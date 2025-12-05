Vaasan kaupunki - Vasa stad

Sofi Djupsjöbacka on vuoden 2025 asenne-edistäjä

5.12.2025 09:53:10 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan vammaisneuvosto palkitsee vuosittain asenne-edistäjän, joka edistää omalla toiminnallaan myönteisiä asenteita vammaisia ihmisiä kohtaan. Tänä vuonna palkinnon saa Sofi Djupsjöbacka, joka on aktiivinen vapaaehtoinen ja vammaisten osallisuuden puolestapuhuja.

Sofi Djupsjöbackan valintaa perusteltiin seuraavasti:

Djupsjöbacka on vuosien ajan tehnyt aktiivista vapaaehtoistyötä etenkin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten ja nuorten aikuisten hyväksi. Hän on järjestänyt paljon erilaisia tapaamisia, aktiviteetteja ja tapahtumavierailuja vammaisille ja pitkäaikaissairaille nuorille ja nuorille aikuisille.

Lisäksi Djupsjöbacka on aktiivinen sosiaalisen median kanavissa, jossa hän nostaa esiin esimerkiksi vammaisuuteen, osallisuuteen ja järjestötyöhön liittyviä aiheita sekä suomeksi että ruotsiksi. Djupsjöbacka on positiivisella asenteellaan ja aktiivisella toiminnallaan myös innostava esikuva muille vammaisille ja pitkäaikaissairaille nuorille ja nuorille aikuisille. 

Huomiota kaikille kuuluville ihmisoikeuksille

Vaasan vammaisneuvosto valitsee asenne-edistäjän kansainvälisen vammaisten päivän huomioimiseksi. Viime vuosina ehdokkaita asenne-edistäjäksi on saanut ehdottaa kuka tahansa. Vuoden asenne-edistäjä valitaan Vaasan vammaisneuvoston keskuudesta nousseiden ja yleisöltä tulleiden ehdotusten perusteella.

Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään vuosittain 3. joulukuuta. Päivää on vietetty vuodesta 1992 alkaen, jolloin Yhdistyneet Kansakunnat (YK) julisti päivän vammaisten päiväksi. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 2006, ja Suomi allekirjoitti sopimuksen seuraavana vuonna. Yleissopimus astui Suomessa voimaan lisäpöytäkirjoineen vuonna 2016. Sopimuksessa vahvistetaan jo ennestään vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta ja oikeutta laadukkaaseen elämään, koulutukseen ja työssäkäyntiin.

Yhteyshenkilöt

Elisabeth Hästbacka, esteettömyyskoordinaattori, puh. 040 095 6221, elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Sofi Djupsjöbacka, vuoden 2025 asenne-edistäjä, puh. 050 434 0069, sofi.djupsjobacka@pohy.fi

Nainen seisoo roll-upin vieressä toimistossa.
Sofi Djupsjöbacka on aktiivinen vapaaehtoinen ja vammaisten osallisuuden puolestapuhuja.
Kuva: Vaasan kaupunki
