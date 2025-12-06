Fliiga

Kaksi liigauran avausmaalia samaan erään – KrP ja Indians vierasvoittoihin

7.12.2025 20:52:51 EET | Fliiga | Tiedote

F-liigan miesten sunnuntaihin kuului kaksi ottelua, joissa nähtiin vierasvoitot. Nokian KrP löi Nurmon Jymyn 4-3 ja Westend Indians FBC Turun 8-1 ottelussa, jossa kaksi pelaajaa teki heti ensi erässä uransa ensimmäiset liigamaalit.

Turussa mentiin vielä avauserä tasatahtiin, kun Roope Heikkilä laukoi ensimmäisen liigamaalinsa Indiansille ja Iiro Jurvainen omansa FBC Turulle. Toisessa erässä Indians kuitenkin karkasi. Pieti Alatalo osui espoolaisille heti ensimmäisellä minuutilla ja sitten Niko Einiö ensin tasamiehistöin ja uudelleen ylivoimalla. Otto Lehkosuon ilmoittauduttua seuraavaksi kahden maalin mieheksi Indians johti toisella tauolla jo 6-1. Niko Einiö sinetöi päätöserässä hattutemppunsa, ja Otto Lehkosuo syötti vielä Samuli Huppusen maalintekoon.

Ennakkosuosikki Nokian KrP näytti Nurmossa karkaavan heti avauserässä Olli ArkkilanValte Karvosen ja Eemil Ukkosen laukoessa taululle kolmen maalin vierasjohdon, mutta Jymy ei taipunutkaan helposti. Niklas Äijälä ylivoimalla ja Karri Vaarala harhasyötön rangaistuksena nostivat kotijoukkueen pelin puolivälissä maalin päähän, mutta vielä ennen toista taukoa Joona Rantala iski flipperipallosta voittomaaliksi jääneen KrP:n neljännen osuman. Jymyn loppukiri ilman maalivahtia tuotti Matias Mäenpään kavennuksen, mutta viimeiset 39 sekuntia KrP kesti.

F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona Turussa ottelulla TPS–Westend Indians.

