ProAgria Etelä-Pohjanmaan uusi edustajisto on valittu
ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n edustajiston vaali on päättynyt. Uusi edustajisto valittiin vuosiksi 2026 – 2029.
ProAgria Etelä-Pohjanmaan korkein päättävä toimielin on edustajisto. Edustajistossa on 30 jäsentä ja 1 henkilökunnan edustaja.
"Vaalin äänestysprosentti oli 22 %, missä on selvä nousu edelliskerran 16 %:sta", ProAgria Etelä-Pohjanmaan vaalilautakunnan puheenjohtaja Pekka Paavola iloitsee.
Vaalien ääniharavaksi nousi maatalousyrittäjä Riina Isomäki Kauhavalta.
"Edustajistomme uudistuu vuoden alusta merkittävästi. On hienoa saada uutta verta mukaan kehittämään toimintaamme", kommentoi ProAgria Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Henri Honkala.
"Kaiken kaikkiaan edustajistoon nousee 16 uutta henkilöä."
Äänestysalueina olivat Järvialue, Kauhava, Kyrönmaa, Seinäjoen seutu ja Suupohja. Äänestysalueet takaavat sen, että koko ProAgria Etelä-Pohjanmaan toiminta-alue on edustettuna edustajistossa. ProAgria Etelä-Pohjanmaa on viljelijöiden ja maaseutuyrittäjien tarpeisiin vastaava asiantuntijaorganisaatio.
Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.
