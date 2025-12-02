Näyttelijä Sean Gunn Arctic Lights Comic Coniin

Helsingin Messukeskuksessa 16.–17.5.2026 järjestettävään Arctic Lights Comic Coniin saapuva elokuva- ja tv-tähti Sean Gunn on tunnettu kiehtovista rooleistaan, jotka ulottuvat kolmen vuosikymmenen ajalle. Hänet muistetaan muun muassa Gilmore Girls -sarjan Kirk Gleasonina, Guardians of the Galaxy -trilogian Kraglinina sekä The Suicide Squad -elokuvan Weaselina ja Calendar Manina. Lisäksi hän esittää Maxwell Lordia Superman (2025) -elokuvassa ja Peacemaker-sarjan toisella kaudella. Näyttelijä tuo jokaiseen rooliinsa omanlaistaan huumoria, mikä tekee hänen hahmoistaan unohtumattomia. Tapahtumassa hänet voi kohdata sekä Starlight Main Stagen Q & A -tilaisuudessa että erillisissä nimmari- ja valokuvaussessioissa.

Aiemmin tapahtuman tähtivieraaksi on julkistettu Tim Downie, joka tunnetaan Baldur’s Gate 3 -pelin Gale Dekariosina sekä rooleistaan sarjoissa Outlander, Good Omens ja Upstart Crow. Valkokankaalla Downie on nähty muun muassa elokuvissa Kuninkaan puhe, Nandor Fodor ja puhuva mangusti sekä Paddington.

Tapahtumassa nähdään myös mittava joukko sisällöntuottajia, vaikuttajia ja sarjakuvataiteilijoita. Vaikuttajista mukana ovat muun muassa ZoneVD, Paqpa sekä Leevi Ikävalko. Tapahtumassa järjestetään myös cosplayn Suomen mestaruuskilpailut, K-popin covertanssikilpailut sekä AMV-kilpailu.

www.arcticlighscomiccon.com