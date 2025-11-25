Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Ruohonjuuri tuo tammikuussa Lifen hyvinvointituoteperheen takaisin Suomeen
Hyvinvointiketjut Life Nordic ja Ruohonjuuri aloittavat yhteistyön, jonka myötä kesällä Suomessa toimintansa lopettaneen Lifen ravintolisät ja hyvinvointituotteet palaavat takaisin Suomen markkinoille. Tuotteet tulevat myyntiin yksinoikeudella Ruohonjuuren myymälöihin ja verkkokauppaan tammikuussa 2026.
Ruohonjuuri on Suomen johtava luonnollisten hyvinvointituotteiden vähittäiskauppaketju. Yritys julkistaa nyt uuden, yksinoikeudella toteutettavan yhteistyön Lifen Nordicin kanssa. Life lopetti toimintansa Suomessa kesäkuussa 2025. Pohjoismaisen yhteistyön myötä Lifen suositut ravintolisät ja hyvinvointituotteet tekevät kuitenkin paluun ja ovat pian taas suomalaisten asiakkaiden saatavilla.
Lifen ja Ruohonjuuren yhteistyö on osa elokuussa alkanutta pohjoismaista yhteistyötä Ruohonjuuren, norjalaisen Kinsarvikin ja ruotsalaisen Hälsakraftin välillä. Kinsarvik ja Hälsakraft toimivat luonnollisten hyvinvointituotteiden vähittäismyynnissä.
Tammikuusta 2026 alkaen Ruohonjuuri aloittaa yksinoikeudella Lifen tuotteiden jälleenmyyjänä Suomessa. Tuotteet tulevat myyntiin kaikkiin Ruohonjuuren 18 kivijalkamyymälään sekä verkkokauppaan.
”Olemme valtavan iloisia saadessamme Lifen tuotteet osaksi Ruohonjuuren valikoimaa. Tämä yhteistyö sopii täydellisesti missioomme: tarjota yhteisöllemme korkealaatuisia tuotteita, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Nyt suomalaiset voivat taas ostaa Lifen kaivattuja tuotteita myymälöistämme,” sanoo Päivi Paltola, toimitusjohtaja, Ruohonjuuri.
”On hienoa, että tuotteemme voivat edelleen palvella suomalaisia asiakaskuntaamme Ruohonjuuren kautta. Ruohonjuuren intohimo kestävyyteen ja laatuun heijastaa omaa arvopohjaamme, ja yhdessä voimme jatkaa terveemmän ja tasapainoisemman elämäntyylin inspiroimista,” kertoo Srishty Rahman, viestintäpäällikkö, Life Nordic.
”Toimialalle merkittävä uutinen”
”Kuluttajille tutun Lifen tuotebrändin paluu Suomen markkinoille on koko terveystuotealalle merkittävä uutinen. Pohjoismainen Ruohonjuuren ja Lifen yhteistyö vahvistaa alaamme, monipuolistaa tarjontaa ja vastaa suomalaisten kasvavaan kiinnostukseen hyvinvointituotteita kohtaan,” toteaa Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto.
Ruohonjuuren myymäläverkosto laajenee
Vuonna 2025 Ruohonjuuri avasi kaksi uutta kivijalkamyymälää Espooseen ja Tampereelle, ja panostukset fyysisiin myymälöihin jatkuvat. ”Kivijalkamyymälät ovat meille liiketoiminnan kannalta erityisen tärkeitä ja tulemme vastaisuudessakin laajentamaan myymäläverkostoamme sekä panostamaan elämyksellisyyteen ja laadukkaaseen asiakaspalveluun,” kertoo Paltola.
Ruohonjuuresta:
Ruohonjuuri on luonnonmukaisen hyvinvoinnin erikoiskauppa, joka keskittyy luonnonkosmetiikkaan, hyvinvointituotteisiin ja luomuruokaan. Ruohonjuurella on Suomessa 18 myymälää sekä verkkokauppa. Yritys on toiminut vuodesta 1982 ja sen suurimpina osakkeenomistajina ovat suomalaiset ympäristöjärjestöt YKY ry ja Dodo ry. Ruohonjuuren liikevaihto vuonna 2024 oli 28 milj. euroa. Yritys työllistää noin 200 henkilöä ympäri Suomea.
Life Nordicista:
Life on johtava pohjoismainen hyvinvointiketju, jolla on yli 130 myymälää Norjassa ja Ruotsissa sekä laajat verkkokauppapalvelut. Huolellisesti valikoitu tuotevalikoima ulottuu vitamiineista ja kivennäisaineista superruokiin sekä kasvipohjaiseen hyvinvointiin ja ihonhoitoon.
Yhteyshenkilöt
Päivi PaltolaToimitusjohtajaRuohonjuuri OyPuh:+358 40 7688 704paivi.paltola@ruohonjuuri.fiwww.ruohonjuuri.fi
Srishty RahmanViestintäpäällikköLife NordicSrishty.Rahman@life.no
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
AITO-kauppa Malmin Maija Huhtikorpi palkittiin Pohjois-Helsingin vuoden 2025 Yksinyrittäjänä25.11.2025 11:54:58 EET | Tiedote
Pohjois-Helsingin alueen Yrittäjät ovat valinneet AITO-kauppa Malmin yrittäjä fytonomi laboratoriohoitaja Maija Huhtikorven vuoden 2025 Yksinyrittäjäksi.
Niko ja Santtu kertovat, mikä tekee tubettamisesta merkityksellistä21.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Kymmenen vuotta YouTubessa ja ensimmäinen elokuva julkaistu – tubettajat Niko ja Santtu avaavat TerveysSummitissa, miten pienet kohtaamiset fanien kanssa antavat merkitystä heidän työlleen ja miksi jokainen video mietitään tarkkaan läpi ennen julkaisua.
"En tiennyt, kuolenko tänne" – Ultrajuoksija Topias Kontio avautuu matkan synkimmistä hetkistä20.11.2025 19:37:02 EET | Tiedote
Kun ultrajuoksija Topias Kontio makasi Albanian hotellissa 39,5 asteen kuumeessa, hallusoiden kolme päivää putkeen, hän mietti ensimmäistä kertaa: kuolenkohan tänne. Kontio puhui TerveysSummitissa avoimesti 10 000 kilometrin matkastaan Rovaniemeltä Egyptin pyramideille ja takaisin – matkasta, joka vei hänet niin syvälle inhimillisen kestokyvyn rajoille, että pelkkä veden juominen aiheutti tuskaa.
Pitkät työpäivät, vapaa ajan puute ja talous kuormittavat eniten terveyskaupan yrittäjiä – “Yritys jaksaa, kun yrittäjä palautuu”20.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Terveyskaupan yrittäjille suunnatun kyselyn tulokset piirtävät selkeän kuvan yrittäjäarjen kuormituksesta. Lähes 90 prosenttia vastaajasta kertoi kokevansa stressiä työpäivien pituudesta ja vapaa ajan puutteesta, noin 70 prosenttia taloudellisesta epävarmuudesta. Vastauksista välittyy myös monitekijäisyys: keskimäärin yhdellä yrittäjällä on samanaikaisesti 2–3 kuormitustekijää. Unen haasteet, yrittäjien hallinnollinen taakka, vastuun yksin kantaminen ja huoli henkilöstön jaksamisesta kuormittavat myös yrittäjiä.
TTK Kastanja kävi kymmenen lääkärin luona – lopulta löysi ratkaisun itse18.11.2025 19:35:31 EET | Tiedote
Tanssii Tähtien kanssa -ohjelmasta tuttu tanssija Kastanja Rauhala kertoo hätkähdyttävän tarinan siitä, kuinka hän kamppaili niveloireiden kanssa lähes viisi vuotta ennen kuin löysi itselleen sopivan ratkaisun. Hänen tarinansa on varoitus siitä, että nuorilla urheilijoilla voi olla nivelrikkoa – ja että potilas joutuu usein olemaan oman terveytensä tutkija.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme