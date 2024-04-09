Suomen NMKY:n Liitolle sekä kehitysyhteistyöohjelman että humanitaarisen avun rahoitus – Tuemme nuoria kestävämpien ja oikeudenmukaisempien yhteiskuntien rakentamisessa

Työskentelemme kokonaisvaltaisesti ja paikallisesti

Suomen NMKY:n Liiton uusi kehitysyhteistyöohjelma, Youth Resilience: Shaping the Future vuosille 2026–2029 yhdistää humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja rauhanrakentamisen. Se asettuu osaksi Suomen ulko-, turvallisuus- ja kehityspoliittista linjaa, joka edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, oikeusvaltioperiaatteita, ihmisoikeuksia, vakaita kansalaisyhteiskuntia ja pitkäkestoista rauhantyötä. Erityisesti YK:n Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma (YPS) ja sen agenda ohjaavat työtämme niin ruohonjuuritasolla kuin kansallisten toimintaohjelmien toteuttamisessa.



Ohjelmatukea vuosille 2026–2029 myönnettiin yhteensä 23 suomalaiselle järjestölle hakeneen 26 järjestön joukosta.



Kehitysyhteistyöhjelman tavoitteena on vastata paitsi akuutteihin tarpeisiin myös puuttua epävakauden juurisyihin kumppanimaissamme edistäen yhteiskunnallista toipumista ja resilienssiä. YMCA:n humanitaarisen työn tavoitteena on tarjota koordinoitua ja laadukasta apua konflikteissa ja kriiseissä, suojella ihmisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä luoda edellytyksiä toipumiselle.



Suomen NMKY:n Liitto työskentelee YMCA-kumppaneidensa kanssa Lähi-idässä, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Ukrainassa. Ohjelma tukee erityisesti hauraissa maissa ja haavoittuvassa asemassa eläviä nuoria, kuten nuoria naisia, vammaisia ja pakolaisia, edistäen heidän hyvinvointiaan, osallisuuttaan ja oikeuksiaan.



Nuoret tulevaisuutta muovaamassa

Maailmanlaajuisesti 15–30-vuotiaista nuorista lähes neljännes asuu konfliktien koettelemissa maissa ja noin 90 prosenttia kehittyvissä maissa. Myös kumppanimaissamme nuoret muodostavat suuren osan väestöstä ja kohtaavat merkittäviä esteitä kouluttautumisessa, työllistymisessä ja turvallisen arjen rakentamisessa.



Työmme keskiössä on nuorten oikeus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa sekä paikallisten yhteisöjen vahvistaminen pysyvän rauhan ja kehityksen saavuttamiseksi. Uskomme, että juuri nuorten valtautuminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen ovat avain vakaampaan ja kestävämpään tulevaisuuteen.

”Nuoret aloittavat huomisen rakentamisen nykyisyydessä, juuri tänään. Vahvistamalla heidän osaamistaan ja vaikuttamismahdollisuuksiaan luomme perustaa oikeudenmukaisemmalle ja rauhanomaisemmalle maailmalle”, toteaa Suomen NMKY:n Liiton pääsihteeri Juha Virtanen.



Kehitysyhteistyöohjelmamme kautta yli 25 000 nuorta saa neljän vuoden aikana psykososiaalista, koulutuksellista ja toimeentulon tukea sekä taitoja tulevaisuutensa rakentamiseen, ja lähes 16 000 ihmistä hyötyy humanitaarisesta avusta.



Tuemme paikallisia kumppaneitamme

Paikallisesti juurtuneet ja yhteisöissään luotetut YMCA-kumppanimme toimivat itsenäisesti, mutta samalla osana 120 maassa toimivaa kansainvälistä YMCA-verkostoa sen jaettujen arvojen tukemana.



Kumppaneidemme työ perustuu lokaaliin omistajuuteen ja asiantuntemukseen, joiden avulla löydetään kestäviä, tehokkaita ja yhteisölähtöisiä ratkaisuja. Syvällinen paikallistuntemus on välttämätöntä vastattaessa eri olosuhteista kumpuaviin tarpeisiin. Kumppanuudet tukevat myös yhdenvertaisuutta ja kehitysyhteistyöohjelmamme integroitumista osaksi paikallisia järjestelmiä.

Suomen NMKY:n Liitto tukee kumppaneitaan vahvistamalla niiden toimintakykyä, itsenäisyyttä ja paikallista johtajuutta.



”Kumppaniemme pitkäaikainen läsnäolo ja vakiintunut asema yhteisöissä on työn edellytys paitsi humanitaarisissa kriiseissä myös pitkäjänteisessä kehitysyhteistyössä”, kuvaa kansainvälisen työn päällikkö Liisa Perkkiö.



Humanitaarinen työmme suuntautuu Ukrainaan

Suomen NMKY:n Liiton saaman humanitaarisen avun rahoituksen avulla tuetaan Itä-Ukrainan rintamalinjan lähellä eläviä lapsia ja nuoria, joiden arkea varjostavat jatkuva turvattomuus ja sodan tuomat menetykset. Kolmen Ukrainan YMCA:n paikallisyhdistyksen toteuttaman toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten turvallisuutta, hyvinvointia ja oppimismahdollisuuksia muun muassa psykososiaalisen tuen, tukiopetuksen, koulunkäyntiin tarvittavien tarvikkeiden jakamisen ja miinaturvallisuuskoulutuksen avulla.



Suomen NMKY:n Liiton keväällä 2025 saama EU:n ECHO-kumppanuus oli edellytys paitsi EU:n rahoittamalle humanitaarisen avun työlle myös rahoituksen saamiseksi Suomen valtiolta. Humanitaarisen avun kumppanuus asettuu luontevalle jatkumolle globaalin järjestön työssä, sillä YMCA:llä on yli sadan vuoden kokemus humanitaarisesta toiminnasta ja pakolaistyöstä.