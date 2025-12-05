1,6 miljoonaa euroa ikääntyvien yhteisöjen hoitoratkaisujen kehittämiseen Euroopassa – Jamk ja Keski-Suomen hyvinvointialue mukana

Euroopan ikääntyvä väestö, kasvavat terveydenhuollon kustannukset ja työvoimapula kuormittavat terveys- ja hoivaekosysteemejä. Terveeseen ikääntymiseen on olemassa toimintamalleja, mutta niiden vaikutus jää usein vähäiseksi toimeenpanoon liittyvien haasteiden vuoksi. Eurooppalainen CO-ACT – Co-Designing Adaptive Care Transformations for Ageing Communities -projekti vastaa näihin haasteisiin osallistavilla ja skaalautuvilla ratkaisuilla.

-Projektin toimenpiteet rakentuvat näyttöön perustuvien toimintamallien pohjalle, joita testataan Living Lab -ympäristöissä projektin kumppanimaissa. Projektin aikana tunnistetaan myös paikallisia ekosysteemejä, jotka ohjaavat projektin ratkaisujen mukauttamista ja toimeenpanoa. Samalla arvioidaan terveyden tasa-arvon vaikutuksia ja kehitetään tietopankkia, jolla edistetään oppimista ja tiedon jakamista. Projekti vahvistaa ikääntyneiden hoivaa ja edistää Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä, kertoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtava asiantuntija Johanna Heikkilä.

Projektia koordinoi Utrecht University of Applied Sciences Hollannista. Suomesta projektissa ovat mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen hyvinvointialue. Muita kumppaneita ovat University Medical Center Utrecht Hollannista, NOVA University of Lisbon Portugalista sekä University of Galway Irlannista.

Paikalliset toimintamallit kehitystyön keskiössä



Keski-Suomen hyvinvointialueen Hyvän arjen keskus – Living Lab toimii testialustana projektin toiminnoille Suomessa. Testauksen jälkeen tuloksia muokataan kohderyhmän tarpeisiin sopiviksi ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Keski-Suomen hyvinvointialueen osuutta projektissa johtaa Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen yhteisprofessori, ylihoitaja Tarja Kvist.

-Projektissa Jamk koordinoi interventioiden testaamista sekä vaikutusten arviointia. Tavoitteena on luoda kestäviä sekä skaalautuvia toimintamalleja, jotka parantavat hoitopolkuja ja tekevät terveydenhuollosta joustavampaa ja oikeudenmukaisempaa”, Heikkilä täydentää.

Projektin toteutus alkaa 1.3.2026 ja sen kesto on 30 kuukautta. Suomen Akatemian myöntämä 1,6 miljoonan euron rahoitus tulee Transforming Health and Care Systems (THCS) -kumppanuusohjelmasta, joka on osa Horizon Europe -puiteohjelmaa.

Lisätietoja:



