Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähkölinjojen johtoalueen alustaraivausta Hollolassa, Orimattilassa, Myrskylässä sekä osittain Lapinjärven ja Kouvolan (Elimäki) alueilla

8.12.2025 08:11:02 EET | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Tiedote

Parannamme sähkönjakelun toimitusvarmuutta raivaamalla sähkölinjojen (sekä pienjännite- että keskijännitelinjojen) alustojen puustoa Hollolassa, Orimattilassa, Myrskylässä sekä osittain Lapinjärven ja Kouvolan (Elimäki) alueilla vuoden 2026 aikana. Raivaukset alkavat jo joulukuussa 2025, sääolosuhteet huomioiden, ja kestävät koko vuoden 2026.

Alustaraivauksesta ei aiheudu asiakkaillemme toimenpiteitä, eikä se aiheuta sähkönjakelun katkoja. Pahoittelemme raivaustyöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Raivausta toteuttaa yhteistyökumppanimme Puu ja Kaato Oy. Yhteystiedot: Topias Kosunen, puh. 040 657 9596.

Tiedotetta muokattu 8.12.025 klo 8.15: Raivausalueen kartta lisätty liitteeksi.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy harjoittaa verkkoliiketoimintaa neljän maakunnan alueella Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Sähköverkomme on yli 13 000 kilometrin pituinen ja toimitamme sähköä koteihin ja yrityksiin yli 100 000 asiakkaalle. Tavoitteenamme on turvata häiriötön sähkönjakelu vuoden jokaisena päivänä. Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti entistä paremmaksi ja investoimme vuosittain noin 20 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja uudistamiseen. Kymenlaakson Sähköverkko Oy on Kymenlaakson Sähkö Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Konsernissamme työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Toimipisteemme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.

