille kattaen valokuvaajan työn eri vuosikymmenet.
23.5.–6.9.2026 Helena Blomqvist
Ruotsalaisen kuvataiteilija Helena Blomqvistin (s. 1975) lumoavat valokuvat johdattavat katsojan intensiivisten, unenomaisten tarinoiden äärelle. Teokset ovat kuin pysäytyskuvia elokuvista tai kohtauksia sadusta, mutta niissä on myös syvää melankoliaa ja yhteiskunnallisia sävyjä. Blomqvistin valokuvissa todellisuus ja fantasia kietoutuvat toisiinsa: hän rakentaa tarkat, elokuvalliset lavasteet ja pukee päähenkilönsä tarkoin suunniteltuihin asuihin valaisten teosten maailman hillitysti. Valokuvat liikkuvat ajan, muistojen ja unelmien teemoissa sivuten myös vieraantuneisuutta, luontosuhdetta sekä aikamme ympäristöhaasteita.
3.10.2026–3.1.2027 Visit valo
Pimenevän vuodenajan myötä Veturitallissa sukelletaan valotaiteen kutkuttavaan maailmaan. Valo on kaiken elämän edellytys: se rytmittää päiviämme sekä toimii tunteiden ja viestien välittäjänä. Valolla taiteen materiaalina ja tekniikkana on Suomessa vuosikymmenten perinne. Näyttely Visit valo esittelee monipuolisen kattauksen kotimaista valotaidetta niin tämän päivän tekijöiltä kuin muistoina menneiltä vuosikymmeniltäkin. Näyttely kutsuu ihmettelemään ja ihastumaan valon mahdollisuuksiin eri tekniikoin ja tyylein toteutettujen teosten äärellä.
GALLERIA SIVURAITEEN NÄYTTELYT
Galleria Sivuraide / 23.5.–6.9.2026 Paula Lehtonen: Kunniavieraat
Paula Lehtonen (s. 1983) on Helsingissä työskentelevä mediataiteilija, joka tarkastelee teoksissaan ekologisia kysymyksiä ja kulutuskeskeisen yhteiskunnan luontosuhdetta. Sivuraiteella nähtävässä videoinstallaatiossa Kunniavieraat (2024) katsoja kohtaa illallispöydän juhlavieraineen. Pääosaa sanattomassa videoteoksessa esittävät aterioimaan saapuvat kanat, jotka tyypillisesti illallisilla löytyvät lautasilta osana ateriaa. Teos haastaa tarkastelemaan tuotantoeläimeksi miellettyä lajia ihmisenkaltaisena toimijana.
Galleria Sivuraide / 3.10.2026–3.1.2027 Sauli Suomela: Layers / Kerrokset
Muotoilija, kuvataiteilija Sauli Suomela (s. 1969) muotoilee havaintoja lasimaisten, kerroksellisten väripintojen kautta. Teokset syntyvät valamalla kerroksittain värjättyä epoksihartsia, jonka läpi kulkeva valo luo hehkuvia sävyjä ja vaihtelevia heijastuksia. Läpinäkyvyys ja valon liike muokkaavat teosten ilmettä jatkuvasti – yhdestä kulmasta katsottuna värit voivat sulautua, häipyä tai korostua uudella tavalla. Suomelan installaatioissa teokset muodostavat myös tilallisia kokonaisuuksia, jotka elävät katsojan liikkeen ja muuttuvan valon mukana.
Minna NyqvistIntendenttiPuh:044 778 4888minna.nyqvist@salo.fi
Reetta NykänenMuseoassistentti
Salon taidemuseo Veturitalli on Salon kaupungin vuonna 1998 perustama taidelaitos, joka tuottaa korkeatasoisia näyttelyitä ja toimii konserttien ja muiden eri tapahtumien järjestäjänä.
Salon taidemuseo Veturitalli, Mariankatu 14, 24240 Salo, 02 7784892
Avoinna ti–pe klo 10–18, la–su 11–16, pääsyliput 10/7 €, Museokortti, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Yleisöopastukset näyttelyyn sunnuntaisin klo 14.
