Rypsin ja rapsin kylvösiementen peittaus sai poikkeusluvan kirppojen torjuntaan keväälle 2026

Poikkeuslupaa haettiin, jotta voitaisiin turvata kotimaisten öljykasvien viljelyn jatkuvuus ja huolehtia siten myös suomalaisesta huoltovarmuudesta, sillä öljykasvit ovat alituotettuja koko EU-alueella.

Kevätöljykasveihin kohdistuu niiden kasvurytmin vuoksi syysöljykasveja suurempi tuholaispaine. Etenkin kirpat voivat aiheuttaa merkittävää tuhoa kasvin taimettumisvaiheessa.



”Siementen peittaus on todettu tehokkaimmaksi ja varmimmaksi tavaksi suojautua kirppatuhoja vastaan. Onnistunut peittaus auttaa kasvia selviämään kriittisen kasvuvaiheen yli. Toivomme poikkeusluvan kannustavan viljelijöitä jälleen kevätöljykasvien viljelyyn, sanoo Apetit Kasviöljy Oy:n kehityspäällikkö Mikko Kaase.



Peittaus pienentää tuholaispainetta huomattavasti ja samalla tarve pyretroidi-ruiskutuksille vähenee. Buteo Start FS 480 on tuttu, viljelyssä poikkeusluvan turvin jo useampia vuosia käytetty ja taimivaiheen tuholaistorjunnassa tehokkaaksi todettu siemenpeittausaine. Valmisteen tehoaineena on flupyridifuroni.

Kotimaisella rypsillä ja rapsilla on monipuolisia hyötyjä

Rypsi ja rapsi ovat monille tiloille arvokkaita kasveja viljelyn monipuolistamisessa; niillä on merkittävä esikasviarvo ja ne myös ylläpitävät maan kasvukuntoa sekä katkaisevat tautipainetta viljelykierrossa. Öljykasveja voidaan viljellä lähes kaikilla viljanviljelyalueilla ja sadolle on vakaa kysyntä. Rypsi ja rapsi eivät vaadi erillistä konekantaa ja siksi ne on myös helppo ottaa mukaan viljelykiertoon. Lisäksi ne auttavat hajauttamaan riskiä eri kasvien kannattavuuden vaihdellessa vuosittain.

Kevätöljykasvien viljelyn hyödyt eivät rajoitu viljelyyn, sillä öljykasvit hyödyttävät pölyttäjiä ja monipuolistavat maisemaa.

Suomalainen teollisuus tarvitsee kotimaista rypsiä ja rapsia sekä satoa tuottavia ammattitaitoisia viljelijöitä. Kevätöljykasvien viljely vaikuttaa suoraan omavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen Suomessa sekä vähentää tuonnin tarvetta. Asian tärkeys on tunnistettu toimialan keskuudessa ja siksi poikkeuslupahakemusta puolsivat tuottajajärjestöt Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., vilja- ja tuotantopanoskauppiaat, kasvinjalostus, öljynpuristamot, elintarvike- ja rehuteollisuuden toimijat sekä huoltovarmuudesta vastaavat viranomaiset.