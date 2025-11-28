FHRAFHRA

Hobbyfactory ja FHRA yhteistyöhön - “Keimola-teemainen rata sopii mitä parhaiten”

16.12.2025

Hobbyfactory Oy ja Fullspeed RC rakentavat ACS26-tapahtumaan Keimolan radan, jossa kävijät pääsevät pitämään hauskaa RC-autoilla.

Keimolan moottoriradan profiili siirretään suoraan Messukeskukseen RC-autoille sopivissa mittasuhteissa.

Hobbyfactoryn edustamat tuotteet täyttävät harrastajien kovat laatuvaatimukset.  

”On tosi kiva päästä FHRA:n kanssa tekemään American Car Show'n RC-osastoa. RC-autot on kasvava moderni harrastus missä yhdistyy ulkona oleminen, kädentaidot sekä vauhdin tunne, ja näinollen se sopii ACS'ään täydellisesti. RC-autoilla voi harrastaa ulkona, sisällä, maastossa ja vaikka missä mutta onhan se parasta kun radalla kilpailee kavereita vastaan ja siihen Keimola-teemainen rata sopii mitä parhaiten. Odotamme innolla kuka on nopein kuski ACS:ssa”, Hobbyfactory Oy:n toimitusjohtaja Max Söderlund kertoo. 

Vuonna 2026 tulee kuluneeksi 60 vuotta ensimmäisistä Keimolassa järjestetyistä kilpa-ajoista. Original American Car Show'ssa juhlavuosi on esillä Motorsport-näyttelyosiossa, jossa tulee olemaan Keimolan RC- ja pienoisautoilun ratojen lisäksi esillä Keimolassa nähtyjä ajoneuvoja ja muuta rekvisiittaa. 

“ACS26’ssa näyttelyvieraat pääsevät maksutta ajamaan Hobbyfactoryn tuotteilla halliin seitsemän (7) rakennettavalla RC-radalla. RC-autoilu on yksi olennainen osa laajaa ajoneuvoharrastuskenttää, ja tämän yhteistyön myötä saamme taas yhden lajin entistä paremmin näyttelyyn esille. Keimolan juhlavuotta on hieno päästä tuomaan esille yleisöä osallistavalla tavalla. Lisäksi näyttelyssä nähdään Fullspeed RC:n toteuttamat RC Drifting ajonäytökset.  Hobbyfactoryn ja FHRA:n yhteistyön myötä 2026 Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailuissa palkitaan junioriryhmän menestyjät Hobbyfactoryn tuotteilla”, FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola kertoo. 

Original American Car Show on koko perheen tapahtuma ja näyttely täynnä koettavaa. 

Luvassa on sadoittain elämyksellisiä ajoneuvoja, viihdyttävää oheisohjelmaa ja hauskaa tekemistä koko pääsiäisviikonlopuksi. Aikataulut täsmentyy lähempänä tapahtumaa 

Uutta vuonna 2026 ovat Keimola 60 vuotta –juhlaosion lisäksi mm. Stanced World, Superautot- ja Museoajoneuvot-alueet.  

ACS26 on avoinna päivittäin kello 10-18.  Liput ovat myynnissä Tiketissä. 

ISOMPI KOKEMUS 

47. Original American Car Show ACS26 
3.-5.4.2026 
Messukeskus, Helsinki 

americancarshow.fi 
facebook.com/americancarshow 
instagram.com/americancarshow_official/ 
tiktok.com/@originalamericancarshow 

Max Söderlund, toimitusjohtaja, Hobbyfactory Oy, 044 544 4595, info@hobbyfactory.fi
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |

