Tyks tarjoaa voimaa lasta odottavalle

Tervetuloa seuraamaan Tyks Naistenklinikan järjestämää Tyks tutkii ja hoitaa -yleisötilaisuutta 11.12. kello 18.30 lähtien. Tilaisuudessa keskustellaan lasta odottavien ajankohtaisista aiheista ja kerrotaan tutkimukseen perustuvasta hoidosta.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa yläkulmassa on Tyksin logo.

Hedelmällisyyshoidot tarjoavat apua raskaaksi tulemiseen, ja Suomessa viisi prosenttia lapsista saa alkunsa näiden hoitojen avulla. Tarve hoidoille kasvaa erityisesti, kun lasta toivovan ikä on yli 35 vuotta. Sukusolujen lahjoittajien ansiosta perhehaaveet voivat toteutua, ja heidän apuaan tarvitaan jatkuvasti.

Raskausaikana moni odottaja pohtii lapsen terveyttä. Tyksissä on otettu ensimmäisenä käyttöön tarkka tutkimusmenetelmä, jolla voidaan selvittää sikiön perimää.

Kun synnytys lähestyy, vanhemmat voivat tutustua Tyksin Majakkasairaalan viihtyisiin tiloihin etukäteen joko videon välityksellä tai paikan päällä. Digivalmennus hyödyntää uutta teknologiaa ja tukee monipuolisesti odottajan voimavaroja sekä valmistautumista synnytykseen.

Synnyttäminen on turvallisinta sairaalassa. Tyks Majakkasairaalassa kätilö ottaa synnyttäjät vastaan ilman ennakkoilmoittautumista. Synnytyksen vaihe arvioidaan kätilön tutkimuksessa ja näytteiden avulla, ja synnytyksen kesto vaihtelee yksilöllisesti. Kivunlievitykseen on tarjolla lihaksia rentouttava laite sekä amme, jossa vesi helpottaa kipua – ammeessa voi myös synnyttää ja kuunnella lempimusiikkiaan.

Alatiesynnytys on tutkitusti turvallinen sekä äidille että vauvalle, ja Tyksissä 80 prosenttia vauvoista syntyy alateitse. Sairaalassa viivytään synnytyksen jälkeen keskimäärin kaksi ja puoli päivää, sektion jälkeen hieman pidempään.

  • Tyksissä syntyy vuosittain noin 3 900 vauvaa.
  • Ensisynnyttäjiä on noin puolet.
  • Synnyttäjien keski-ikä on tänä vuonna 31,7 vuotta.
  • Tyks Naistenklinikka juhlii tänä vuonna 80-vuotista taivaltaan.

Näitä aiheita käydään läpi asiantuntijoiden kertomana ja yhdessä yleisön kanssa keskustellen torstaina 11.12. Turun pääkirjaston Studiossa (Linnankatu 2) järjestettävässä yleisötilaisuudessa kello 18.30–19.30. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Tyks tutkii ja hoitaa – Voimaa lasta odottavalle -tilaisuudessa ovat paikalla Tyks Naistenklinikan asiantuntijat

  • Marianne Hallamaa, LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, lapsettomuuslääkäri
  • Nanneli Pallasmaa, LT, naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri
  • Emmi Lehto, kätilö
  • Minna Pakarinen, kätilö

Media voi haastatella asiantuntijoita tilaisuuden jälkeen.

