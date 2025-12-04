Kela-korttien toimituksiin tulossa lyhyt viive
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kela-korttien toimittamisessa on tilapäinen katkos korttien toimittajan vaihtumisen vuoksi. Katkos ajoittuu joulukuun puoliväliin, ja toimitukset jatkuvat normaalisti mahdollisimman pian sen jälkeen.
Kela-korttien toimittaja vaihtuu joulukuussa. Tämä aiheuttaa katkoksen korttein toimittamiseen. Tavallisesti Kela-kortti toimitetaan noin kahden viikon kuluessa tilauksesta. Katkoksen aikana tilattujen korttien toimitus saattaa kestää jonkin aikaa tavallista pidempään. Katkos ajoittuu joulukuun puoliväliin.
Useimmissa asiointitilanteissa Kela-korttia ei tarvita
Kela-kortin puuttuminen ei estä asiointia. Korttia ei tarvita apteekissa, Kela-taksissa tai julkisessa terveydenhuollossa.
Apteekissa ja Kela-taksissa riittää, että asiakas esittää henkilöllisyystodistuksen. Tällöin tarvittavat tiedot asiakkaan korvausoikeudesta saadaan sähköisesti suoraan Kelasta.
Jos toinen henkilö asioi apteekissa puolestasi ja haluat, että Kela-korvaus vähennetään heti lääkkeen hinnasta, apteekki tarvitsee jonkin seuraavista
- Kela-korttisi
- paperisen potilasohjeen, jonka saat lääkäriltä sähköisen reseptin yhteydessä
- kirjallisen luvan tarkistaa tietosi Kelasta.
Vaihtoehtoisesti voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi Suomi.fi-valtuudet-palvelussa.
Jos Kela-korvausta ei saa heti apteekissa, sen voi aina hakea jälkikäteen Kelasta.
Kela-korttia ei tarvita myöskään julkisessa terveydenhuollossa. Julkisessa terveydenhuollossa palvelut perustuvat kotikuntamerkintään Digi- ja väestötietoviraston rekisterissä, ei Kela-korttiin. Vaikka korttia voidaan pyytää tunnistautumiseen, palveluja saa myös ilman sitä, jos henkilöllä on kotikunta Suomessa.
Missä Kela-korttia vielä tarvitaan?
Osa yksityisistä lääkäri- ja hammaslääkärivastaanotoista pyytää edelleen Kela-korttia korvausoikeuden osoittamiseen, jos niiden käytössä ei vielä ole sähköistä kyselypalvelua. Jos korvausta ei voi vähentää heti laskusta, sen voi hakea jälkikäteen Kelasta.
Lisätietoja
Yhteyshenkilöt
Päivi KuivasniemietuuspäällikköKelaPuh:0401687078
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsförmåner syns i årets slutfakturor – fakturorna för oktober och november är ovanligt stora4.12.2025 15:49:17 EET | Pressmeddelande
Kommunerna har från början av 2025 deltagit i finansieringen av arbetslöshetsförmåner i större utsträckning än tidigare. Fakturorna för årets slut är större än tidigare månader eftersom betalningar från årets början faktureras i efterhand.
Kuntien rahoitusvastuu työttömyystuissa näkyy loppuvuoden laskuissa – lokakuun ja marraskuun laskut ovat poikkeuksellisen suuria4.12.2025 15:49:17 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kunnat ovat osallistuneet vuoden 2025 alusta työttömyystukien rahoitukseen aiempaa laajemmin. Loppuvuoden laskut ovat aiempia kuukausia suurempia, koska alkuvuoden maksuja laskutetaan jälkikäteen.
Ändringar i underhållsstödets och underhållsbidragets belopp 20264.12.2025 09:04:35 EET | Pressmeddelande
Underhållsstödet och underhållsbidraget sänks i början av nästa år i på grund av förändringarna i levnadskostnadsindexet. Den underhållsskyldiga måste själv se till att underhållsbidraget betalas till rätt belopp.
Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuonna 20264.12.2025 09:04:35 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Elatustuki ja elatusapu pienenevät ensi vuoden alussa elinkustannusindeksin muutoksen vuoksi. Elatusvelvollisen täytyy itse huolehtia siitä, että hän maksaa elatusapua oikean suuruisena.
Changes to the amounts of child support and child maintenance allowance in 20264.12.2025 09:04:35 EET | Press release
The amounts of child support and child maintenance allowance will decrease on 1 January 2026 in response to a change in the cost-of-living index. Persons liable for maintenance must make sure to pay the correct amount of child support.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme