JHL: Hallituksen tekemät SASKin rahoitusleikkaukset heikentävät työelämän ihmisoikeuksia

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström muistuttaa, että virkavalmistelussa SASKille oltiin myöntämässä nykytasoa hiukan korkeampi rahoitus, mutta että ministerin poikkeuksellisella päätöksellä esityksestä poikettiin. Ministeri muutti virkahenkilöstön esitystä niin, että SASKilta leikattiin noin 6,5 miljoonaa euroa. Se siirrettiin muille järjestöille. Ulkoministeriön esittelevä virkamies jätti päätökseen harvinaisen eriävän mielipiteen, koska pitää sitä lainvastaisena.

– Poliittinen päätös leikata maailman työtätekeviltä ihmisiltä on järkyttävän lyhytkatseista. SASKin hakemus on ollut huolellisesti laadittu, joten päätös vaikuttaa olevan tietoisesti ay-liikkeen ja työntekijöiden oikeuksien heikentämisyritys, Ekström toteaa.

Ekströmin mukaan leikkaus on epäjohdonmukainen myös siksi, että maan hallitus on päättänyt painottaa kaupan ja kehityksen yhdistävää kehitysyhteistyötä korostaen yritysten roolia kehitysyhteistyössä. SASK toimii nimenomaan kaupan ja kehityksen rajapinnassa sekä työntekijöiden että yritysten kanssa yhteistyössä.

– Ministeriö on todennut aiemmin, että SASKin toiminnassa on ollut vahvaa panostusta suomalaisten yritysten yritysvastuullisuuteen ja laaja joukko kohdemaita. Nyt tehty ministerin ideologinen päätös rapauttaa luottamusta lakiin perustuvaan ja oikeudenmukaiseen kohteluun.

JHL on tehnyt SASKin kanssa tuloksekasta työtä maailmalla työelämän ihmisoikeuksien edistämiseksi. Esimerkiksi Nepalissa JHL on tukenut SASKin kanssa yhteisöterveydenhoitajia, jotka työskentelevät perusterveydenhuollon tehtävissä jakaen mm. rokotteita ja terveysneuvontaa. Maailman terveysjärjestö WHO on myöntänyt Nepalin yhteisöterveydenhoitajille Public Health Champion -palkinnon ratkaisevasta roolista äitiyskuolleisuuden vähentämisessä. Tunnustuksesta huolimatta nämä työntekijät ovat edelleen aliarvostettuja. He jatkavat taistelua saadakseen kunnolliset palkat ja sosiaaliturvan. Tässä työssä JHL on tukenut SASKin kautta paikallisia liittoja.

– SASKin tekemä työ maailmalla on ollut laadukasta, kestävää ja pitkäjänteistä. Sen avulla työelämän ihmisoikeuksia on saatu parannettua merkittävästi. Työntekijöiden oikeudet ovat osa demokraattista kansalaisyhteiskuntaa ja edistävät yleistä yhteiskunnallista vakautta. Tämän tukeminen olisi Suomen edun mukaista, JHL:n kansainvälisen edunvalvonnan erityisasiantuntija Susanna Haapalainen arvioi.

