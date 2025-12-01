JHL: Hyvinvointialueiden palvelut on turvattava – Henkilöstön jaksaminen ja potilasturvallisuus vaarassa
Ammattiliitto JHL on syvästi huolissaan hyvinvointialueiden tilanteesta, kun ne joutuvat turvautumaan laajoihin henkilöstövähennyksiin taloudellisten paineiden vuoksi. Tämä ei ole pelkästään hallinnollinen kysymys: kyse on ihmisten terveydestä, turvallisuudesta ja työntekijöiden jaksamisesta. Ratkaisuksi liitto esittää, että hyvinvointialueiden rahoituslaki avataan. Näin alueille voidaan antaa kohtuullinen lisäaika alijäämien kattamiseen ja kestävien ratkaisujen löytämiseen.
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton toimialajohtaja Mari Keturi pitää Lapin hyvinvointialueen yt-neuvottelujen tulosta pöyristyttävänä.
– On selvää, että yhteensä 365 työntekijän (noin 5 % koko henkilöstöstä) irtisanominen sosiaali- ja terveys- sekä tukipalveluissa vaarantaa laadukkaiden ja toimintavarmojen palvelujen sekä hoidon toteutumisen. Se lisää jäljelle jäävien työkuormaa ja heikentää työturvallisuutta.
Työntekijöiden jaksaminen uhattuna
Keturi korostaa, että henkilöstön loppuvuosi ei tule olemaan juhlan aikaa.
– Lapin hyvinvointialueen työntekijöiden arkea leimaa nyt epävarmuus omasta työstä ja jaksamisesta iloisten jouluvalmistelujen sijaan. Tilannetta pahentaa se, että heti neuvottelutuloksen jälkeen työnantaja ilmoitti uusista yt-neuvotteluista, jotka liittyvät palveluverkon ja toimitilojen muutoksiin.
Onko säästöjen kohdentaminen oikein?
Lapin hyvinvointialueen joutuminen arviointimenettelyyn edellyttää rankkoja toimia, mutta Keturi kyseenalaistaa nykyisen linjan.
– Onko suorittavan työn tekijöiden vähentäminen todella oikea paikka säästää? Olisiko tarkoituksenmukaisempaa tarkastella organisaatiorakennetta? Aiheuttaako esimerkiksi Lapin hyvinvointialueen palvelualuejako ylimääräistä byrokratiaa, hallinnollisia kuluja ja monimutkaisia toimintatapoja työntekijöiden näkökulmasta?
– Yksi yhtenäinen alue mahdollistaisi hyväksi todettujen käytäntöjen jakamisen koko alueelle ja sujuvoittaisi prosesseja. Se toisi tehokkuutta ja säästöjä.
Hallituksen vastuu ja rahoituslaki
Keturi kritisoi hallituksen haluttomuutta avata rahoituslakia.
– Maan hallituksen haluttomuus avata hyvinvointialueiden rahoituslakia johtaa kestämättömään tilanteeseen. Se vaarantaa potilasturvallisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin. Alijäämien kattamisvelvollisuusajan reilu jatkaminen antaisi alueille aikaa tehdä kestävämpiä suunnitelmia toimintojen tehostamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Samalla alueet voisivat ennakoida tulevaa pulaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista.
Ongelma on valtakunnallinen
Lapin tilanne ei ole poikkeus. Monilla hyvinvointialueilla on käyty ja käydään laajoja yt-neuvotteluja.
• Etelä-Karjalan hyvinvointialue irtisanoo enintään 317 vakituista virkaa ja tehtävää. Lisäksi 81 tehtävää jätetään täyttämättä ja 140 määräaikaista sopimusta ei ensi vuonna jatketa.
• Pirkanmaalla käytiin yt-neuvotteluja 7 000 henkilön osalta. Irtisanottavia on enintään 140 ja 165:n tehtävänkuva muuttuu olennaisesti.
• Keski-Suomi irtisanoo enintään 492 ihmistä. Palvelussuhteen ehto- tai muita muutoksia tulee enintään 819 tehtävään.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari KeturiJHL:n toimialajohtajaPuh:+ 358 50 461 9315mari.keturi@jhl.fi
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Vankilavirkailijain liitto: Vankeinhoito on kriisissä1.12.2025 14:49:35 EET | Tiedote
Vankilavirkailijain liitto varoittaa vankeinhoidon kriisistä Suomessa. Vankiloiden yliasutus uhkaa turvallisuutta, ja henkilöstön työhyvinvointi on heikentynyt resurssipulan vuoksi. Vartijoiden koulutuspaikkoja on lisätty, mutta työvoiman riittävyys ja turvallisuus ovat yhä haasteita. Työterveyshuolto on myös heikentynyt säästöjen seurauksena.
JHL vaatii: Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuuston ei pidä heikentää pelastustoimen palvelutasoa30.11.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Ammattiliitto JHL vaatii Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuustoa perumaan päätöksen pelastustoimen palvelutason heikentämisestä vuosille 2025–2029. JHL vaatii aikalisää ja selvityksen käynnistämistä vaikutuksista.
JHL’s survey: One third of the trade union’s members have experienced discrimination at workplace25.11.2025 09:30:00 EET | Press release
EMBARGOED UNTIL TUE 25 NOVEMBER 9:30 AM EET Most often the person whose actions are perceived as discrimination is a supervisor or manager. Women face discrimination more often than men. There are no significant differences between age groups in how often people experience discrimination.
JHL:s enkät: en tredjedel av förbundets medlemmar utsatts för diskriminering på arbetsplatsen25.11.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Oftast är det chefen som diskriminerar, och kvinnor upplever mer diskriminering än män. Det fanns inga stora skillnader i hur ofta olika åldersgrupper råkade ut för diskriminering.
EMBARGO TI 25.11. kello 9.30: JHL:n kysely: kolmasosaa liiton jäsenistä syrjitty työpaikalla25.11.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Yleisimmän syrjintään syylliseksi koetaan esihenkilö, naiset kohtaavat syrjintää enemmän kuin miehet. Ikäryhmien välillä ei ole merkittäviä eroja siinä, miten usein syrjintää koetaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme