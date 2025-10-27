Istekki ja Invinite kartoittavat tekoälyratkaisujen potentiaalia suomalaisessa sote-järjestelmässä

Invinite on terveys- ja hyvinvointisektorin digitalisaatioon ja dataratkaisujen kehittämiseen keskittyvä IT-konsulttiyhtiö. Yhtiön missio on tukea terveysalan organisaatioita tiedon hyödyntämisessä tarjoamalla strategisesti vaikuttavia data- ja analytiikkaratkaisuja. Yhtiö on aloittanut toimintansa vuonna 2024 ja se on osa Krosswisen yritysrypästä.

Istekki on suomalainen, noin 1400 asiantuntijan tieto-, viestintä- ja terveysteknologiayhtiö (ICMT), joka suunnittelee ja toteuttaa digitaalisia järjestelmiä ja palveluita sekä ylläpitää ja sovittaa yhteen erilaisia IT-ratkaisuja. Toimiva yhteiskunta rakentuu sujuvista palveluista. Asiakkaitamme ovat yhteiskunnalliset tahot, kuten hyvinvointialueet ja kunnat. Toimimme valtakunnallisesti ja vaikutamme yli 4 miljoonan ihmisen elämään päivittäin. Asiantuntijamme toimivat teknologiaturvaajina, jotka varmistavat, että asiakkaidemme arki toimii ja että ihmisten hyvinvointi on turvattu.

Toimintaamme ohjaavat vaikuttavuus ja vastuullisuus sekä asiakasomistajiemme kokonaistaloudellisuus. Kilpailutamme ja ostamme asiakkaillemme palveluita avoimilta markkinoilta. Laadukkaasta ja vastuullisesta työstämme kertovat myös Yhteiskunnallinen yritys ja Avainlippu -merkkien käyttöoikeus.