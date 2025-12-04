Ensilinja-projekti on päättymässä – mitä hyötyä se on tuonut sinulle?
Kanta-Hämeen hyvinvointialueella vuonna 2024 käynnistetty Ensilinja-projekti on tuonut merkittäviä parannuksia palveluihin ja asiointiin. Tavoitteena on ollut, että asiakkaat saavat yhteyden helposti ja ratkaisun asiaansa asioinnin aikana – ja tässä olemme Oma Hämeessä onnistuneet melko mukavasti!
Missä voit huomata muutoksia?
Helppo yhteydenotto
Puhelinnumeroja on keskitetty ja vähennetty: 122 aiempaa tärkeää puhelinnumeroa on nyt keskitetty 15 Ensilinja-numeroon. Chat-kanavia on tiivistetty viiteen, ja puhelin- ja chatpalveluiden aukioloaikoja on laajennettu. Oma Hämeen verkkosivut ja mobiilisovellus ohjaavat sinua entistä selkeämmin oikeaan palveluun.
Ratkaisu asioinnin aikana
92 % yhteydenotoista ratkeaa heti – joko neuvonnalla, ohjauksella tai ajanvarauksella. Tämä tarkoittaa nopeampaa ja sujuvampaa asiointia sinulle kotoa käsin.
Parempi palvelukokemus
Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä puhelin- ja chat-palveluihin. Asiakkaiden antama viimeisin suositteluarvio (NPS) oli 77,3, kun asteikko arvioinnissa on –100 - (+)100 välillä. Kehitämme palvelua jatkuvasti palautteesi perusteella.
Nopeampi vastaus puheluihin
Yhä useammin saat vastauksen suoraan puheluusi ilman takaisinsoittoa. Joissakin Ensilinjan palveluissa yli 90 % puheluista vastataan heti.
Osallistuminen kehittämiseen
Olemme kuunnelleet asiakkaiden näkemyksiä kyselyillä ja kehittäjäasiakasyhteistyössä – ja hyödynnämme niitä palvelujen parantamisessa.
Mitä seuraavaksi?
Jatkamme kehittämistä, jotta asiointisi olisi mahdollisimman helppoa ja ratkaisukeskeistä. Tavoitteena on, että jokainen asiakas tulee kuulluksi ja tietää, mitä tapahtuu asioinnin jälkeen. Palautteesi on meille edelleen tärkeää! Kerrothan jatkossakin, miten asiointisi Ensilinjassa sujui.
