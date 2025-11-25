Vantaan Muuraan nousee koulu, päiväkoti ja liikuntahalli – A-Insinöörit rakennesuunnittelijana

Veromiehen kaupunginosaan, vanhan teollisuus- ja varastoalueen paikalle rakennettava uusi Muuran asuinalue Vantaalla saa oman koulun. Ala- ja yläkoululuokat, varhaiskasvatuksen sekä liikuntapalvelut yhdistävän uudisrakennuksen suunnittelu käynnistyi marraskuussa.

Vantaan kaupunki on valinnut A-Insinöörit vastaamaan uudisrakennuksen rakennesuunnittelusta ja pohjarakennesuunnittelusta yhteistyössä kaupungin sekä arkkitehtisuunnittelijana toimivan arkkitehtitoimisto Ollan kanssa.

Vantaa kehittää Aviapoliksen suuralueeseen kuuluvasta Muurasta viihtyisää, kaupunkikylämäistä asuin- ja työpaikka-alueetta noin 5 000 asukkaalle ja tuhansille työpaikoille. Yhtenäiskoulu rakennetaan noin 920 oppilasta varten. Oppilaspaikoista yli puolet on tarkoitus varata englanninkieliseen perusopetukseen.

– Suunnitteluratkaisuissa painotetaan muuntojoustavuutta, esteettömyyttä ja tilojen monikäyttöisyyttä siten, että sama tila voi palvella opetusta, henkilökunnan työtä ja alueen yhteisöjä eri aikoina. Energiatehokkuus, vähähiilinen rakentaminen ja elinkaarikestävyys ovat keskeisiä suunnittelun periaatteita, yksikönjohtaja Ville Virnes A-Insinööreistä kertoo.

Uudisrakennukseen kuuluva liikuntahalli tulee tarjoamaan monipuoliset tilat paitsi opetuskäyttöön myös asukkaiden vapaa-ajan liikuntaan.

Uudisrakennus suunnitellaan erittäin energiatehokkaaksi ja varustetaan uusiutuvan energian tuotannolla, hukkalämpöjen hyödyntämisellä ja joustavilla energiajärjestelmillä. Ilmastonmuutokseen varaudutaan pihasuunnittelulla, hulevesijärjestelmien mitoituksella sekä sisätilojen viilennys- ja aurinkosuojaratkaisuilla.

Monikäyttöisten tilojen suunnittelutyössä hyödynnetään oppeja ja kokemuksia A-Insinöörien muista vaativista puurakenteisista koulu- ja monitoimitilakohteista, kuten palkittu Monio Tuusulassa ja Maatullin peruskoulu ja päiväkoti Helsingissä.

Uudisrakennuksen rakentaminen ajoittuu vuosille 2027–2028, ja koulun on tarkoitus avautua käyttöön alkuvuonna 2029.