Turun yliopisto ja Turun Kaupunginteatteri tuovat Lasten yliopiston teatterilavalle tammikuussa
Lasten yliopisto lavalla on 6–10-vuotiaille suunnattu esitys, jossa tutkijat innostavat lapset tutkimaan tunteita. Lauantaina 10.1. nähtävässä esityksessä on luvassa vatsan kutkutusta, itsensä ylittämistä ja oivalluksia omista tunteista. Liput ovat nyt myynnissä.
Lasten yliopisto on Turun yliopiston formaatti, joka tekee tiedettä tutuksi elämysten ja kokemusten kautta. Tammikuussa 2026 Lasten yliopisto menee teatteriin, kun Turun Kaupunginteatterissa nähdään Lasten yliopisto lavalla: Tunteiden vuoristorata -esitys.
Nyt päästetään tunteet valloilleen!
Miltä onnellisuus oikeastaan tuntuu: ajatuksissa, kehossa? Ampiaiset ja hämähäkit ovat monelle pelottavia, mutta ovatko ne sitä, kun tutustumme niihin paremmin? Miksi kannattaa olla utelias? Mitä aivoissamme tapahtuu, kun innostumme ja miten uteliaisuus auttaa voittamaan arkuuden? Miten voin harjoitella räiskyviäkin tunteita turvallisesti?
Tunteiden vuoristoradassa yleisöä ohjaa neljä Turun yliopiston tutkijaa. Luvassa on vatsan kutkutusta, itsensä ylittämistä ja oivalluksia omista tunteista. Tehdään uteliaisuudesta meille kaikille supervoima!
Lavalla nähdään psykologian professori Johanna Kaakinen, eläintieteen yliopistotutkija Kari Kaunisto, kansanterveystieteen professori Linnea Karlsson ja taloussosiologian väitöskirjatutkija Joonas Uotinen.
Esitys nähdään Turun Kaupunginteatterin Pienellä näyttämöllä lauantaina 10.1.2026. Esityksen kesto on 60 minuuttia, ja se on suunnattu 6–10-vuotiaille. Liput maksavat 10 € lapsille ja 14 € aikuisille ja niitä voi ostaa teatterin ja Lippupisteen kanavista.
Lasten yliopisto lavalla monipuolistaa yliopiston ja teatterin yhteistyötä entisestään
Lasten yliopisto -toiminta käynnistyi Turun yliopistossa jo vuonna 2008. Lasten yliopisto innostaa lapset mielenkiintoisten aiheiden, tekemisen ja kokemisen kautta tieteeseen ja tutkimukseen. Tapahtumissa tarjotaan pieniä vastauksia tieteen suuriin kysymyksiin.
– Teatteriyhteistyön myötä Lasten yliopisto ottaa jälleen uuden askeleen tiedekasvatuksessa hyödyntämällä teatterin elämyksellisyyttä ja kokemuksellisuutta. Meille on tärkeää innostaa aina uusia sukupolvia tieteen ja tutkimuksen sekä niiden merkityksen pariin, sanoo Turun yliopiston viestintäjohtaja Anne Paasi.
Turun yliopisto ja Turun Kaupunginteatteri ovat viime vuosina tarjonneet yleisöille uusia tapoja tutustua tieteeseen ja tutkimukseen. Akateeminen vartti järjestettiin tänä syksynä jo neljännen kerran. Tutkijat nousivat lavalle teemalla ihmisten jättämät jäljet. Tieteen lava -keskustelusarja tuo yliopiston tutkijat keskustelemaan teatterin ohjelmistossa olevien näytelmien teemoista.
– Hyvin sujunutta yhteistyötä on hedelmällistä jatkaa, ja on ihana päästä huomioimaan myös lapsiyleisö. Yhteinen tavoitteemme on tarjota kasvualusta lasten uteliaisuudelle, kertoo teatterinjohtaja Satu Rasila.
Yhteyshenkilöt
Anne PaasiviestintäjohtajaTurun yliopistoPuh:+358 40 735 4858anne.paasi@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/anne-paasi
Eeva-Maria SoikkanenkoordinaattoriTurun yliopistoPuh:+358 50 470 4897emsoik@utu.fi
Emmi KantonenviestintäsuunnittelijaTurun Kaupunginteatteri / Kulttuuriranta OyPuh:+358 50 400 2766emmi.kantonen@kulttuuriranta.fi
