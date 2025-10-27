Istekki ja Invinite kartoittavat tekoälyratkaisujen potentiaalia suomalaisessa sote-järjestelmässä
Istekki Oy ja Invinite Oy aloittivat yhteistyön tekoälyratkaisujen kartoittamiseksi suomalaisissa yliopistosairaaloissa ja hyvinvointialueilla syyskuussa 2025. Kartoitus toteutetaan osana Istekin AI Lab –toimintaa ja kartoituksen tavoitteena on kymmenkertaistaa tekoälyn hyödyntäminen palveluissa. Kartoituksen toteutuksesta vastaa sote-sektorin digitalisaatioon ja dataratkaisuihin erikoistunut Invinite Oy.
Työn tavoitteena on tunnistaa ja arvioida tutkimuksessa kehitettyjä ja käytännön toiminnassa hyödynnettyjä tekoälymalleja, joilla on suurin potentiaali tuottaa arvoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille ja päätöksenteolle.
Kartoitus toteutetaan osana Istekin AI Lab -toimintaa, joka yhdistää ihmiset uudistamaan toimintaa tekoälyn avulla. Tavoitteena on kymmenkertaistaa tekoälyn hyödyntäminen palveluissa. Kartoituksen avulla muodostetaan kokonaiskuva tekoälykehityksen nykytilasta sekä tunnistetaan ne teema-alueet, joilla on suurin potentiaali edistää toiminnan tehostamista ja palveluiden vaikuttavuutta tulevaisuudessa.
"Haluamme edistää hyvinvointialueiden välistä yhteiskehittämistä. Tekoälyn hyödyntäminen suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on edennyt vaiheeseen, jossa tarvitaan systemaattista näkemystä siitä, mitkä ratkaisut todella vievät alaa eteenpäin. Istekin AI Lab tarjoaa alustan tälle yhteistyölle", sanoo Satu Matikainen, AI Lab -toiminnasta vastaava kehityspäällikkö Istekiltä.
Kartoituksen toteutuksesta vastaa Invinite Oy, joka tuo hankkeeseen vahvan asiantuntemuksen data- ja tekoälykehittämisestä, mallien hallinnasta ja sote-sektorin tiedon hyödyntämisen kehittämisestä.
"Monissa suomalaisissa sairaaloissa on jo kehitetty tai kokeiltu lupaavia tekoälymalleja. Nyt tavoite on tunnistaa malleja ja toimintatapoja, joita voitaisiin skaalata laajempaan käyttöön yhteisesti kehittämällä", kertoo Antti Karlsson, kartoituksen toteutuksesta vastaava Johtava tekoälykonsultti Invinite Oy:stä.
Kartoituksen tulokset esitellään alkuvuodesta 2026 järjestettävässä Istekin AI Lab -seminaarissa, jossa tuodaan esiin myös jatkokehityksen painopisteet ja mahdolliset uudet yhteistyöavaukset.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti BrunniCEOInvinite OyPuh:044 5544 669antti.brunni@invinite.fi
Satu MatikainenKehityspäällikköIstekki OyPuh:044 434 1434Satu.Matikainen@istekki.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa Invinite Oy:sta
Invinite on terveys- ja hyvinvointisektorin digitalisaatioon ja dataratkaisujen kehittämiseen keskittyvä IT-konsulttiyhtiö. Yhtiön missio on tukea terveysalan organisaatioita tiedon hyödyntämisessä tarjoamalla strategisesti vaikuttavia data- ja analytiikkaratkaisuja. Yhtiö on aloittanut toimintansa vuonna 2024 ja se on osa Krosswisen yritysrypästä.
Tietoa Istekki Oy:stä
Istekki on suomalainen, noin 1400 asiantuntijan tieto-, viestintä- ja terveysteknologiayhtiö (ICMT), joka suunnittelee ja toteuttaa digitaalisia järjestelmiä ja palveluita sekä ylläpitää ja sovittaa yhteen erilaisia IT-ratkaisuja. Toimiva yhteiskunta rakentuu sujuvista palveluista. Asiakkaitamme ovat yhteiskunnalliset tahot, kuten hyvinvointialueet ja kunnat. Toimimme valtakunnallisesti ja vaikutamme yli 4 miljoonan ihmisen elämään päivittäin. Asiantuntijamme toimivat teknologiaturvaajina, jotka varmistavat, että asiakkaidemme arki toimii ja että ihmisten hyvinvointi on turvattu.
Toimintaamme ohjaavat vaikuttavuus ja vastuullisuus sekä asiakasomistajiemme kokonaistaloudellisuus. Kilpailutamme ja ostamme asiakkaillemme palveluita avoimilta markkinoilta. Laadukkaasta ja vastuullisesta työstämme kertovat myös Yhteiskunnallinen yritys ja Avainlippu -merkkien käyttöoikeus.
