Captain’s Ball 2025 – Katso kaikki palkitut
Suomen Palloliitto ja Veikkausliiga palkitsivat kauden 2025 parhaita Captain's Ball -gaalassa torstaina 4. joulukuuta.
Gaalassa palkittiin muun muassa parhaita maajoukkuepelaajia, pääsarjojen onnistujia, valmentajia, erotuomareita sekä grassroots-toimijoita.
Vuoden U21-pelaajaksi valittiin Rosenborg BK:n keskikenttäpelaaja Santeri Väänänen. Vuoden naispelaajana palkittiin Helmareiden ja Tottenham Hotspurin keskikenttäpelaaja Eveliina Summanen. Vuoden miespelaaja on Huuhkajien ja Rangers FC:n laitahyökkääjä Oliver Antman, joka voitti keväällä Hollannin syöttöpörssin ja cupin Go Ahead Eaglesin paidassa.
Illan arvostetuimman tunnustuksen, Captain’s Ball -palkinnon, sai Sami Hyypiä. Hyypiä on maajoukkueen sekä Liverpoolin ja Leverkusenin entinen kapteeni, Mestarien liigan voittaja ja yksi suomalaisen jalkapallon suurimmista legendoista.
Lue lisää: Captain’s Ball 2025 Sami Hyypiälle (palloliitto.fi)
Kaikki palkitut
Parhaat pelaajat pelipaikkakohtaisesti – Miesten Kakkonen Lohko A (JPY)
Maalivahti: Jirko Sorsa, PEPO
Puolustaja: Miro Marin, VJS
Keskikenttä: Roope Pyyskänen, FC Honka
Hyökkääjä: Niilo Saarikivi, FC Honka
Vuoden pelaaja: Niilo Saarikivi, FC Honka
Parhaat pelaajat pelipaikkakohtaisesti – Miesten Kakkonen Lohko B
Maalivahti: Niko Pienmunne, TPV
Puolustaja: Joel Oris, HPS
Keskikenttä: Nestori Meltoranta, HJS
Hyökkääjä: Oskari Paavola, Ilves/2
Vuoden pelaaja: Oskari Paavola, Ilves/2
Parhaat pelaajat pelipaikkakohtaisesti – Miesten Kakkonen Lohko C
Maalivahti: Eino Ehrnrooth, VPS/2
Puolustaja: Kareem Moses, JBK
Keskikenttä: Markus Kronholm, JBK
Hyökkääjä: Aleksi Gullsten, TP-47
Vuoden pelaaja: Olavi Keturi, VPS/2
Parhaat pelaajat pelipaikkakohtaisesti – Ykkönen
Maalivahti: Jonne Uronen, MP
Puolustaja: Sampo Ala-Iso, OLS
Keskikenttä: Mustapha Coker, MP
Hyökkääjä: Torfiq Ali-Abubakar, MP
Vuoden pelaaja: Torfiq Ali-Abubakar, MP
Parhaat pelaajat pelipaikkakohtaisesti – Kansallinen Ykkönen
Maalivahti: Grace McClellan, KTP
Puolustaja: Tea Heininen, EBK
Keskikenttä: Anela Ljesnjanin, Ilves
Hyökkääjä: Nanna Savolainen, KTP
Vuoden pelaaja: Anela Ljesnjanin, Ilves
Parhaat pelaajat pelipaikkakohtaisesti – Ykkösliiga (JPY)
Maalivahti: Osku Maukonen, FC Lahti
Puolustaja: Romain Sans, FC Lahti
Keskikenttä: Eino-Iivari Pitkälä, PK-35
Hyökkääjä: Salomo Ojala, EIF
Kansallisen Ykkösen maalikuningatar: Katherine Byrne, KTP
Ykkösliigan maalikuningas: Salomo Ojala, EIF
Vuoden Ykkösen pelaaja (JPY) – Kansallinen Ykkönen: Anela Ljesnjanin, Ilves
Vuoden Ykkösen pelaaja (JPY) – Ykkönen: Torfiq Ali-Abubakar Mikkelin Palloilijat
Vuoden Ykkösliigan pelaaja (JPY) – Ykkösliiga: Salomo Ojala, EIF
Vuoden Grassroots -seura: Pallo-Iirot Rauma
Vuoden Grassroots -toimija: Kimmo Hyöppinen, KePS
Vuoden avustava erotuomari: Turkka Valjakka
Vuoden avustava erotuomari: Heini Hyvönen
Vuoden Syöttäjä – Briotech Kansallinen Liiga: Aino Kröger, KuPS
Vuoden Syöttäjä – Veikkausliiga: Teemu Pukki, HJK
Vuoden tyttöjoukkueen valmentaja: Oskari ja Elina Kujanen, FC Espoo
Vuoden poikajoukkueen valmentaja: Kari Naakka, HJK
Vuoden tyttöpelaaja: Isabella Ylätalo, HJK
Vuoden poikapelaaja: Juuso Mäkeläinen, OLS
Lupaava nuori pelaaja: Olivia Ulenius, Djurgårdens IF
Lupaava nuori pelaaja: Matias Siltanen, Djurgårdens IF
Veikkausliiga Legenda: Ari Nyman
Kansallinen Liiga Legenda: Eero Silander, MPS
Vuoden jalkapallotoimittaja: Aition jalkapallotoimitus
Vuoden erotuomari: Lotta Vuorio
Vuoden erotuomari: Mohammad Al-Emara
Vuoden erotuomari - Kansallinen Liiga (JPY): Ifeoma Kulmala
Vuoden erotuomari - Veikkausliiga (JPY): Antti Munukka
Mestarijoukkueen valmentaja – Briotech Kansallinen Liiga: Arttu Heinonen, HJK
Mestarijoukkueen valmentaja – Veikkausliiga: Jarkko Wiss, KuPS
Hall of Fame: Pauliina Miettinen
Maalikuningatar – Briotech Kansallinen Liiga: Ria Karjalainen, HPS
Briotech-tähtipelaaja: Ana Paula Silva Santos, KuPS
Parhaat pelaajat pelipaikkakohtaisesti – Briotech Kansallinen Liiga
Valmentaja: Arttu Heinonen, HJK
Hyökkääjä: Tilda Råtts, Åland United
Keskikenttä: Ana Paula Silva Santos, KuPS
Puolustaja: Maaria Roth, HJK
Maalivahti: Nanna Leivonen, JyPK
Vuoden tulokas (JPY) – Briotech Kansallinen Liiga: Queenie Ziting Xiang, HPS
Vuoden Liigapelaaja (JPY) – Briotech Kansallinen Liiga: Ana Paula Silva Santos, KuPS
Maalikuningas – Veikkausliiga: Kasper Paananen, SJK
Ruutu-tähtipelaaja – Veikkausliiga: Kasper Paananen, SJK
Parhaat pelaajat pelipaikkakohtaisesti – Veikkausliiga
Valmentaja: Jarkko Wiss, KuPS
Hyökkääjä: Kasper Paananen, SJK
Keskikenttä: Alexander Ring, HJK
Puolustaja: Ibrahim Cisse, KuPS
Maalivahti: Eetu Huuhtanen, FC Inter
Vuoden tulokas (JPY) – Veikkausliiga: Loïc Essomba, FC inter
Vuoden Liigapelaaja (JPY) – Veikkausliiga: Kasper Paananen, SJK
Vuoden pelaaja – U21: Santeri Väänänen, Rosenborg BK
Vuoden pelaaja – Naiset: Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC
Vuoden pelaaja – Miehet: Oliver Antman, Rangers FC
Jyrki Heliskoski -kunniapalkinto: Juha Valla, HJK
Captain's Ball: Sami Hyypiä
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
0407298473
roope.kuisma@palloliitto.fi
