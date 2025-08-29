SKOL vuoden nuori konsultti 2025: “Konsulttina oleminen ei ole vain ammatti, vaan tapa rakentaa parempaa maailmaa”

Suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestö SKOLin hallituksen kokouksessa 5.12. julkistettiin Vuoden nuori konsultti 2025 -kilpailun tulokset. Vuoden nuoreksi konsultiksi 2025 nimettiin Rose Laaksonen, ympäristöasiantuntija WSP:ltä. Kilpailun kunniamaininnan saivat vesienhallinnan suunnittelija Sonja Korhonen Sitowiselta sekä rakennus- ja sisustussuunnittelija Caroline Strandberg Tengbomilta.

Vuoden nuoreksi konsultiksi nimetty Laaksonen työskentelee WSP:llä ympäristöasiantuntijana päästölaskennan ja ilmastovaikutusten arviointien parissa. Työn ohella hän opiskelee Aalto-yliopiston Creative Sustainability -maisteriohjelmassa.

Alun perin Bangladeshista kotoisin oleva Laaksonen kertoo, että hänen taustastaan kumpuavan uteliaisuuden ja määrätietoisuuden myötä hän on löytänyt paikkansa suunnittelu– ja konsultointialalta. Hän kuvaa työtään yhdistelmäksi teknistä osaamista ja merkityksellisyyttä.

Rose näkee tärkeänä, että alalla ovat edustettuna monimuotoisista taustoista tulevat osaajat.

– Koen erityistä vastuuta siitä, että edustan alalla myös niitä, jotka eivät ole aina kokeneet kuuluvansa joukkoon: maahanmuuttajataustaisia nuoria, naisia tekniikan alalla ja opiskelijoita ilman verkostoja.

Finalistien esittelyvideoissa nousi esiin suunnittelu- ja konsultointialan työn merkityksellisyys, konkreettinen vaikutus yhteiskuntaan, alan kehittäminen ja monialaisen osaamisen tarve kestävien ratkaisujen suunnittelussa.

SKOLin toimitusjohtaja Jessica Karhu kiittelee kilpailijoiden korkeaa tasoa ja osaamista.

– Erityisen tärkeänä pidän sitä, että Suomessa voi menestyä erilaisista taustoista lähtöisin olevat ihmiset ja saamme sitä kautta tukea kansainvälisen kilpailukykymme parantamiseen, Karhu painottaa.

Kilpailun voittaja Rose Laaksonen palkittiin 4000 euron arvoisella tunnustuspalkinnolla. Kilpailussa kunniamaininnan saaneet kilpailijat Sonja Korhonen ja Caroline Strandberg palkittiin 2000 euron arvoisilla palkinnoilla.

SKOLin jäsenyrityksillä oli kesän 2025 aikana mahdollisuus nimetä lahjakkaita nuoria työntekijöitään mukaan SKOLin Vuoden nuori konsultti -kilpailuun. Kilpailu on järjestetty vuosittain jo vuodesta 2014, ja sen tavoitteena on tuoda esille suunnittelu- ja konsultointialan nuorten osaamista, alan monimuotoisuutta ja jakaa tunnustusta nuorille osaajille.

Ensimmäisen karsintakierroksen jälkeen kilpailussa jatkoon päässeet 10 parasta kilpailijaa saivat SKOLin tarjoaman esiintymisvalmennuksen ja heistä kuvattiin esittelyvideot kilpailun nettiäänestystä varten. Videoissa finalistit pääsivät kertomaan, mikä heitä työssään motivoi ja millainen tulevaisuus alalla on.

Katso finalistien videot täältä: Äänestä suosikkiasi Vuoden nuori konsultti 2025-kisassa - Skol



