Valour listaa neljä ETP:tä Brasilian B3-pörssiin
Tukholma, 4.12.2025 - DeFi Technologiesin tytäryhtiö, johtava pörssinoteerattujen digitaalisten ETP-tuotteiden liikkeeseenlaskija Valour Inc. ja Valour Digital Securities Limited (yhdessä "Valour"), ovat saaneet B3 S.A. (Brasil, Bolsa, Balcão, "B3") -yhtiöltä hyväksynnän listata neljä ETP- tuotetta BDR:n kautta.
– Valour debytoi Brasiliassa: DeFi Technologiesin tytäryhtiö Valour on saanut B3:lta hyväksynnän listata neljä ETP:tä eli Valour Bitcoin (BTCV), Valour Ethereum (ETHV), Valour XRP (XRPV) ja Valour SUI (VSUI). Kaupankäynnin niillä odotetaan alkavan 17.12.2025. Tämä luo brasilialaisille sijoittajille Brasilian real-määräisen, paikallisesti listatun pääsyn sijoittamaan olemassa olevien välitys- ja säilytysratkaisujensa kautta.
– Globaali alusta uudella alueella: Sata ETP:tä Euroopassa listanneen Valourin tulo Brasiliaan on yhtiön ensimmäinen merkittävä jalansija Euroopan ulkopuolella ja tärkeä askel laajentumisstrategiassa, joka suuntautuu Latinalaiseen Amerikkaan, Afrikkaan, Lähi-itään, Aasiaan ja muihin nopeasti kehittyviin alueisiin.
– Keskeisten markkinoiden hyödyntäminen: Brasilia on Latinalaisen Amerikan suurin kryptotalous. Valour pääsee nyt hyödyntämään sitä ja maan kehittynyttä sääntelyä, kun se tarjoaa institutionaaliselle tasolle sijoitetun, pörssilistatun pääsyn digitaalisiin omaisuuseriin B3:ssa, mikä vastaa sekä yksityissijoittajien että institutionaalisten sijoittajien kasvavaa kysyntään.
Kaupankäynti B3:ssa Valourin brasilialaisilla ETP:eillä – Valour Bitcoin (BTCV), Valour Ethereum (ETHV), Valour XRP (XRPV) ja Valour SUI (VSUI) – on määrä aloittaa 17.12.2025. Uudet listautumiset huomioidaan pörssikellojen soitolla B3-pörssissä São Paulossa 19.12. Tuotteet tarjoavat brasilialaisille sijoittajille paikallisesti listatun, Brasilian real-määräisen sijoittamisen Valourin johtaviin ETP:ihin samojen välitys- ja säilytysratkaisujen kautta, joita jo käytetään osakkeisiin ja ETF:iin.
Valourin ETP-alusta laajeni Brasiliaan
Valour on listannut 100 ETP:tä eri pörsseissä Euroopassa ja se ylläpitää maailman laajinta digitaalisten omaisuuden ETP-valikoimaa. Valourin ETP:t on listattu Spotlight Stock Marketissa (Ruotsi), Börse Frankfurt issa(Saksa), SIX Swiss Exchangessa (Sveitsi), Lontoon pörssissä (Englanti) ja Euronextissa (Pariisi ja Amsterdam). Valikoima kattaa:
• Layer 1- ja Layer 2 -verkot
• Modulaarisen datan saatavuuden ja tokenisaatioinfrastruktuurin
• Pelien ja sisällöntuottajien ekosysteemit
• Yhteisö- ja hallintotokenit
Tämä tarjoaa monipuoliset digitaalisten omaisuuserien sijoitusmahdollisuudet säännellyillä, pörssinoteeratuilla markkinoilla.
BTCV:n, ETHV:n, XRPV:n ja VSUI:n listaaminen B3:een BDR:n kautta ETP:hen on tärkeä askel Valourin laajentumisessa Latinalaiseen Amerikkaan, Afrikkaan, Lähi-itään, Aasiaan ja muille kehittyville alueille. Brasilia on Valourin ensimmäinen merkittävä jalansija Euroopan ulkopuolella, ja B3 toimii alueellisena keskuksena osakkeille, ETF:ille ja yhä laajemmalle valikoimalle tuotteita ja johdannaisia, jotka on sidottu digitaalisiin omaisuuseriin.
Brasilia on strateginen markkina-alue
Brasilia on Latinalaisen Amerikan suurin ja yhtenäisin rahoitusmarkkina-alue. Maassa on yli 213 miljoonaa asukasta, jotka ovat yhteydessä toisiinsa sekä portugalin kielen että yhtenäisen sääntely- ja pääomamarkkinainfrastruktuurin kautta. Se on myös alueen suurin kryptotalous, jonka kooksi on arvioitu noin 319 miljardia Yhdysvaltain dollaria (7/2024–6/2025). Tämä edustaa kolmannesta kaikesta kryptotoiminnasta Latinalaisessa Amerikassa. Chainalysis-yhtiön Global Crypto Adoption Index 2025:n mukaan Brasilia on nyt maailmassa viidennellä sijalla, mikä heijastaa nopeaa kasvua sekä vähittäis- että institutionaalisessa sijoittamisessa.
Toiminta kasvaa kypsyvän sääntelykehyksen alaisuudessa. Brasilian virtuaaliomaisuuslaki (nro 14 478/2022) ja sitä seuraavat asetukset ovat virallisesti tunnustaneet kryptovarat, nimittäneet Brasilian keskuspankin virtuaaliomaisuuspalvelujen tarjoajien ensisijaiseksi sääntelyviranomaiseksi sekä ottaneet käyttöön vuonna 2025 uusia sääntöjä, jotka laajentavat rahoitusalan standardeja ja AML/CTF-vaatimuksia kryptovälittäjiin.
Tätä taustaa vasten Valourin säännellyt, pörssinoteeratut BDR:t ETP:illä B3:ssa pyrkivät tarjoamaan brasilialaisille institutionaalisen tason pääsyn digitaalisiin omaisuuseriin yhdistämällä läpinäkyvän pörssihinnoittelun, paikallisen selvityksen ja tutut hallintostandardit.
Johdon kommentti: B3 kasvun keskipisteessä
”Brasilia on yksi tärkeimmistä ja nopeimmin kasvavista digitaalisten omaisuuserien markkinoista maailmanlaajuisesti, ja B3 on tämän kasvun keskipisteessä”, sanoo DeFi Technologiesin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä Valourin perustajiin kuuluva Johan Wattenström.
”Valourin BTCV-, ETHV-, XRPV- ja VSUI-tuotteiden listaaminen B3:een on luonnollinen jatke eurooppalaiselle toiminnallemme ja tärkeä askel laajentumisessamme Latinalaiseen Amerikkaan ja muille nopeasti kasvaville alueille. Uskomme, että brasilialaiset institutionaaliset ja yksityissijoittajat haluavat säänneltyä, pörssinoteerattua pääsyä digitaalisiin omaisuuseriin, ja ETP-alustamme on suunniteltu vastaamaan juuri tähän tarpeeseen.”
”Valour on rakentanut Euroopassa maailman suurimman digitaalisten omaisuuserien ETP-tarjooman, ja näemme samanlaisen kysynnän kehittyvän Brasiliassa”, sanoo Andrew Forson, DeFi Technologiesin johtaja ja Valourin kasvujohtaja. ”Paikalliset listaukset keskeisistä ETP-tuotteistamme tarjoavat brasilialaisille sijoittajille tuote-esittelyn, jonka odotamme tukevan brasilialaisia listauksia, strukturoituja tuotteita sekä ratkaisuja, jotka on räätälöity alueen nopeasti kehittyville sijoitusmarkkinoille.”
Lehdistöyhteydet:
Johanna Belitz, Head of Nordics, Valour, johanna@valour.com, +46 70-954 3120
Johan Wattenström, Chief Executive Officer, ir@defi.tech, (323) 537-7681
Alpo Räinä, Mailand Communications, alpo.raina@mailand.fi, +358 40 5670212
Yhteyshenkilöt
Johanna BelitzValour, Inc.Puh:+46 70-954 31 20johanna@valour.com
Tietoja B3-pörssistä
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (”B3” tai ”B3 Exchange”) on brasilialainen pörssi ja yksi maailman tärkeimmistä rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuriyrityksistä. São Paulossa pääkonttoriaan pitävä ja Novo Mercado premium -segmentissä kaupankäyntitunnuksella B3SA3 listattu B3 järjestää ja mahdollistaa kaupankäynti-, selvitys-, rekisteröinti- ja säilytyspalveluita osakkeille, johdannaisille ja OTC-markkinoille sekä data- ja teknologiapalveluille. Lisätietoja osoitteessa https://www.b3.com.br/en_us/
Tietoja DeFi Technologiesista
DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) on fintech-yritys, joka lähentää perinteisiä pääomamarkkinoita ja hajautettua rahoitusta ("DeFi"). Ensimmäisenä Nasdaq-listattuna digitaalisen omaisuuden hoitajana DeFi Technologies tarjoaa sijoittajille laajemman pääsyn hajautettuun talouteen integroidun ja skaalautuvan liiketoimintamallinsa kautta. Tähän kuuluvat Valour, sadan ETP:n liikkeellelaskija; Stillman Digital, digitaalisten omaisuuserien välityspalvelu; Reflexivity Research, johtava digitaalisten omaisuuserien alueen tutkimusyritys; Neuronomics, kvantitatiivisten kaupankäyntistrategioiden ja infrastruktuurin kehittäjä; ja DeFi Alpha, yhtiön sisäinen arbitraasi- ja kaupankäyntiliiketoiminta. Syvällisen pääomamarkkinoiden ja uusien teknologioiden asiantuntemuksensa ansiosta DeFi Technologies rakentaa institutionaalista pääsyä rahoituksen tulevaisuuteen. Seuraa DeFi Technologiesia LinkedInissä ja X/Twitterissä, ja lisätietoja on osoitteessa https://defi.tech/
https://www.stillmandigital.com
https://www.reflexivityresearch.com/
Cautionary note regarding forward-looking information:
This press release contains "forward-looking information" within the meaning of applicable Canadian securities legislation. Forward-looking information includes, but is not limited to proposed listing of Valour’s ETPs and DeFi Technologies’ BDRs on B3, the expected timing of listing and trading, future expansion plans into Brazil and other regions, and anticipated investor demand for digital asset ETPs; the regulatory environment with respect to the growth and adoption of decentralized finance; the pursuit by the Company and its subsidiaries of business opportunities; and the merits or potential returns of any such opportunities. Forward-looking information is subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the actual results, level of activity, performance or achievements of the Company, as the case may be, to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking information. Such risks, uncertainties and other factors include, but is not limited the acceptance of Valour exchange traded products by exchanges; growth and development of decentralised finance and digital asset sector; rules and regulations with respect to decentralised finance and digital assets; fluctuation in digital asset prices; general business, economic, competitive, political and social uncertainties. Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in forward-looking information, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that such information will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking information. The Company does not undertake to update any forward-looking information, except in accordance with applicable securities laws.
THE CBOE CANADA EXCHANGE DOES NOT ACCEPT RESPONSIBILITY FOR THE ADEQUACY OR ACCURACY OF THIS RELEASE
