Orpon hallitus saksi vastoin virkaesitystä työelämän perusoikeuksien rahoituksen
Ammattiyhdistysliiketaustaiselta kehitysyhteistyöjärjestö SASKilta leikattiin ainoana järjestönä 40 prosenttia valtionavusta. Kyse ei ole säästötoimesta, vaan rahat kohdennettiin uudelleen muille järjestöille.
Lähes 6,5 miljoonaa euroa SASKille myönnetystä rahoituksesta oli virkahenkilöstön esityksen jälkeen siirretty poliittisella päätöksellä ja esityksen vastaisesti muille järjestöille. Virkahenkilöstön mukaan SASKin hakemus täytti ohjelmatuen kriteerit – lähes kaikilta osin jopa hyvin tai erittäin hyvin.
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on suomalainen työelämän ihmisoikeusjärjestö, joka on saanut kiitosta tuloksekkaasta ja kustannustehokkaasta työstään.
– Järjestön työ ja hakemus ovat vastanneet rahoittajan asettamia standardeja. Paljon poliitikkojen päätöksestä kertoo, että rahoitusesityksen valmistellut ja esitellyt virkahenkilö ulkoministeriöstä on jättänyt asiaan eriävän mielipiteen. Esittelijä on katsonut, että avustukset SASKille tulisi myöntää rahoitusesityksen mukaisesti, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.
Valtionavustuslain nojalla myönnettävän avustuksen harkinnanvaraisuudesta huolimatta hakijoiden on virkahenkilöiden mukaan voitava luottaa siihen, että hakemusten käsittelyssä noudatetaan niitä arviointiperusteita, jotka valtionapuviranomainen on hakuilmoituksessa ilmoittanut.
– Nyt näin ei SASKin kohdalla tapahtunut. Poliittinen ohjaus on tässä päätöksessä ollut poikkeuksellisen räikeää ja rapauttaa luottamusta järjestöjen tasaveroiseen ja lainmukaiseen kohteluun.
SASKin ja sen kumppaneiden avulla esimerkiksi Kolumbiassa kotitaloustyöntekijät ovat saaneet 8-tuntisen työpäivän ja oikeuden ylityökorvauksiin ja yölisiin. Kotitaloustyöntekijöitä Kolumbiassa on noin 700 000 ja valtaosa heistä on naisia.
– Tämä on yksi esimerkki työstä, jota SASK tekee maailmalla. Perusoikeuksia työntekijöille, lapsityövoiman ja pakkotyön poistaminen ja oikeus vaikuttaa omiin työehtoihin ovat ilmeisesti kokoomuksen ja sen hallituskumppaneiden mielestä vääränlaista työtä, Jarkko Eloranta toteaa.
Orpon hallituksen asenne työntekijöihin, heidän oikeuksiinsa ja etuihinsa sekä heitä edustaviin ammattiliittoihin on poikkeuksellisen nuiva, jopa vihamielinen.
– Työelämän perusoikeuksien edistäminen on Suomen, suomalaisten yritysten ja työntekijöiden etu. SASKin rahoituksen leikkaamisessa tuntuukin olevan kyse syvästä ideologisesta vastenmielisyydestä työntekijöitä ja heitä edustavia ammattiliittoja kohtaan.
Yhteyshenkilöt
Jarkko ElorantapuheenjohtajaPuh:020 774 0100
Tilaa SAK:n uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi joka toinen viikko: https://www.sak.fi/uutiskirje.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
SAK:n selvitys: Ilmastonmuutosta hillitään työpaikoilla, mutta työntekijöiden osaamiseen ei satsata2.12.2025 10:33:58 EET | Tiedote
SAK on seurannut ilmastonmuutoksen vaikutuksia työpaikoilla luottamushenkilöille suunnatulla paneelilla vuodesta 2019 saakka. Kaksi kolmasosaa (61 %) SAK:laista luottamushenkilöistä kertoo, että heidän työpaikallaan on pantu toimeen ilmastonmuutosta hillitseviä toimia viimeisten kahden vuoden aikana. Määrä kasvoi nopeasti vuosien 2019 ja 2023 välillä, mutta on sen jälkeen tasaantunut.
FFC:s Jarkko Eloranta: Regeringen har koncentrerat sig på att uppfylla näringslivets önskemål och har glömt bort de arbetslösa20.11.2025 10:15:00 EET | Pressmeddelande
FFC:s ordförande Jarkko Eloranta påminde i sitt tal på representantskapsmötet om vad finansminister Riikka Purra lovade i somras. Han kritiserade också regeringen för de åtgärder som har fördjupat den ekonomiska nedgången och förvärrat arbetslösheten.
SAK:n Jarkko Eloranta: Hallitus on keskittynyt elinkeinoelämän toiveiden täyttämiseen ja unohtanut työttömät20.11.2025 10:15:00 EET | Tiedote
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta muistutti edustajistopuheessaan valtiovarainministeri Riikka Purran kesällä antamasta lupauksesta ja moitti hallitusta toimista, jotka ovat syventäneet talouden alamäkeä ja lisänneet työttömyyttä.
EU-tuomioistuimen linjaus vähimmäispalkkadirektiivistä vahvisti velvoitteen edistää työehtosopimuksia11.11.2025 14:40:55 EET | Tiedote
EU-tuomioistuin on tänään tiistaina julkistanut tuomionsa tapauksessa, jossa Tanska vaati EU:n vähimmäispalkkadirektiivin kumoamista. Tuomioistuin kumoaa osan direktiivin lakisääteisiä vähimmäispalkkoja koskevista kriteereistä, mutta pitää voimassa sen työehtosopimusneuvottelujen edistämistä koskevat vaatimukset.
SAK:n Jarkko Eloranta: Työperäinen hyväksikäyttö on maan tapa, josta pitää päästä lopullisesti eroon4.11.2025 08:59:06 EET | Tiedote
Ylen MOT-toimitus julkaisi eilen maanantaina 3.11. jutun ukrainalaisten kausityöntekijöiden hyväksikäytöstä suomalaisella marjanpoiminta-alalla. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta pitää ohjelmassa esiin tulleita asioita häpeällisinä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme