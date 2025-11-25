Ruohonjuuri tuo tammikuussa Lifen hyvinvointituoteperheen takaisin Suomeen

Ruohonjuuri on Suomen johtava luonnollisten hyvinvointituotteiden vähittäiskauppaketju. Yritys julkistaa nyt uuden, yksinoikeudella toteutettavan yhteistyön Lifen Nordicin kanssa. Life lopetti toimintansa Suomessa kesäkuussa 2025. Pohjoismaisen yhteistyön myötä Lifen suositut ravintolisät ja hyvinvointituotteet tekevät kuitenkin paluun ja ovat pian taas suomalaisten asiakkaiden saatavilla.

Lifen ja Ruohonjuuren yhteistyö on osa elokuussa alkanutta pohjoismaista yhteistyötä Ruohonjuuren, norjalaisen Kinsarvikin ja ruotsalaisen Hälsakraftin välillä. Kinsarvik ja Hälsakraft toimivat luonnollisten hyvinvointituotteiden vähittäismyynnissä.

Tammikuusta 2026 alkaen Ruohonjuuri aloittaa yksinoikeudella Lifen tuotteiden jälleenmyyjänä Suomessa. Tuotteet tulevat myyntiin kaikkiin Ruohonjuuren 18 kivijalkamyymälään sekä verkkokauppaan.

”Olemme valtavan iloisia saadessamme Lifen tuotteet osaksi Ruohonjuuren valikoimaa. Tämä yhteistyö sopii täydellisesti missioomme: tarjota yhteisöllemme korkealaatuisia tuotteita, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Nyt suomalaiset voivat taas ostaa Lifen kaivattuja tuotteita myymälöistämme,” sanoo Päivi Paltola, toimitusjohtaja, Ruohonjuuri.

”On hienoa, että tuotteemme voivat edelleen palvella suomalaisia asiakaskuntaamme Ruohonjuuren kautta. Ruohonjuuren intohimo kestävyyteen ja laatuun heijastaa omaa arvopohjaamme, ja yhdessä voimme jatkaa terveemmän ja tasapainoisemman elämäntyylin inspiroimista,” kertoo Srishty Rahman, viestintäpäällikkö, Life Nordic.

”Toimialalle merkittävä uutinen”

”Kuluttajille tutun Lifen tuotebrändin paluu Suomen markkinoille on koko terveystuotealalle merkittävä uutinen. Pohjoismainen Ruohonjuuren ja Lifen yhteistyö vahvistaa alaamme, monipuolistaa tarjontaa ja vastaa suomalaisten kasvavaan kiinnostukseen hyvinvointituotteita kohtaan,” toteaa Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto.

Ruohonjuuren myymäläverkosto laajenee

Vuonna 2025 Ruohonjuuri avasi kaksi uutta kivijalkamyymälää Espooseen ja Tampereelle, ja panostukset fyysisiin myymälöihin jatkuvat. ”Kivijalkamyymälät ovat meille liiketoiminnan kannalta erityisen tärkeitä ja tulemme vastaisuudessakin laajentamaan myymäläverkostoamme sekä panostamaan elämyksellisyyteen ja laadukkaaseen asiakaspalveluun,” kertoo Paltola.

Ruohonjuuresta:

Ruohonjuuri on luonnonmukaisen hyvinvoinnin erikoiskauppa, joka keskittyy luonnonkosmetiikkaan, hyvinvointituotteisiin ja luomuruokaan. Ruohonjuurella on Suomessa 18 myymälää sekä verkkokauppa. Yritys on toiminut vuodesta 1982 ja sen suurimpina osakkeenomistajina ovat suomalaiset ympäristöjärjestöt YKY ry ja Dodo ry. Ruohonjuuren liikevaihto vuonna 2024 oli 28 milj. euroa. Yritys työllistää noin 200 henkilöä ympäri Suomea.

Life Nordicista:

Life on johtava pohjoismainen hyvinvointiketju, jolla on yli 130 myymälää Norjassa ja Ruotsissa sekä laajat verkkokauppapalvelut. Huolellisesti valikoitu tuotevalikoima ulottuu vitamiineista ja kivennäisaineista superruokiin sekä kasvipohjaiseen hyvinvointiin ja ihonhoitoon.