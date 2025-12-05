Kun komedia valloitti politiikan – Uusi kirja paljastaa televisioviihteen vaikutuksen Yhdysvaltain politiikkaan

Turun yliopiston tutkijatohtori Oscar Winbergin uusi kirja syventyy televisioviihteen ja amerikkalaisen politiikan risteykseen 1970-luvulla. Se keskittyy suosittuun ja tunnettuun Perhe on pahin -tilannekomediaan ja tuo esiin kuinka poliittiset kampanjat, yhteiskunnalliset liikkeet ja päättäjät hyödynsivät ohjelman suosiota omiin tarkoituksiinsa.

Winberg nostaa kirjassa esiin television voimakkaan vaikutuksen poliittisiin strategioihin ja instituutioihin aina Perhe on pahin -sarjan Archie Bunkerin taantumuksellisesta kiihkoilusta Edith Bunkerin symboliseen rooliin Equal Rights Amendment -kampanjassa. Fiktiivisten hahmojen lisäksi kirjassa tuodaan esiin sarjan luojan ja tuottajan Norman Learin uhma Yhdysvaltain hallituksen sensuuria vastaan.

Kirjaa varten Winberg perehtyi muun muassa Norman Learin yksityisarkistoon. Hän osoittaa kirjassa, kuinka Perhe on pahin -sarja loi näyttämön nykypäivän spektaakkelipolitiikalle ja kuinka poliitikot Richard Nixonista Hillary Rodham Clintoniin käyttivät taitavasti viihdetelevisiota tavoittaakseen yleisöä. Ilmiö nostaa esiin henkilökeskeisen politiikan kehityksen, joka huipentui Donald Trumpin nousuun politiikassa.

– Aivan kuten televisiohahmoilla, myös Donald Trumpin poliittinen ja kestävä suosio johtui hänen viihdearvostaan, Winberg sanoo.

Archie Bunker for President: How One Television Show Remade American Politics keskittyy voimakkaasti televisioviihteen muutosvoimaan. Se laajentaa keskustelua median ja politiikan toisiinsa kytkeytyvistä rooleista ja tarjoaa uuden näkökulman siihen, kuinka yksi televisio-ohjelma sai aikaan perusteellisen muutoksen amerikkalaisessa politiikassa.

– Erinomaisen tutkimustyön pohjalta kirjoitettu teos osoittaa, miten viihdetelevisio on kietoutunut Yhdysvaltain poliittiseen historiaan ja ollut mukana muokkaamassa sitä, sanoo Allison Perlman, elokuva- ja mediatutkimuksen apulaisprofessori Kalifornian yliopistosta Irvinestä ja Public Interest: Media Advocacy and Struggles Over US Television -kirjan kirjoittaja.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus ja Turun ihmistieteiden tutkijakollegium isännöivät yhdessä Archie Bunker for President: How One Television Show Remade American Politics -kirjan julkistustilaisuutta Turun yliopiston Publicum-rakennuksessa PUB5-luentosalissa (Assistentinkatu 7, Turku) torstaina 11. joulukuuta klo 16.00. Tilaisuuden aikana Winberg keskustelee professori Anu Koivusen kanssa kirjasta, viihteestä ja poliittisesta elämästä nykypäivän Yhdysvalloissa.