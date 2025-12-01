Valour listaa neljä ETP:tä Brasilian B3-pörssiin

– Valour debytoi Brasiliassa: DeFi Technologiesin tytäryhtiö Valour on saanut B3:lta hyväksynnän listata neljä ETP:tä eli Valour Bitcoin (BTCV), Valour Ethereum (ETHV), Valour XRP (XRPV) ja Valour SUI (VSUI). Kaupankäynnin niillä odotetaan alkavan 17.12.2025. Tämä luo brasilialaisille sijoittajille Brasilian real-määräisen, paikallisesti listatun pääsyn sijoittamaan olemassa olevien välitys- ja säilytysratkaisujensa kautta.

– Globaali alusta uudella alueella: Sata ETP:tä Euroopassa listanneen Valourin tulo Brasiliaan on yhtiön ensimmäinen merkittävä jalansija Euroopan ulkopuolella ja tärkeä askel laajentumisstrategiassa, joka suuntautuu Latinalaiseen Amerikkaan, Afrikkaan, Lähi-itään, Aasiaan ja muihin nopeasti kehittyviin alueisiin.

– Keskeisten markkinoiden hyödyntäminen: Brasilia on Latinalaisen Amerikan suurin kryptotalous. Valour pääsee nyt hyödyntämään sitä ja maan kehittynyttä sääntelyä, kun se tarjoaa institutionaaliselle tasolle sijoitetun, pörssilistatun pääsyn digitaalisiin omaisuuseriin B3:ssa, mikä vastaa sekä yksityissijoittajien että institutionaalisten sijoittajien kasvavaa kysyntään.

Kaupankäynti B3:ssa Valourin brasilialaisilla ETP:eillä – Valour Bitcoin (BTCV), Valour Ethereum (ETHV), Valour XRP (XRPV) ja Valour SUI (VSUI) – on määrä aloittaa 17.12.2025. Uudet listautumiset huomioidaan pörssikellojen soitolla B3-pörssissä São Paulossa 19.12. Tuotteet tarjoavat brasilialaisille sijoittajille paikallisesti listatun, Brasilian real-määräisen sijoittamisen Valourin johtaviin ETP:ihin samojen välitys- ja säilytysratkaisujen kautta, joita jo käytetään osakkeisiin ja ETF:iin.

Valourin ETP-alusta laajeni Brasiliaan

Valour on listannut 100 ETP:tä eri pörsseissä Euroopassa ja se ylläpitää maailman laajinta digitaalisten omaisuuden ETP-valikoimaa. Valourin ETP:t on listattu Spotlight Stock Marketissa (Ruotsi), Börse Frankfurt issa(Saksa), SIX Swiss Exchangessa (Sveitsi), Lontoon pörssissä (Englanti) ja Euronextissa (Pariisi ja Amsterdam). Valikoima kattaa:

• Layer 1- ja Layer 2 -verkot

• Modulaarisen datan saatavuuden ja tokenisaatioinfrastruktuurin

• Pelien ja sisällöntuottajien ekosysteemit

• Yhteisö- ja hallintotokenit

Tämä tarjoaa monipuoliset digitaalisten omaisuuserien sijoitusmahdollisuudet säännellyillä, pörssinoteeratuilla markkinoilla.

BTCV:n, ETHV:n, XRPV:n ja VSUI:n listaaminen B3:een BDR:n kautta ETP:hen on tärkeä askel Valourin laajentumisessa Latinalaiseen Amerikkaan, Afrikkaan, Lähi-itään, Aasiaan ja muille kehittyville alueille. Brasilia on Valourin ensimmäinen merkittävä jalansija Euroopan ulkopuolella, ja B3 toimii alueellisena keskuksena osakkeille, ETF:ille ja yhä laajemmalle valikoimalle tuotteita ja johdannaisia, jotka on sidottu digitaalisiin omaisuuseriin.

Brasilia on strateginen markkina-alue

Brasilia on Latinalaisen Amerikan suurin ja yhtenäisin rahoitusmarkkina-alue. Maassa on yli 213 miljoonaa asukasta, jotka ovat yhteydessä toisiinsa sekä portugalin kielen että yhtenäisen sääntely- ja pääomamarkkinainfrastruktuurin kautta. Se on myös alueen suurin kryptotalous, jonka kooksi on arvioitu noin 319 miljardia Yhdysvaltain dollaria (7/2024–6/2025). Tämä edustaa kolmannesta kaikesta kryptotoiminnasta Latinalaisessa Amerikassa. Chainalysis-yhtiön Global Crypto Adoption Index 2025:n mukaan Brasilia on nyt maailmassa viidennellä sijalla, mikä heijastaa nopeaa kasvua sekä vähittäis- että institutionaalisessa sijoittamisessa.

Toiminta kasvaa kypsyvän sääntelykehyksen alaisuudessa. Brasilian virtuaaliomaisuuslaki (nro 14 478/2022) ja sitä seuraavat asetukset ovat virallisesti tunnustaneet kryptovarat, nimittäneet Brasilian keskuspankin virtuaaliomaisuuspalvelujen tarjoajien ensisijaiseksi sääntelyviranomaiseksi sekä ottaneet käyttöön vuonna 2025 uusia sääntöjä, jotka laajentavat rahoitusalan standardeja ja AML/CTF-vaatimuksia kryptovälittäjiin.

Tätä taustaa vasten Valourin säännellyt, pörssinoteeratut BDR:t ETP:illä B3:ssa pyrkivät tarjoamaan brasilialaisille institutionaalisen tason pääsyn digitaalisiin omaisuuseriin yhdistämällä läpinäkyvän pörssihinnoittelun, paikallisen selvityksen ja tutut hallintostandardit.

Johdon kommentti: B3 kasvun keskipisteessä

”Brasilia on yksi tärkeimmistä ja nopeimmin kasvavista digitaalisten omaisuuserien markkinoista maailmanlaajuisesti, ja B3 on tämän kasvun keskipisteessä”, sanoo DeFi Technologiesin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä Valourin perustajiin kuuluva Johan Wattenström.

”Valourin BTCV-, ETHV-, XRPV- ja VSUI-tuotteiden listaaminen B3:een on luonnollinen jatke eurooppalaiselle toiminnallemme ja tärkeä askel laajentumisessamme Latinalaiseen Amerikkaan ja muille nopeasti kasvaville alueille. Uskomme, että brasilialaiset institutionaaliset ja yksityissijoittajat haluavat säänneltyä, pörssinoteerattua pääsyä digitaalisiin omaisuuseriin, ja ETP-alustamme on suunniteltu vastaamaan juuri tähän tarpeeseen.”

”Valour on rakentanut Euroopassa maailman suurimman digitaalisten omaisuuserien ETP-tarjooman, ja näemme samanlaisen kysynnän kehittyvän Brasiliassa”, sanoo Andrew Forson, DeFi Technologiesin johtaja ja Valourin kasvujohtaja. ”Paikalliset listaukset keskeisistä ETP-tuotteistamme tarjoavat brasilialaisille sijoittajille tuote-esittelyn, jonka odotamme tukevan brasilialaisia ​​listauksia, strukturoituja tuotteita sekä ratkaisuja, jotka on räätälöity alueen nopeasti kehittyville sijoitusmarkkinoille.”

Lehdistöyhteydet:

Johanna Belitz, Head of Nordics, Valour, johanna@valour.com, +46 70-954 3120

Johan Wattenström, Chief Executive Officer, ir@defi.tech, (323) 537-7681

Alpo Räinä, Mailand Communications, alpo.raina@mailand.fi, +358 40 5670212