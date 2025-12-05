1,6 miljoonaa euroa ikääntyvien yhteisöjen hoitoratkaisujen kehittämiseen Euroopassa – Jamk ja Keski-Suomen hyvinvointialue mukana
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Terveysinstituutti ja Keski-Suomen hyvinvointialue ovat saaneet merkittävän, kilpaillun rahoituksen Suomen Akatemialta kansainvälisen tutkimusprojektin toteutukseen. Koko projektille myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 1,6 miljoonaa euroa.
Euroopan ikääntyvä väestö, kasvavat terveydenhuollon kustannukset ja työvoimapula kuormittavat terveys- ja hoivaekosysteemejä. Terveeseen ikääntymiseen on olemassa toimintamalleja, mutta niiden vaikutus jää usein vähäiseksi toimeenpanoon liittyvien haasteiden vuoksi. Eurooppalainen CO-ACT – Co-Designing Adaptive Care Transformations for Ageing Communities -projekti vastaa näihin haasteisiin osallistavilla ja skaalautuvilla ratkaisuilla.
-Projektin toimenpiteet rakentuvat näyttöön perustuvien toimintamallien pohjalle, joita testataan Living Lab -ympäristöissä projektin kumppanimaissa. Projektin aikana tunnistetaan myös paikallisia ekosysteemejä, jotka ohjaavat projektin ratkaisujen mukauttamista ja toimeenpanoa. Samalla arvioidaan terveyden tasa-arvon vaikutuksia ja kehitetään tietopankkia, jolla edistetään oppimista ja tiedon jakamista. Projekti vahvistaa ikääntyneiden hoivaa ja edistää Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä, kertoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtava asiantuntija Johanna Heikkilä.
Projektia koordinoi Utrecht University of Applied Sciences Hollannista. Suomesta projektissa ovat mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen hyvinvointialue. Muita kumppaneita ovat University Medical Center Utrecht Hollannista, NOVA University of Lisbon Portugalista sekä University of Galway Irlannista.
Paikalliset toimintamallit kehitystyön keskiössä
Keski-Suomen hyvinvointialueen Hyvän arjen keskus – Living Lab toimii testialustana projektin toiminnoille Suomessa. Testauksen jälkeen tuloksia muokataan kohderyhmän tarpeisiin sopiviksi ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Keski-Suomen hyvinvointialueen osuutta projektissa johtaa Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen yhteisprofessori, ylihoitaja Tarja Kvist.
-Projektissa Jamk koordinoi interventioiden testaamista sekä vaikutusten arviointia. Tavoitteena on luoda kestäviä sekä skaalautuvia toimintamalleja, jotka parantavat hoitopolkuja ja tekevät terveydenhuollosta joustavampaa ja oikeudenmukaisempaa”, Heikkilä täydentää.
Projektin toteutus alkaa 1.3.2026 ja sen kesto on 30 kuukautta. Suomen Akatemian myöntämä 1,6 miljoonan euron rahoitus tulee Transforming Health and Care Systems (THCS) -kumppanuusohjelmasta, joka on osa Horizon Europe -puiteohjelmaa.
Lisätietoja:
- Johanna Heikkilä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, johtava asiantuntija, johanna.heikkila@jamk.fi, +358408488623
- Tarja Kvist, Keski-Suomen hyvinvointialue, professori, ylihoitaja, tarja.kvist@uef.fi, +358403552623
- Viestinnän yhteyshenkilö: Sanna-Riikka Koponen, viestintäpäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, sanna-riikka.koponen(at)hyvaks.fi, p. 050 598 8481
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Palokan sosiaali- ja terveysasemalle kehitettiin omalääkäri- omahoitajamalli oman työyhteisön voimin5.12.2025 08:22:18 EET | Tiedote
Palokan sosiaali- ja terveysasemalla on toteutettu merkittävä toimintamallin uudistus, jonka kehittämiseen otettiin mukaan koko työyhteisö. Terveysasemalle luotiin hoidon jatkuvuuteen perustuvan malli, jossa alueen potilaat jaettiin sukunimen perusteella 12 eri omalääkäri- omahoitaja työparille. Tämä mahdollisti sen, että potilaiden asioita hoidettiin yhä useammin samojen ammattilaisten voimin. Uudistuksen tavoitteena oli parantaa hoidon jatkuvuutta, sujuvoittaa arkea ja lisätä työntekijöiden työhyvinvointia. Tulokset ovat olleet poikkeuksellisen myönteisiä ja kehityshanke voitti viime viikon perjantaina yleisön äänestämänä Suomen yleislääkärit GPF ry: n Vuoden kehittäjäyhteisö 2025 palkinnon. - On ihan mieletöntä, miten kehittämistyö on saatu aikaan Palokan terveysasemalla omien lääkärien ja hoitajien voimin ja miten innokkaita ja innostuneita koko porukka on ollut kehittämistyöhön. Tästä kuuluu iso kiitos ihan kaikille, toteaa Palokan sosiaali- ja terveysaseman ylilääkäri Mari Kuvaja
Kinnulalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat osaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelutuotantoa 1.1.2026 alkaen4.12.2025 09:24:24 EET | Tiedote
Kinnulan sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat Keski-Suomen hyvinvointialueen omaksi palvelutuotannoksi 1.1.2026 alkaen Suomen Terveystalo Oy:ltä. Terveysaseman lääkäri- ja hoitajavastaanotto palvelee 2.1.2026 alkaen uudessa puhelinnumerossa 014 266 3020.
Avotuli ja valosarjat aiheuttavat vuosittain tulipaloja – ulkona tulipalo saattaa edetä pitkään huomaamatta4.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Kodin paloriskit eivät rajoitu sisätiloihin. Joulukuun juhlakaudella tunnelmaa tuomaan parvekkeelle tai terassille laitetaan valoja ja kynttilöitä, joiden paloturvallisuus on hyvä ennalta varmistaa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote3.12.2025 19:09:15 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 03.12.2025 Rakennuspalo keskisuuri: Sarvelantie, Äänekoski Metsä Fibren Äänekosken tehtaalla syttynyt tulipalo. palo saatu rajattua ja pelastustoiminta käynnissä. Toiminnanharjoittaja tiedottaa asiasta lisää. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen hyvinvointialueen työhyvinvointikyselyn tulokset heikentyneet haastavassa taloustilanteessa3.12.2025 14:30:13 EET | Tiedote
Työterveyslaitoksen toteuttaman Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyn tulokset ovat heikentyneet viime vuodesta Keski-Suomen hyvinvointialueella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme