Kela-korttien toimituksiin tulossa lyhyt viive

Kela-korttien toimittaja vaihtuu joulukuussa. Tämä aiheuttaa katkoksen korttein toimittamiseen. Tavallisesti Kela-kortti toimitetaan noin kahden viikon kuluessa tilauksesta. Katkoksen aikana tilattujen korttien toimitus saattaa kestää jonkin aikaa tavallista pidempään. Katkos ajoittuu joulukuun puoliväliin.

Useimmissa asiointitilanteissa Kela-korttia ei tarvita

Kela-kortin puuttuminen ei estä asiointia. Korttia ei tarvita apteekissa, Kela-taksissa tai julkisessa terveydenhuollossa.

Apteekissa ja Kela-taksissa riittää, että asiakas esittää henkilöllisyystodistuksen. Tällöin tarvittavat tiedot asiakkaan korvausoikeudesta saadaan sähköisesti suoraan Kelasta.

Jos toinen henkilö asioi apteekissa puolestasi ja haluat, että Kela-korvaus vähennetään heti lääkkeen hinnasta, apteekki tarvitsee jonkin seuraavista

Kela-korttisi

paperisen potilasohjeen, jonka saat lääkäriltä sähköisen reseptin yhteydessä

kirjallisen luvan tarkistaa tietosi Kelasta.

Vaihtoehtoisesti voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi Suomi.fi-valtuudet-palvelussa.

Jos Kela-korvausta ei saa heti apteekissa, sen voi aina hakea jälkikäteen Kelasta.

Kela-korttia ei tarvita myöskään julkisessa terveydenhuollossa. Julkisessa terveydenhuollossa palvelut perustuvat kotikuntamerkintään Digi- ja väestötietoviraston rekisterissä, ei Kela-korttiin. Vaikka korttia voidaan pyytää tunnistautumiseen, palveluja saa myös ilman sitä, jos henkilöllä on kotikunta Suomessa.

Missä Kela-korttia vielä tarvitaan?

Osa yksityisistä lääkäri- ja hammaslääkärivastaanotoista pyytää edelleen Kela-korttia korvausoikeuden osoittamiseen, jos niiden käytössä ei vielä ole sähköistä kyselypalvelua. Jos korvausta ei voi vähentää heti laskusta, sen voi hakea jälkikäteen Kelasta.

Lisätietoja

Kela-kortti (kela.fi)