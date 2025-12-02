OAJ pitää käsittämättömänä päätöstä leikata SASKin rahoitusta

Ulkoministeriö on päättänyt leikata kehitysyhteistyöjärjestöjen valtionapua Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKilta. Järjestön rahoituksesta katoaa tulevalla nelivuotiskaudella lähes 40 prosenttia. SASK oli ainoa monivuotista tukea saanut järjestö, jonka rahoitusta vähennettiin näin voimakkaasti. Virkamiesten esityksen mukaan SASKin rahoitus olisi hieman noussut nykyiseen verrattuna, mutta poliittisella päätöksellä valtionavusta siirrettiin yli 6,5 miljoonaa muille järjestöille.

– Rahoituspäätös heikentää merkittävästi työntekijöiden oikeuksien edistämistä sekä laadukkaan koulutuksen toteutumista maailmalla. Virkamiesten valmistelu oli tehty huolellisesti, ja SASKin hakemus täytti kaikki hakukriteerit. Oliko päätöksen tarkoitus heikentää nimenomaan ammattiliittojen tekemää kehitysyhteistyötä? OAJ:n järjestöpäällikkö Jenni Arnkil hämmästelee.

Suomen kehityspolitiikan sekä OAJ:n tekemän kansainvälisen solidaarisuustyön keskeisenä tavoitteena on edistää koulutusta.

– OAJ edistää SASKin kanssa opettajien työelämän ihmisoikeuksia globaalissa etelässä sekä lasten oikeutta saada laadukasta opetusta. Opettajien heikot työolot ja riittämätön toimeentulo sekä yhteiskunnallinen epävakaus estävät näiden tavoitteiden toteutumista. Merkittävän rahoitusleikkauksen kohdentuminen SASKiin on pois ammattiliittojen mahdollisuudesta auttaa opettajia tekemään työtään ja tukea lapsia rakentamaan koulutuksen avulla itselleen kestävää tulevaisuutta omassa kotimaassaan, toteaa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

OAJ on SASKin jäsenjärjestö ja tukee yhdessä SASKin ja kansainvälisen opettajajärjestön Education Internationalin kanssa paikallisten opettajajärjestöjen työtä Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.