Ennakkotiedote: Hypo julkistaa asuntomarkkinkatsauksen torstaina 11.12. klo 0:01
Hypo julkistaa vuoden viimeisen asuntomarkkinakatsauksen torstaina 11. joulukuuta heti puolenyön jälkeen kello 0:01.
Asuntomarkkinat laskeutuvat vuodenvaihteeseen odottavissa tunnelmissa ja samoissa merkeissä käynnistyy myös vuosi 2026. Monilla merkeillä laskettuna käänne on jo nähty, mutta matka pohjalta on pitkä ja nousu hidas, joten markkinat elpyvät yskien. Hypo-katsauksessa mukana kyseenalaisia ennätyksiä ja arvioita, millä tavoin ostajat ja myyjät käyttäytyvät, kun nähdään nopeita hintamuutoksia.
Yhteyshenkilöt
Juho Keskinenpääekonomisti
Työskentelen Hypon pääekonomistina asuntomarkkinoihin keskittyen.
Juha Lappalainenviestintäasiantuntija
Työskentelen asiantuntijana Hypon ulkoisessa viestinnässä ja mediakontakteissa.
Hypo-konserni
Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä hallinnoima keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen AsuntoHypoPankki Oy.
Tilinpäätöstiedotteen 1.1.–30.9.2025 mukaan Hypo-konsernin tase oli 3,7 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 22,1 %, luottokanta 2,8 miljardia euroa, talletukset 1,6 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,4 % ja liikevoitto 8,0 miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on yli 22 000.
