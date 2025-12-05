Sofi Djupsjöbacka on vuoden 2025 asenne-edistäjä
Vaasan vammaisneuvosto palkitsee vuosittain asenne-edistäjän, joka edistää omalla toiminnallaan myönteisiä asenteita vammaisia ihmisiä kohtaan. Tänä vuonna palkinnon saa Sofi Djupsjöbacka, joka on aktiivinen vapaaehtoinen ja vammaisten osallisuuden puolestapuhuja.
Sofi Djupsjöbackan valintaa perusteltiin seuraavasti:
Djupsjöbacka on vuosien ajan tehnyt aktiivista vapaaehtoistyötä etenkin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten ja nuorten aikuisten hyväksi. Hän on järjestänyt paljon erilaisia tapaamisia, aktiviteetteja ja tapahtumavierailuja vammaisille ja pitkäaikaissairaille nuorille ja nuorille aikuisille.
Lisäksi Djupsjöbacka on aktiivinen sosiaalisen median kanavissa, jossa hän nostaa esiin esimerkiksi vammaisuuteen, osallisuuteen ja järjestötyöhön liittyviä aiheita sekä suomeksi että ruotsiksi. Djupsjöbacka on positiivisella asenteellaan ja aktiivisella toiminnallaan myös innostava esikuva muille vammaisille ja pitkäaikaissairaille nuorille ja nuorille aikuisille.
Huomiota kaikille kuuluville ihmisoikeuksille
Vaasan vammaisneuvosto valitsee asenne-edistäjän kansainvälisen vammaisten päivän huomioimiseksi. Viime vuosina ehdokkaita asenne-edistäjäksi on saanut ehdottaa kuka tahansa. Vuoden asenne-edistäjä valitaan Vaasan vammaisneuvoston keskuudesta nousseiden ja yleisöltä tulleiden ehdotusten perusteella.
Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään vuosittain 3. joulukuuta. Päivää on vietetty vuodesta 1992 alkaen, jolloin Yhdistyneet Kansakunnat (YK) julisti päivän vammaisten päiväksi. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 2006, ja Suomi allekirjoitti sopimuksen seuraavana vuonna. Yleissopimus astui Suomessa voimaan lisäpöytäkirjoineen vuonna 2016. Sopimuksessa vahvistetaan jo ennestään vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta ja oikeutta laadukkaaseen elämään, koulutukseen ja työssäkäyntiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elisabeth Hästbacka, esteettömyyskoordinaattori, puh. 040 095 6221, elisabeth.hastbacka@vaasa.fi
Sofi Djupsjöbacka, vuoden 2025 asenne-edistäjä, puh. 050 434 0069, sofi.djupsjobacka@pohy.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Sofi Djupsjöbacka är årets attitydpåverkare 20255.12.2025 09:55:26 EET | Pressmeddelande
Rådet för personer med funktionsnedsättning i Vasa premierar varje år en attitydpåverkare som med sina handlingar främjar positiva attityder till personer som har en funktionsnedsättning. I år premieras Sofi Djupsjöbacka, som är aktiv som frivillig och främjar delaktighet bland personer som har en funktionsnedsättning.
Vårterminen inleds den 7.1.2026 vid Vasa medborgarinstitut Alma4.12.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Kurserna vid Vasa medborgarinstitut Alma för vårterminen 2026 startar från och med den 7 januari 2026. Under våren erbjuds cirka 200 kurser, och dessutom finns det fortfarande plats på vissa helårskurser som startade på hösten. Kurser ordnas inte bara i Vasa utan även i Vähäkyrö, Laihela och Isokyrö.
Vaasan kansalaisopisto Alman kevätlukukausi 2026 alkaa 7.1.20264.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Vaasan kansalaisopisto Alman kevätlukukauden 2026 kurssit alkavat 7.1.2026 lähtien. Keväällä alkavia kursseja on n. 200 ja lisäksi osalle syksyllä alkaneista koko vuoden kursseista mahtuu vielä mukaan. Kursseja järjestetään Vaasan lisäksi myös Vähässäkyrössä, Laihialla ja Isossakyrössä.
Daghemsgrupper får åka buss gratis1.12.2025 15:14:34 EET | Pressmeddelande
I Vasa får grupperna inom småbarnspedagogiken nu åka gratis med buss under dagen, exempelvis till biblioteket eller lekparken. Skolklasser har också haft samma rätt sedan början av 2025.
Päiväkotiryhmät pääsevät kulkemaan maksutta bussilla1.12.2025 15:14:07 EET | Tiedote
Vaasassa varhaiskasvatuksen ryhmät pääsevät nyt kulkemaan varhaiskasvatuspäivän aikana maksutta bussilla esimerkiksi kirjastoon tai leikkipuistoon. Sama oikeus on ollut vuoden 2025 alusta saakka myös koululuokilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme