Pikku-Finlandian siirtäminen Medialukion lisätilaksi on alkamassa – kyseessä poikkeuksellinen hanke
Tapulikaupungissa on alkamassa Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen hanke, jossa Helsingin medialukion lisätilaksi siirretään Finlandia-talon väistötilana palvellut rakennus. Siirtäminen mahdollistaa lisärakennuksen toteuttamisen hyvin pienillä hiilipäästöillä verrattuna uudisrakentamiseen.
Helsingin medialukion (Moisiontie 3, Tapulikaupungintie 2) opiskelijamäärän on laskettu kasvavan lähivuosina 220 opiskelijalla, minkä vuoksi lukio tarvitsee lisätilaa ja toiminnallisia muutoksia. Lisätilaksi on valikoitunut Finlandia-talon väistötilana perusparannuksen ajan palvellut rakennus, joka siirretään Töölönlahdelta Tapulikaupunkiin. Näin saadaan tilaa noin 1 200 opiskelijalle.
Pikku-Finlandian siirtohanke on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen. Sen tavoitteena on tuottaa arvokasta oppia siitä, miten siirrettäviksi suunniteltuja rakennuksia voidaan hyödyntää osana julkista palvelurakentamista.
Hanke toteuttaa Helsingin kaupungin kiertotaloustavoitteita, sillä verrattuna uudisrakentamiseen siirrettävän rakennuksen hiilipäästöt ovat merkittävästi pienemmät. Puurakennus toimii hiilivarastona koko elinkaarensa ajan, ja uudelleenkäyttämällä suuria rakennusosia pystytään pienentämään rakentamisen hiilijalanjälkeä.
Rakennuksen alkuperäinen ilme säilyy
Pikku-Finlandia siirretään Tapulikaupunkiin helmi–toukokuussa 2026. Rakennus koostuu suurista, jopa 18 tonnia painavista moduuleista, jotka puretaan, suojataan ja nostetaan rekkojen kyytiin Töölönlahdella. Moduulit kuljetetaan Tapulikaupunkiin yksi kerrallaan, nostetaan valmiiksi tehdyn perustuksen päälle ja liitetään toisiinsa.
Moduulien siirron jälkeen Medialukion laajennusosa valmistuu kokonaisuutena, jossa säilyy alkuperäisen rakennuksen omaleimainen ilme, kuten tunnistettavat puurungot, korkeat huonetilat ja suuret ikkunapinnat. Rakennus tarjoaa viihtyisät ja valoisat tilat koulun käyttöön.
”Kyseessä on ainutlaatuinen hanke, joka yhdistää arkkitehtonisen laadun, teknisen osaamisen ja kestävän kehityksen periaatteet,” toteaa projektinjohtaja Mika Heimala.
Rakennuksen on alun perin suunnitellut Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen suunnitteluryhmä yhteistyössä Arkkitehdit NRT Oy:n kanssa. Uudelleenkäytön ja siirron arkkitehtisuunnittelusta vastaa Renell Käppi Arkkitehdit Oy.
Lukiossa tehdään myös muutostöitä
Lukion uuteen laajennusosaan tulee keittiön ja ruokalan lisäksi opetus- ja ryhmätyötiloja. Nykyiset keittiö ja ruokala muunnetaan opetustiloiksi, ja vanhassa osassa tehdään muitakin muutostöitä. Tavoitteena ovat nykyajan opetussuunnitelmaa paremmin tukevat tilat sekä viihtyisämpi piha.
Esirakentaminen lukion tontilla alkaa joulukuussa 2025. Laajennusosan on tarkoitus valmistua joulukuussa 2026, minkä jälkeen jatketaan päärakennuksen muutostöillä, jotka valmistuvat syyslukukaudeksi 2027. Koulutontilla tällä hetkellä sijaitseva paviljonkirakennus poistetaan keväällä 2027.
Rakennushankkeen pääurakoitsija on Rakennus Oy Antti J. Ahola.
Karamzininrannasta vehreä katualue
Pikku-Finlandia toimii tapahtumakeskuksena Töölönlahdella vuoden 2025 loppuun saakka. Rakennuksesta 70 prosenttia siirretään Tapulikaupunkiin. Loppuosa palvelee tulevaisuudessa Talin jalkapallohallin huoltorakennuksena.
Töölönlahdelle rakennuksen kohdalle aletaan rakentaa viihtyisää, viereisen puiston kanssa yhteensopivaa, katutilaa. Kadulle tulee muun muassa 31 uutta puuta. Lisäksi paikkaan, jossa nyt on Pikku-Finlandian terassi, on varattu tilaa ulkotarjoilualueelle.
projektinjohtaja
Mika Heimala
kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki
puh. 09 310 42049
mika.heimala@hel.fi
