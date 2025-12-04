Näyttely kutsuu kuvittelemaan yhdessä tulevaisuutta
Idiorrhythmic Imaginaries -tutkimusnäyttely avautuu Taideyliopiston Kuvataideakatemian Kuva/Tila -galleriassa 5.12.
Kuinka osaisimme kuvitella tulevaisuutta kriisien määrittämässä ajassa? Entä mikä on taiteellisen tutkimuksen rooli siinä? Näitä kysymyksiä pohditaan Kuva/Tilan joulukuun näyttelyssä 5.-21.12.2025. Näyttely on osa Taideyliopiston Tutkimuspaviljonkia sekä Kuvataideakatemian tutkimuspäiviä.
Näyttely Idiorrhythmic Imaginaries toimii alustana tiedon ja ymmärryksen rakentumiselle. Se tarkastelee, miten näyttely voi toimia itsessään tutkimuksen muotona – paikkana, jossa ajattelu, tekeminen ja yhteinen kuvittelu tapahtuvat rinnakkain. Näyttelyssä kokeillaan erilaisia kuratoinnin tapoja, kuten performansseja, keskustelutapahtumia ja muita kokoontumisen muotoja, jotka etsivät yhteyttä yksilöllisten rytmien (idiorrytmit) ja kollektiivisen kuvittelun (imaginaarinen) välillä. Näin näyttely avautuu kokeelliseksi tilaksi, jossa taiteellinen tutkimus ja yhteinen ajattelu kohtaavat.
Näyttelyn aikana on mahdollisuus tutustua esimerkiksi Kontulassa syntyvään katutaiteeseen paikan päällä yhteisöllisen taidehankkeen KAS! Kontula Art Schoolin esittelemänä. Myös näyttelytilassa esitykset jatkuvat koko näyttelyn ajan. Tanssija Elina Valtosen ja koreografi Favela Vera Ortizin performanssi Becoming a Forest liittyy näyttelyssä nähtävään Kristiina Koskisen lyhytelokuvaan Definition of Forest (2024). Säveltäjä Jaime Belmonten ja kuvataiteilija Paola Fernandan yhteistyö Aquatic Universes Sibelius-Akatemian Global Music -osaston muusikoiden kanssa haastaa perinteisiä taidealakohtaisia ajattelu- ja työskentelytapoja. Noora Karjalaisen ja Ursa Minor Ensemblen The Disobedient Rhythm -esitys rakentuu kuurojen kehollisista ja aistillisista tavoista olla maailmassa. Lisätiedot esityksistä löytyvät verkkosivuilta.
Työryhmä
Konsepti: Henk Slager (Taideyliopiston vieraileva professori)
Amanda Beech (residenssin keynote-puhuja)
Jaime Belmonte & Paola Fernanda (Taideyliopisto)
Sophie Durand (Vilnan taideakatemia)
Kerry Guinan (HDK-Valand)
Heidi Hänninen (Taideyliopisto)
Marleena Huuhka (Tampereen yliopisto)
Joanna Kalm (Viron taideakatemia)
Noora Karjalainen (Taideyliopisto)
Kristiina Koskinen (Lapin yliopisto)
Veli Lehtovaara (Taideyliopisto)
Christian Nyampeta (residenssin keynote-puhuja)
Dominik Schlienger (Taideyliopisto)
Kerstin Schroedinger & Angela Melitopoulos (Taideyliopisto)
Whyte & Zettergren: Rut Karin Zettergren & Orlando Whyte (Taideyliopisto)
Yhteyshenkilöt
Henna KontusalmiViestinnän suunnittelijaPuh:+358504639594henna.kontusalmi@uniarts.fi
