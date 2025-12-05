Elina Vähälä tulkitsee Šostakovitšin viulukonserton Vaasassa

Dmitri Šostakovitšin toinen viulukonsertto on hänen myöhäiskaudelleen tyypillistä, sisäänpäin kääntynyttä ja mestarillista musiikkia, jossa kaikuvat säveltäjän Neuvostoliitossa kokemien vaikeuksien jäljet.

Konsertin toisella puoliajalla siirrytään nuoren Johannes Brahmsin maailmaan. Brahms kamppaili uransa alussa Beethovenin sinfonioiden asettaman mittapuun kanssa, ja siksi hän harjoitteli ensin muiden sävellysmuotojen parissa. Näistä varhaisista teoksista kuullaan nyt ylikapellimestari Anna-Maria Helsingin johdolla ensimmäinen kahdesta hurmaavasta nuoruudenserenadista – elinvoimainen, D-duuriin sävelletty teos, joka kasvaa jo lähes sinfonisiin mittasuhteisiin.

Vaasan kaupunginorkesterin Serenadi elämälle -konsertti tarjoaa kuulijoilleen matkan kahden hyvin erilaisen mutta toisiaan täydentävän teoksen maailmaan.