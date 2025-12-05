Vaasan kaupunki - Vasa stad

Elina Vähälä tulkitsee Šostakovitšin viulukonserton Vaasassa

5.12.2025 12:17:01 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Suomen valovoimaisimpiin viulisteihin kuuluva Elina Vähälä on paitsi Wienin musiikkikorkeakoulun professori myös poikkeuksellisen monipuolinen solisti. Hän tulkitsee Dmitri Šostakovitšin toisen viulukonserton konsertissa torstaina 11.12. klo 18 kaupungintalolla. Illassa esiintyy Vähälän ja kaupunginorkesterin kanssa myös korkeatasoinen kamariorkesteri Wegelius Kammarstråkar.

Elina Simonen

Dmitri Šostakovitšin toinen viulukonsertto on hänen myöhäiskaudelleen tyypillistä, sisäänpäin kääntynyttä ja mestarillista musiikkia, jossa kaikuvat säveltäjän Neuvostoliitossa kokemien vaikeuksien jäljet.

Konsertin toisella puoliajalla siirrytään nuoren Johannes Brahmsin maailmaan. Brahms kamppaili uransa alussa Beethovenin sinfonioiden asettaman mittapuun kanssa, ja siksi hän harjoitteli ensin muiden sävellysmuotojen parissa. Näistä varhaisista teoksista kuullaan nyt ylikapellimestari Anna-Maria Helsingin johdolla ensimmäinen kahdesta hurmaavasta nuoruudenserenadista – elinvoimainen, D-duuriin sävelletty teos, joka kasvaa jo lähes sinfonisiin mittasuhteisiin.

Vaasan kaupunginorkesterin Serenadi elämälle -konsertti tarjoaa kuulijoilleen matkan kahden hyvin erilaisen mutta toisiaan täydentävän teoksen maailmaan.

