​​Sapuska Sankarit -kokkikisassa ravintolatason annoksia ja voittajille kesätyöpaikat​

Sapuska Sankarit on Osuuskauppa Suur-Savon kehittelemä uudenlainen tapa tehdä oppilaitosyhteistyötä. Yhteistyö starttasi tällä kertaa jo syyslukukaudella savonlinnalaisen Mertalan koulun kanssa. Kevään puolella vastaavat kokkikisat tullaan järjestämään myös Mikkelissä ja Pieksämäellä.

Sapuska Sankarit -yhteistyö alkoi Savonlinnassa kokous- ja tapahtumatila Luodossa nautituilla iltapäivälounailla. Yhteisissä lounashetkissä nuoret pääsivät tutustumaan kokkien ja tarjoilijoiden työhön, ravintolatapakulttuuriin sekä alan opiskelumahdollisuuksiin. Yhteistyöhön sisältyi myös odotettu kokkikilpailu, johon nuoret valmistautuivat joukkueina suunnittelemalla ja harjoittelemalla kilpailumenua kotitaloustunneilla. Kilpailumenussa oli alku-, pää- ja jälkiruoka ennalta määritellyistä raaka-aineista. Loppukilpailuihin valittiin kolme joukkuetta ja joukkueet pääsivät valmistamaan annokset Savonlinnassa Luodon keittiössä.

Kokkikisan voittajat valitsi arvovaltainen tuomaristo, johon kuuluivat tiimipäällikkö Laura Tynkkynen Samiedulta, rehtori Soile Kosonen Mertalan koululta, sekä Suur-Savolta keittiöpäällikkö Toni Kauppinen ja ryhmä- ja kehityspäällikkö Janne Larinen.

Sapuska Sankareiden tiukan kilpailun voiton vei Milla Laamasen, Juulia Kihlin, Eevi Saksmanin, Venla Tiimosen ja Inkeri Partasen joukkue, jonka voitokas menu koostui kermaisesta kanttarellikeitosta, itse pyydetystä Haukiveden kuhasta sitruunavoikastikkeen, punajuuripyreen ja uunijuureksien kera sekä pavlovasta pipari-karpalomoussella. Tiukassa kilpailussa voittajajoukkue erottui muista menun vaikeustasolla sekä tarinallisuudella – voittajamenussa jokaisella annoksella oli oma tarinansa.

Kisan toiselle sijalle ylsi joukkue, jossa kisailivat Niko Parkkonen, Peetu Pesonen, Mico Tuovinen, Miika Rinkinen ja Eemeli Vepsäläinen. Heidän menuunsa koostui metsäisestä suppilovahverokeitosta, karitsan sisäfileestä pippurikastikkeella ja uunijuureksilla sekä pipari-valkosuklaakakusta. Kolmannelle sijalle ylsi Lilli Lotta Kaiposen, Matilda Korhosen, Iina Taskisen, Nelli Turusen ja Linda Suomalaisen joukkue, joka loihti kisaan Puruveden kylmäsavulohisalaattia, Saimaan karitsaburgeria lohkoperunoilla sekä suklaista laavakakkua vanhanajan vaniljajäätelöllä.

– Kokkikisan taso oli aivan huikea ja olimme tuomaristossa täysin yllättyneitä ja vaikuttuneita annosten korkeasta tasosta. Kilpailijoilla oli mieletöntä osaamista ja uskallusta, ja voittajan valinta oli tosi tiukka päätös. Jokaisesta finaalijoukkueesta löytyikin selkeästi yksi huippuannos, joka sopisi pienillä muutoksilla suoraan ravintoloiden ruokalistoille. On mahtavaa, että kahdeksasluokkalaisista löytyy näin taidokkaita ruoanlaittajia, jotka ymmärtävät raaka-aineita ja osaavat valmistaa niitä lähes ammattilaistasolla, kertoo ryhmä- ja kehityspäällikkö Janne Larinen Osuuskauppa Suur-Savolta.

Kaikki loppukilpailuun osallistuneet oppilaat palkittiin kunniakirjoin ja tavarapalkinnoin. Lisäksi Sapuska Sankarit -kokkikisan voittajille tarjottiin mahdollisuus suorittaa hygieniapassi kevään aikana sekä mahdollisuus kahden viikon mittaiseen Tutustu ja Tienaa -kesätyöpaikkaan osuuskaupan eri yksiköissä.

Lämpimät onnittelut voittajille ja kiitos kaikille upeille nuorille osallistumisesta!