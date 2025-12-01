Lohjan kaupunki

Keittokehotus jatkuu: Hyönölän vesiosuuskunta, Pusula

5.12.2025 11:48:12 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

Päivitys 5.12.: Hyönölän vesiosuuskunnan 4.12. otetussa uusintanäytteessä on edelleen bakteerilöydöksiä. Keittokehotus jatkuu. Seuraavat näytteet otetaan viikolla 50.

2.12.2025 otetussa talousvesinäytteessä Hyönölän vesiosuuskunnan jakamasta vedestä on todettu koliformisia bakteereja. Tutkimustulosten perusteella vesi ei täytä talousvedelle asetettuja laatuvaatimuksia. Tämän vuoksi Lohjan ympäristöterveyspalvelut antaa keittokehotuksen Hyönölän vesiosuuskunnan asiakkaille.

Keittokehotus

  1. Ruoanlaittoon käytettävää vettä sekä juomavettä on keitettävä 5–10 minuutin ajan ennen käyttöä.
  2. Vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti.

Keittokehotus koskee vain Pusulassa sijaitsevan Hyönölän vesiosuuskunnan asiakkaita. Vesiosuuskunta tiedottaa asiakkaitaan tilanteesta.

Keittokehotuksen kesto

Keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Sen päättymisestä tiedotetaan erikseen.

Vesiosuuskunnan vedestä otetaan lisänäytteitä, ja tilanteesta tiedotetaan, kun uusintanäytteen tulokset valmistuvat.

