SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Työntekijöiden oikeuksien kansainvälinen puolustaminen on Suomen etu
Työ ei ole pelkkä toimeentulon lähde, vaan ihmisarvon ja yhteiskunnallisen vakauden perusta. Kun työelämän perusoikeuksia maailmalla heikennetään, seuraukset näkyvät laajasti: epävarmuus lisääntyy, ja vakaat toimintaympäristöt horjuvat. Nämä heijastuvat myös Suomeen.
Ulkoministeriön tuore rahoituspäätös leikata Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin rahoitusta lähes 40 % nykyisestä tasosta heikentää merkittävästi työntekijöiden oikeuksien edistämistä maailmalla.
– Päätös on ristiriidassa hallituksen omien linjausten kanssa, joissa korostetaan kaupan ja kehityksen yhdistämistä. Nyt mennään vain kaupan ehdoilla ja piut paut välitetään työelämän pelisäännöistä, toteaa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm.
Kuten tämän vuoden Finlandia-voittaja Paavo Teittinen muistuttaa Pitkä vuoro -teoksessaan, työ ei ole pelkkä toimeentulon lähde, vaan ihmisarvon ja yhteiskunnallisen vakauden perusta. Kun työelämän perusoikeuksia heikennetään, seuraukset näkyvät laajasti: epävarmuus lisääntyy, ja vakaat toimintaympäristöt horjuvat. Näiden ongelmien ratkaiseminen maailmalla on ollut juuri sitä työtä, johon SASK on pitkään keskittänyt toimintansa voimavaroja.
– Työntekijöiden oikeuksien puolustaminen lähtömaissa on juuri nyt tärkeää, kuten Teittisen kirjasta ilmenee. Se, että työntekijät tietävät suomalaisista työehdoista auttaa myös harmaan talouden kitkentään Suomessa, painottaa Malm ja jatkaa:
– Kun hallitus leikkaa tästä, se avaa entistä enemmän ovea ulkomaalaiselle työvoimalle tekemään halpatyötä Suomeen ja altistaa heidät palkkavarkaudelle, riistolle ja hyväksikäytölle.
SASKin työ vahvistaa ihmisoikeuksia ja luo laadukkaita työpaikkoja kehittyvissä maissa. Tämä tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 8 ja parantaa kotimaisen tuotannon kilpailukykyä: vakaat yhteiskunnat ja reilut pelisäännöt ovat edellytys kestävälle kaupalle.
– Hallitukselta näyttää unohtuneen se, että tämä kansainvälinen työ koskettaa myös rehellisiä suomalaisia yrityksiä, joiden menestys riippuu ennakoitavasta ja oikeudenmukaisesta kansainvälisestä työelämästä. Jos kehitysmaissa rikotaan työehtoja, syntyy sama tilanne kuin rakentaisi taloa hiekalle: halpa ja nopea ratkaisu näyttää houkuttelevalta, mutta pohja pettää, muistuttaa Malm.
Epävakaat olosuhteet johtavat toimitusketjujen häiriöihin, hintojen heilahteluun ja mainehaittoihin – ja samaan aikaan suomalaiset yritykset menettävät kilpailukykyä, mikä heijastuu suoraan työllisyyteen kotimaassa, erityisesti kausitöissä. Leikkaukset eivät ole vain isku työntekijöille maailmalla – ne heikentävät myös Suomen asemaa kansainvälisessä taloudessa ja samalla kurjistavat yksittäisten työntekijöiden arkea.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
