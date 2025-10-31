Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy

Ennakkotiedote: Hypo julkistaa asuntomarkkinkatsauksen torstaina 11.12. klo 0:01

8.12.2025 08:30:00 EET | Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy | Tiedote

Jaa

Hypo julkistaa vuoden viimeisen asuntomarkkinakatsauksen torstaina 11. joulukuuta heti puolenyön jälkeen kello 0:01.

Juha Tanhua Hypo

Asuntomarkkinat laskeutuvat vuodenvaihteeseen odottavissa tunnelmissa ja samoissa merkeissä käynnistyy myös vuosi 2026. Monilla merkeillä laskettuna käänne on jo nähty, mutta matka pohjalta on pitkä ja nousu hidas, joten markkinat elpyvät yskien. Hypo-katsauksessa mukana kyseenalaisia ennätyksiä ja arvioita, millä tavoin ostajat ja myyjät käyttäytyvät, kun nähdään nopeita hintamuutoksia.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Juha Tanhua Hypo
Lataa

Linkit

Hypo-konserni

Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä hallinnoima keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen AsuntoHypoPankki Oy.

Tilinpäätöstiedotteen 1.1.–30.9.2025 mukaan Hypo-konsernin tase oli 3,7 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 22,1 %, luottokanta 2,8 miljardia euroa, talletukset 1,6 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,4 % ja liikevoitto 8,0 miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on yli 22 000.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy

Työelämän hidasteet estävät vieraskielisten asumistoiveiden toteuttamista28.8.2025 00:05:00 EEST | Tiedote

Hypon ja MDI:n tutkimus: Maahanmuutto lisää kerrostalojen ja suurten perheasuntojen tarvetta - Hypo ja MDI ovat selvittäneet ensimmäistä kertaa vieraskielisen väestön asumista ja heidän asumistoiveitaan. Suomeen muuttaneet vieraskieliset asuvat tyypillisesti useammin vuokra-asunnoissa ja kaupunkien laita-alueilla kuin kotimainen kantaväestö. Asumisen toiveet ovat sen sijaan hyvin samankaltaiset kuin kotimaisella väestöllä, sillä suurella joukolla nousee esille oman kodin omistaminen

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye