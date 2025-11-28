Turun Musiikkijuhlat / Turun Musiikkijuhlasäätiö sr

Turun musiikkijuhlien Oopperajoulun solisti vaihtuu

5.12.2025 10:44:03 EET | Turun Musiikkijuhlat / Turun Musiikkijuhlasäätiö sr | Tiedote

Oopperajoulun 2025 uudeksi solistiksi tulee turkulaislähtöinen Stella Tähtinen.

Stella Tähtinen
Stella Tähtinen Noora Toivonen

Turun musiikkijuhlien (TMJ) Oopperajoulua 2025 vietetään sunnuntaina 14.12. Turun konserttitalolla. Konsertin ohjelma koostuu tunnetuista ooppera-aarioista sekä merkittävimmistä joululauluista ympäri Eurooppaa. Taiteilijakokoonpano muuttuu, kun Iris Candelarian tilalle tulee turkulaislähtöinen sopraano Stella Tähtinen.

Kansallisoopperassa oopperalaulajana työskentelevä Tähtinen on luonteva lisäys suomalaisista huippunimistä koostuvaan esiintyjäkaartiin. Tähtinen itse on myös mielissään päästessään esiintymään kotikaupungissaan sekä Turun musiikkijuhlilla. ”On aina ollut unelmani esiintyä Turun musiikkijuhlilla”, hän kommentoi. Solistivaihdoksen myötä Oopperajoulun ohjelma muuttuu myös hieman. Koko ohjelma on nyt nähtävillä osoitteessa tmj.fi.

Jussi Merikanto, TMJ:n toimitusjohtaja, on tyytyväinen Tähtisen lisäyksestä Oopperajoulun kokoonpanoon. ”Stella on viime vuosina kilpailuissa hyvin menestynyt lupaava nuori oopperalaulaja, jolla on varmasti loistava ura edessään. Onkin siis voitto saada hänet tässä vaiheessa uraansa esiintymään meille. On myös TMJ:n arvojen mukaista nostaa parhaamme mukaan paikallisia taiteilijoita, joten on mukavaa, että voin kertoa Stellan olevan Turun kasvatti”, Merikanto kertoo.

Turun musiikkijuhlien Oopperajoulu 2025 nähdään Turun konserttitalolla sunnuntaina 14.12. klo 18. Lippuja konserttiin on vielä saatavilla osoitteessa tmj.fi.

Turun musiikkijuhlat on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut musiikkifestivaali. Festivaalin perustajana oli vuonna 1960 Turun Soitannollinen Seura. Monipuolinen kaupunkifestivaali tarjoaa yleisölleen korkeatasoista musiikkia, mm. suuria orkesterikonsertteja, kamarimusiikkia, resitaaleja, jazzia, ulkoilmatapahtumia sekä konsertteja lapsille. Taiteellisena johtajana toimii kapellimestari ja sellisti Klaus Mäkelä. Varsinaisen festivaalin lisäksi Turun musiikkijuhlat järjestää konsertteja ja tapahtumia kaikkina vuodenaikoina, yhteensä n. 30-50kpl vuosittain. www.turunmusiikkijuhlat.fi

