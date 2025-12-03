FCG suunnitteli Dämmanin kalatien – pitkäjänteinen suunnittelutyö mahdollisti uhanalaisen taimenen nousureitin palauttamisen Espoossa
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Espoon kaupunki ovat palauttaneet kalojen vaellusreittejä Espoossa laajassa hankekokonaisuudessa, joka tukee vesiluonnon monimuotoisuutta ja erityisesti uhanalaisen taimenen elinolosuhteita. FCG Finnish Consulting Groupilla oli hankkeessa keskeinen rooli suunnittelusta vastaavana asiantuntijana. Kalatie otettiin käyttöön syyskuun lopussa.
Dämmanin tekojärven koillisosaan valmistunut noin 175 metriä pitkä luonnonmukainen kalatie avaa taimenen ja muiden kalojen nousureitin mereltä Mankinjoen vesistön kautta Dämmaniin ja edelleen Nuuksion Pitkäjärveen ja sen yläpuoliseen vesistöön saakka. Kalatie koostuu 34 kivikynnyksestä ja niiden väliin muodostuvista lepovesialtaista. Samassa hankekokonaisuudessa Nuuksion Pitkäjärven nousuesteenä toimineen säännöstelypadon luukut poistettiin ja padon edustalle rakennettiin kalankulun mahdollistava pohjapato. Vaellusesteiden poistaminen parantaa vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksia ja luonnontilaisten virtavesielinympäristöjen palautumista. Samalla alueen virkistysarvo kasvaa, kun vesistöjen ekologinen tila paranee ja ulkoilijoiden luontokokemukset monipuolistuvat.
Hanke edistää kansallisen kalatiestrategian tavoitteita sekä Uudenmaan vesienhoidon ja Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelmia vuosille 2022–2027. Hankkeen eri vaiheissa on tehty tiivistä yhteistyötä HSY:n, Espoon kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.FCG vastasi hankkeen suunnittelusta aina esiselvityksistä toteutussuunnitteluun. FCG:n työ käynnistyi vuonna 2014 HSY:n tilaamalla esiselvityksellä Dämmanin ja Nuuksion vesistöjen säännöstelyrakenteiden nykytilanteesta ja muutostarpeista.
Esiselvityksen valmistuttua FCG laati säännöstelyn muutossuunnitelman vuonna 2017 sekä yleissuunnitelman ja vesilain mukaisen hakemussuunnitelman vuonna 2020. Lupaprosessi käynnistyi loppuvuonna 2020 ja johti myönteiseen lupapäätökseen joulukuussa 2022.
Lupavaiheen jälkeen FCG laati kalatiehankkeen rakennussuunnitelman, joka sisälsi uuden pohjapadon suunnittelun sekä kalatien rakenteelliset ja hydrauliset ratkaisut. Tehtävä käsitti myös kalataloustarkkailusuunnitelman laadinnan. Urakkavaiheessa FCG vastasi työnaikaisesta suunnittelusta sekä vesistötarkkailusta rakennustöiden aikana. Rakennustyöt valmistuivat kesällä 2025 ja kalatie otettiin käyttöön lokakuun alussa vuonna 2025.
Yhteistyö jatkuu seuraavaksi Bodominjärven säännöstelypadon muutostöiden ja kalatien suunnittelulla, jonka tavoitteena on taimenen nousuesteiden poistaminen Espoonjoen vesistössä vuoteen 2026 mennessä.
Yhteyshenkilöt
Markku VähäkäkeläProjektijohtajaFCG Rakennettu Ympäristö OyPuh:040 737 5982etunimi.sukunimi@fcg.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
FCG Finnish Consulting Group on suomalainen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Tavoitteenamme on ratkaista ratkaisematon ja kehittää paremmaksi palaset, joista rakentuu hyvä elämä. Uniikki ymmärrys tulevasta syntyy ihmisistämme, asiakkaistamme ja teknologiasta. Tietoon pohjautuva suunnittelu ja vastuullisuuden edelläkävijyys kasvattavat ratkaisukykyämme ja auttavat meitä luomaan parempaa elämää Suomessa ja maailmalla. Päivittäisessä työssämme konsultoimme, koulutamme ja tuotamme ratkaisuja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
Olemme asiantuntijoita esimerkiksi kuntatalouden, sote-palveluiden ja hyvinvointialueiden kehittämisen, rakennetun ympäristön ja uusiutuvan energian saralla.
Lue lisää julkaisijalta FCG Finnish Consulting Group
