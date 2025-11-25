Nuori EM-mitalisti teki puvun Linnan juhliin
Nuorten ammattitaidon EM-kilpailussa pronssimitalilla palkitun tekstiili- ja muotialan opiskelijan Inka Nurmisen, 19, suunnittelema ja toteuttama klassista glamouria hehkuva puku nähdään lauantaina Presidentinlinnassa.
Tänä vuonna tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle on kutsuttu koulutusalan toimijoita. Kutsun sai myös Skills Finland ry:n toiminnanjohtaja Maria Ekroth. Kutsu kertoo arvostuksesta ammatillista koulutusta kohtaan Suomessa.
”Kutsu on suuri kunnia. Se osoittaa, että ammatillinen koulutus ja huippuosaaminen nähdään tärkeänä osana suomalaista yhteiskuntaa. Olen tästä todella iloinen," Maria Ekroth sanoo.
"Minulle on selvää, että haluan tuoda juhlassa myös pukeutumisellani näkyviin nuorten huippuosaamista, jota Skills Finland edistää. Upeaa, että Inka tarttui rohkeasti haasteeseen ja toteutti puvun tiukassa aikataulussa.”
Klassinen glamour kohtaa modernin muotokielen
Ekrothin tummanpunainen iltapuku on valmistettu ylellisestä raskaasti laskeutuvasta silkkisatiinista. Puvussa yhdistyvät klassinen glamour, kauniisti laskeutuva kangas ja nuoren suunnittelijan upea muotokieli. Off-shoulder-pääntie korostaa hartialinjaa, ja vartaloa kevyesti myötäilevä yläosa yhdistyy laskeutuvaan, täyspitkään helmaan.
Inka Nurminen on pukua toteuttaessaan paneutunut erityisesti siihen, miten kangas elää ja muuntuu puvun eri osissa.
"Puvun tekeminen ei ole ainoastaan merkittävä askel ammatillisessa kasvussani, vaan myös osoitus luottamuksesta, joka minulle on annettu niin ihmisenä, opiskelijana kuin tekijänäkin. Se korostaa koulutuksen merkitystä sekä sitä, mitä se on minulle antanut - taitoa, rohkeutta ja upeita mahdollisuuksia", Inka kertoo.
Puku syntyy EM-mitalistin taidolla
Inka Nurminen opiskelee neljättä vuotta tekstiili- ja muotialan perustutkintoa Koulutuskeskus Salpauksessa Lahdessa. Hän voitti pronssimitalin toukokuussa nuorten ammattitaidon SM-kilpailussa Taitajassa. Syyskuussa hän pokkasi toisen pronssimitalin EuroSkills 2025 -kilpailussa parinsa Elja Saraluodon kanssa Fashion Design and Technology -lajissa.
"Kilpailut ovat huikea mahdollisuus oppia uutta ja kerryttää kokemusta alalla. Kisaaminen on antanut minulle itsevarmuutta, uusia kokemuksia ja tuttavuuksia sekä oivalluksia niin itsestäni kuin taidoistanikin", Inka sanoo.
Tulevaisuudenhaaveissa Inkalla on opiskelu ulkomailla. Hän haluaa myös olla mukana muuttamassa vaateteollisuutta ympäristöystävällisemmäksi sekä edistämässä alan kehopositiivisuutta ja monimuotoisuutta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.
Maria Ekroth
maria.ekroth@skillsfinland.fi, 040 707 9114
Inka Nurminen
nurmineninka1@gmail.com, 040 6757871
Instagram: @inkadelen
ammatillinen blogi: inkadelen.blogspot.com
