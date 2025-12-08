Suomalainen uutispalvelu Freepress on kerännyt miljoonan euron rahoituksen – jakaa tuottonsa mediatalojen kanssa

Kaikki maailman uutiset yhdestä paikasta

Freepressin taustalla toimii pitkälle kehittynyt tekoäly, eräänlainen virtuaalitoimittaja, joka analysoi satojatuhansia julkisesti ja vapaasti saatavilla olevia sekä lisensoituja uutisartikkeleita eri maiden uutisvirroista. Analyysin pohjalta sovellus kirjoittaa käyttäjän omalle kielelle keskeisimmän tiedon siitä, mitä on tapahtunut. Käyttäjä voi seurata eri maiden uutistapahtumia reaaliajassa tai antaa Freepressin seurata niitä puolestaan. Kun käyttäjän valitsemasta aiheesta – vaikkapa ilmastonmuutoksesta – uutisoidaan kansainvälisessä mediassa, Freepress ilmoittaa käyttäjälle automaattisesti.

”Freepress avaa käyttäjilleen sellaista uutisvirtaa, jota he eivät muutoin koskaan näkisi. Se avaa maailmaa uudella tapaa seuraamalla valikoituja ja varmennettuja erikielisiä uutislähteitä eri puolilta maailmaa. Sovellus tuo maailmanlaajuisen uutisvirran saavutettavaksi ihmisten omilla kielillä laajuudella, jota ei ole aiemmin nähty. Freepress on tekoälyajan uutismedia, joka voi skaalautua ennennäkemättömällä tavalla,” sanoo Mikael Pentikäinen, pitkäaikainen päätoimittaja, Freepressin journalistinen neuvonantaja ja hallituksen jäsen.

Mediatalot kumppaneina

Freepress tukee avointa ja moniarvoista journalismia tarjoamalla kirjoittamansa uutiset käyttäjilleen veloituksetta. Sovelluksen kirjoittamien uutisten lisäksi palveluun tulee saataville laadukasta journalistista sisältöä eri maiden kustantajilta. Kustantajille Freepress maksaa jopa puolet sekä kuluttaja- että yrityskäyttäjiltä saamistaan tuotoista. Parhaillaan yhtiö neuvottelee useiden kansainvälisten ja kotimaisten kustantajien kanssa. Reutersin kansainväliset uutiset tulevat saataville palveluun tammikuussa 2026.

”Tekoäly mahdollistaa informaation järjestelyn tavalla, jonka ansiosta Freepress kykenee toimittamaan lukijoilleen heidän haluamiaan uutisia, ilman, että heidän tarvitsee itse edes etsiä mitään. Kustantajat voivat Freepressin kautta tavoittaa lukijoita oman kieli- ja markkina-alueensa ulkopuolelta. Suomalaisille mediataloille tämä tarkoittaa pääsyä markkinoille, jotka ovat moninkertaiset kotimaan markkinoihin verrattuna,” Freepressin toimitusjohtaja Joel Uussaari kuvailee.

Freepress lanseerattiin Suomessa syksyllä 2025 ja sovellus nousi pian kärkisijoille sovelluskauppojen uutiskategorioissa. Lanseerauksen jälkeen palvelu laajenee uusille kieliryhmille ja markkina-alueille. Kuluttajapalveluiden lisäksi yhtiö kehittää yrityksille suunnattuja sisältötyökaluja, mediaseurantaa ja markkinakäyttäytymisen ennustimia.

Freepressistä

Freepressin perustivat syyskuussa 2023 tunnettu kiinteistöalan toimija Joel Uussaari sekä ohjelmistojen pitkän linjan ammattilainen Aleksi Kaistinen. Yhtiön sijoittajat ovat kokeneita suomalaisia sijoittajia, ankkurina Kustaa Poutiaisen Stephen Industries Inc. Oy. Neuvonantajina Freepressillä on joukko kokeneita ammattilaisia, kuten teknologia-asiantuntija ja start-up mentori Erkki Heilakka, journalismin digitalisaation edelläkävijä, liikkeenjohdon konsultti Jussi Tuulensuu, entinen STT:n ja Helsingin Sanomien päätoimittaja sekä Suomen yrittäjien nykyinen toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja Dottir Asianajotoimiston osakas, tekijänoikeuksien ja AI-sääntelyn ammattilainen Jaakko Lindgren.