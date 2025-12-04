Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajat: Hallitus sivuuttaa esitystensä perustuslailliset ongelmat ja vaarantaa vanhusten oikeusturvan

SDP:n edustajat esittivät torstaina, että vanhuspalvelulakia ei edistettäisi kiireellisenä budjettilakina, sillä käsittelyä ei voi jatkaa hallituksen esittämien muutostenkaan pohjalta.

- Lakiesitykseen on tehtävä perustavanlaatuisia muutoksia, kuten apulaisoikeusmieskin on lausunut. Mietintö on lähetettävä vielä lausunnolle perustuslakivaliokuntaan, toteaa SDP:n Kim Berg.

Hallituspuolueiden edustajat ohittivat perustuslailliset ongelmat ja äänestivät käsittelyn jatkamisen puolesta. Käsittelyä siirrettiin viikolla eteenpäin.

- Meille on ollut asiantuntijakuulemisten perusteella jo useita päiviä selvää, että tarvitsemme ministeriöltä täydentävän esityksen, jotta esitys saadaan perustuslain mukaiseksi. Ministeriö ei kuitenkaan ole kuitenkaan ryhtynyt toimeen, jotta perustuslainmukaisuus voitaisiin varmistaa, SDP:n Ville Merinen sanoo.

Keskustan valiokunnan jäsen Hanna-Leena Mattila toteaa, ettei asian lykkääminen viikolla ratkaise mitään.

- Onkin hämmästyttävää, että tänään äänestyksen myötä päätettiin jatkaa asian käsittelyä entisellä pohjalla ilman uutta täydentävää esitystä. Käsittelyä on nyt hallituspuolueiden toimesta lykätty viikolla eteenpäin, mutta vaikuttaa siltä, ettemme ensi viikollakaan saa esitystä muutettua perustuslain mukaiseksi, Mattila toteaa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli torstain kokouksessaan myös apteekkitalouden leikkauksia.

SDP esitti, että saatujen valtiosääntöoikeuden asiantuntijoiden ja muiden asiantuntijoiden antamien vaikutusarviointien valossa esityksen perustuslaillisuus tulisi arvioida uudelleen perustuslakivaliokunnassa.

Eduskunnan työjärjestyksen 38 pykälän 2 momentin johdosta asia on saatettava perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten, sillä esityksen perustuslaillisuudesta ei ole varmuutta.

- Tyydyimme kuitenkin lopulta yksimielisesti valiokunnan enemmistön toiveeseen, että odotamme muutamista yksityiskohdista vielä selvitystä, SDP:n Hanna Laine-Nousimaa toteaa.

- Odotamme nyt, kuten on luvattu, että saamme loput selvitykset perjantaina aamulla käyttöömme. Sitten asia on saatettava ripeästi perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi eduskunnan työjärjestyksen 38 pykälän mukaisesti, Mattila sanoo.

- Jo kolmatta vuotta hallituksen ministerit sosiaali- ja terveysministeriössä tuovat isoja periaatteellisia sosiaalipolitiikan heikennyksiä ja perustuslain vastaisia esityksiä eduskuntaan tiukalla aikataululla. Tänäkin syksynä käsittelyssä on ollut 24 noin seitsemän viikon määräaikaan sidottua esitystä. Näin ei voi jatkaa, puhumme suomalaisten perusoikeuksista sosiaaliturvaan ja sote-palveluihin. Asioiden käsittelyaikataulut ja työkuorma ovat täysin kohtuuttomia, SDP:n Aki Lindén sanoo.

- Olisi tärkeää, että ministerit onnistuisivat tuomaan käsittelyyn esityksiä, jotka eivät ole perustuslain vastaisia. Vaikuttaa siltä, etteivät ministerit Juuso ja Grahn-Laasonen tunnusta tosiasioita, eivätkä tuo valiokunnalle viipymättä sellaisia selvityksiä, jotka antaisivat valiokunnalle mahdollisuuden edetä perustuslain mukaisesti, Laine-Nousimaa sanoo.

- Tämä tilanne näyttää toistuvan joka syksy. Aina vähintäänkin yksi esitys jää perustuslakiongelmien vuoksi käsittelemättä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnalta on vaadittu todella pitkää pinnaa taas tänäkin syksynä, kun huonosti valmisteltuja esityksiä on yritetty korjata eduskunnan käsittelyssä, usein siinä kuitenkaan onnistumatta. On turhauttavaa, että ministerit ja hallituspuolueen edustajat aina uudelleen lähtevät syyttämään tilanteesta valiokunnan puheenjohtajaa ja opposition edustajia, Berg päättää.