Keittokehotus jatkuu: Hyönölän vesiosuuskunta, Pusula
Päivitys 5.12.: Hyönölän vesiosuuskunnan 4.12. otetussa uusintanäytteessä on edelleen bakteerilöydöksiä. Keittokehotus jatkuu. Seuraavat näytteet otetaan viikolla 50.
2.12.2025 otetussa talousvesinäytteessä Hyönölän vesiosuuskunnan jakamasta vedestä on todettu koliformisia bakteereja. Tutkimustulosten perusteella vesi ei täytä talousvedelle asetettuja laatuvaatimuksia. Tämän vuoksi Lohjan ympäristöterveyspalvelut antaa keittokehotuksen Hyönölän vesiosuuskunnan asiakkaille.
Keittokehotus
- Ruoanlaittoon käytettävää vettä sekä juomavettä on keitettävä 5–10 minuutin ajan ennen käyttöä.
- Vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti.
Keittokehotus koskee vain Pusulassa sijaitsevan Hyönölän vesiosuuskunnan asiakkaita. Vesiosuuskunta tiedottaa asiakkaitaan tilanteesta.
Keittokehotuksen kesto
Keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Sen päättymisestä tiedotetaan erikseen.
Vesiosuuskunnan vedestä otetaan lisänäytteitä, ja tilanteesta tiedotetaan, kun uusintanäytteen tulokset valmistuvat.
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Kaupungin tiedotuslehti jaetaan ke 3.12.1.12.2025 14:28:21 EET | Tiedote
Lohjan kaupungin tiedotuslehden vuoden 2025 toinen numero julkaistaan keskiviikkona 3.12.2025. Lehti jaetaan kaikkiin kotitalouksiin mainosjakelun mukana. Kaupunki muistuttaa asukkaita tarkistamaan keskiviikon mainospostinsa huolella. Tiedotuslehti on saatavilla myös kirjastoista, kaupungintalo Monkolasta, Prismasta ja Lohjantähdestä.
Lasten ääni kuului vahvasti Lohjalla Lapsen oikeuksien viikolla21.11.2025 12:41:43 EET | Tiedote
Lapsen oikeuksien viikon aikana Lohjan kaupunki järjesti kaksi merkittävää tapahtumaa, jotka korostivat lasten oikeutta osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi omassa ympäristössään.
Monkola 2.0 -näyttely – tervetuloa yleisötilaisuuteen 2.12.!20.11.2025 14:55:15 EET | Tiedote
Lohjan kaupunki ja Aalto-yliopisto järjestävät kaikille avoimen Monkola 2.0 -diplomityöprojektin töiden esittelytilaisuuden tiistaina 2.12.2025 Valtuustosalissa. Lisäksi työt ovat nähtävillä 1.–12.12.2025 välisenä aikana kaupungintalon aulassa.
Rakennetun kulttuuriympäristön seminaari to 27.11.13.11.2025 12:07:42 EET | Tiedote
Lohjan kaupungin kaavoitus järjestää yhteisen seminaarin kaupunkilaisille ja päättäjille rakennetusta kulttuuriympäristöstä torstaina 27.11.2025 klo 17–19 Lohjan Yhteislyseon lukion Ervinsalissa (Karstuntie 6).
Lohjan kaupunki ja yritykset perustivat Työturvallinen Lohja -verkoston13.11.2025 09:27:55 EET | Tiedote
Lohjalla otettiin tiistaina 11.11.2025 tärkeä askel kohti entistä turvallisempaa ja hyvinvoivaa työelämää. Lohjan keskeiset yritykset ja kaupunki perustivat uuden Työturvallinen Lohja –verkoston, joka kokoaa yhteen alueen työturvallisuuden asiantuntijoita ja työyhteisöjä jakamaan tietoa, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme