YEL:n uudistamisessa on pidettävä pää kylmänä – kyse on yrittäjien sosiaaliturvasta
”Yrittäjien eläkevakuutuksen uudistamisessa on pidettävä pää kylmänä, mikäli haluamme säilyttää yrittäjien eläkevakuutuksen (YEL) sosiaaliturvan kivijalkana yrittäjille”, Finanssiala ry:n (FA) eläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela muistuttaa. Julkisessa keskustelussa usein unohdetaan, että YEL:n tehtävänä on turvata myös yrittäjän toimeentuloa monissa elämäntilanteissa. YEL-työtulo vaikuttaa vanhuuseläkkeen lisäksi työttömyysturvaan, sairauspäivärahaan, vanhempainetuuksiin ja perhe-eläkkeeseen.
Finanssiala ry (FA) pitää erittäin ansiokkaana selvityshenkilö Jukka Rantalan laatimaa selvitystä YEL:n uudistamisesta. Rantala luovutti selvityksensä perjantaina 5.12.2025 sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle.
Yksityisten työeläkevakuutusyhtiöiden edunvalvojana toimiva Finanssiala ry kannattaa YEL-järjestelmän uudistamista siten, että työtulo vastaa todellista työpanosta ja järjestelmä säilyy pakollisena. Työtulo voisi määräytyä esimerkiksi verotettujen ansiotulojen mukaisesti.
”Yrittäjien luottamusta järjestelmään on parannettava, sillä nykyinen malli koetaan monin paikoin epäoikeudenmukaiseksi. Työtulon selkeämpi määräytyminen ja rahastoinnin aloittaminen yrittäjien eläkejärjestelmässä vahvistaisivat luottamusta järjestelmään. Yrittäjien tietoisuutta YEL:n merkityksestä osana yrittäjien sosiaaliturvaa on vahvistettava”, FA:n Kuusela toteaa.
Kuusela peräänkuuluttaa tunnustamaan tosiasiat: yrittäjien maksamat eläkemaksut eivät riitä kattamaan maksussa olevia eläkkeitä, mikä kasvattaa valtion maksuosuutta. Valtio kattaa vuosittain reilun puolen miljardin euron vajetta verovaroista.
”Maksutulon parempi ennakoitavuus vähentäisi valtion osuutta ja vahvistaisi järjestelmän kestävyyttä. Rahastoinnin aloittaminen YEL-järjestelmässä on pitkän aikavälin kestävä ratkaisu, joka täytyy aloittaa mahdollisimman pian”, Kuusela linjaa.
Mikko Kuusela
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 20 793 4229johannes.palmgren@finanssiala.fi
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
