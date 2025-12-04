Minja Koskela: Suomen ei tule osallistua Euroviisuihin

– Kansanmurhaan syyllistyvällä valtiolla ei tule olla sijaa kansainvälisessä laulujuhlassa, tämän olen sanonut ennenkin. Suomen ja Ylen on nyt vetäydyttävä Euroviisuista, kuten monet muut maat ovat jo sanoneet tekevänsä, Koskela sanoo.

Useat maat, kuten Islanti, Irlanti, Espanja, Alankomaat ja Slovenia, ovat julkisesti ilmoittaneet jäävänsä pois Euroviisuista, mikäli Israelin annetaan osallistua. Koskelan mukaan Suomen on nyt liityttävä tähän joukkoon.

– Israelin toiminta Gazassa on ollut tavoitteissaan kylmäävän määrätietoista ja keinoissaan täysin välinpitämätöntä ihmishengistä, kansainvälisestä oikeudesta ja kaikesta inhimillisyydestä. Tämä on osoitettava kaikin keinoin, myös kieltämällä Israelin osallistuminen Euroviisuihin, Koskela sanoo.

Kansanmurha Gazassa on kestänyt yli kaksi vuotta. Israel on tappanut 20 tuhatta lasta ja jatkanut iskujaan Gazaan niin sanotusta aselevosta huolimatta. Edelleen lapsia kuolee Israelin toimesta päivittäin.