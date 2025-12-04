Ylijäämäruuan jakeluun keskittynyt Prikkakeskus vakinaistetaan – toiminta siirtyy Oulun kaupungille vuoden 2026 alussa
Oulun kaupunginvaltuusto on päättänyt vakinaistaa ylijäämäruuan jakeluun keskittyvän Prikkakeskuksen toiminnan osaksi kaupungin palveluja vuoden 2026 alusta. Päätös on merkittävä askel hävikkiruoan hyödyntämisessä sekä osallisuuden ja työllisyyden edistämisessä.
Prikkakeskus, joka on tähän asti toiminut määräaikaisella hankerahoituksella, siirtyy Oulun kaupungin vastuulle vuoden 2026 alussa. Päätös tehtiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.12.2025 osana talousarvion hyväksymistä. Vakinaistaminen vahvistaa Oulun kaupungin panostusta hyvinvoinnin edistämiseen ja ylijäämäruuan hyödyntämiseen.
”Työllisyyden edistäminen on erittäin tärkeää Oulun kaupungille ja oululaisille työnhakijoille. Prikkakeskus pystyy tähän jatkossakin, kun toiminta vakinaistuu. Samalla se pystyy vastaamaan avun tarpeeseen, jota monessa oululaisessa perheessä on tällä hetkellä. Huolestuttavaa on, että avun tarvitsijoiden määrä kasvaa kokoa ajan. Erinomaista on myös se, että kaupungin koulujen ja päiväkotien hävikkiruoan pelastaminen jatkuu, ja toimintaa voidaan kehittää edelleen”, Oulun kaupungin yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka iloitsee.
Prikkakeskuksen toiminta lahjoittajien ja toimijaverkoston kanssa jatkuu nyt Oulun kaupungin, Oulun seurakuntien, Oulun Diakonissalaitoksen säätiön ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön yhteistyönä.
Prikka kiertoon -hanke on kehittänyt keskuksen toimintaa vuodesta 2021 lähtien useiden peräkkäisten hankerahoitusten voimin. Keskus on mahdollistanut ylijäämäruoan tehokkaan jakelun, edistänyt työllisyyttä ja vapaaehtoistoimintaa sekä luonut uusia osallisuuden muotoja Oulun alueella. Päätös vakinaistamisesta on tunnustus pitkäjänteiselle työlle ja yhteistyölle, jota hankkeen parissa on tehty.
"Prikkakeskus on ollut konkreettinen keino vähentää ruokahävikkiä ja samalla lisätä yhteisöllisyyttä ja työpaikkoja. Vakinaistaminen varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja laajentaa sen vaikutuksia," toteaa Prikka kiertoon -hankkeen projektipäällikkö Pilvi Sauvola.
Tavoitteena on ollut erityisesti myös tukea heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta ja hyvinvointia sekä torjua syrjäytymistä.
Neljä vuotta ja yli miljoona kiloa ruokaa
Keskus aloitti toimintansa syksyllä 2021 ja muutti nykyisiin tiloihinsa Oulun Kaukovainiolla keväällä 2023.
Keskus on tähän mennessä:
-
Välittänyt yli 1,5 miljoonaa kiloa ylijäämäruokaa alueen toimijoille ja kotitalouksille. Viikoittain keskuksen kautta kulkee noin 9000 kg ruokaa yhteensä 47 ruoka-aputoimijalle, jotka jakavat ne eteenpäin noin 3000 henkilölle ruoka-avuksi.
-
Tarjonnut työmahdollisuuksia noin 200 henkilölle erilaisilla sopimuksilla.
-
Mahdollistanut noin 100 vapaaehtoisen osallistumisen toimintaan.
-
Kehittänyt toimintamalleja, jotka tukevat kestävää hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.
Ruuan ja kulutustarvikkeiden lahjoittajat ovat esimerkiksi ruokakauppoja, tukkuja, leipomoita, ruuantuotantolaitoksia, kouluja ja päiväkoteja. Ruokaa saadaan ennalta sovittujen aikataulujen mukaisesti, mutta myös satunnaisilta lahjoittajilta.
Työllistämistä ja osallisuutta
Hävikin minimoimisen lisäksi keskeinen tavoite on ollut työllistäminen: keskus on mahdollistanut työn tekemisen erilaisilla sopimuksilla oululaisille, jotka ovat olleet pidempään työttöminä, osatyökykyisiä tai nuoria työnhakijoita.
Hankkeessa on kehitetty malleja, joita vakinaistaminen vahvistaa kuten monimuotoinen vapaaehtoistoiminnan malli ja omat arviointityökalut. Osallisuus näkyy ryhmätoiminnassa, ruoka-avun yhteisöllisyyden kehittämisessä ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, esimerkiksi kielellisen saavutettavuuden kautta.
Valtakunnallisesti toimivan Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön lisäksi hankkeen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Oulun kaupunki. Viimeisin toiminnan kehityshanke (2023-2025) toteutettiin Euroopan Unionin ESR+ -rahoituksella sekä toteuttajien omarahoituksella.
Prikka-malli ja opas hävikkiruokatoiminnan kehittämiseen
Hankkeen tuloksena on laadittu opas, joka tarjoaa tietoa ja käytännön vinkkejä ylijäämäruoan tehokkaampaan käyttöön. Oppaassa kuvataan, miten oululainen Prikka-malli sai alkunsa ja millaiseksi se on kehittynyt vuosien varrella. Se palvelee erityisesti järjestöjä, kuntia ja seurakuntia, jotka etsivät ratkaisuja hävikkiruoan logistiikkaan sekä osallisuutta ja työllistymistä edistävien toimintamallien suunnitteluun.
Lue lisää ja lataa opas: Oulun Prikkakeskus – Työtä, osallisuutta ja ylijäämäruoan logistiikkaa (pdf)
Lisätietoja
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
projektipäällikkö Pilvi Sauvola, pilvi.sauvola@hdl.fi, 050 347 1432
median yhteydenotot myös: viestintäpäällikkö Jenni Sarolahti, jenni.sarolahti@hdl.fi, 050 3720828
Oulun kaupunki
yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, pasi.laukka@ouka.fi, 044 703 1638
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Projektikoordinaattori Anne Miettinen, anne.miettinen@diak.fi, 050 408 1103
Oulun Diakonissalaitoksen säätiö
Projektikoordinaattori Anna Olsen, anna.olsen@odl.fi, 050 312 5881
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä
Projektikoordinaattori Tiina Jakonen, tiina.jakonen@evl.fi, 040 665 0790
Avainsanat
Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen
Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonissalaitos
Itsenäisyyspäivänä Diakonissalaitos muistuttaa vastakkainasettelun purkamisen tärkeydestä4.12.2025 12:01:41 EET | Tiedote
”Kadulla olevien nuorten tilanne surettaa”, sanoo Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle kutsuttu päihdehoidon kokemusasiantuntija Heidi Räisänen. Hänen kanssaan 108-vuotiasta itsenäistä Suomea linnassa juhlistavat Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Maija Hyle ja johtaja Terhi Laine sekä Rinnekotien päihdepalvelujen toinen kokemusasiantuntija Johanna Petäjämäki.
Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyö kohtasi kadulla päihteillä oireilevan 10–14-vuotiaan kymmenen kertaa lokakuussa19.11.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyö Katutaso kohtasi lokakuussa kadulla kymmenen kertaa päihteillä oireilevan 10–14-vuotiaan. Tutkija Ulla-Kaarina Petäjä korostaa ennaltaehkäisyn, varhaisen puuttumisen ja hoidon merkitystä lasten ja nuorten päihdeongelmien hoidossa. Yksikin kohtaaminen voi olla nuorelle ratkaiseva. Petäjä tutkii Diakonissalaitoksella nuorten päihdetyön vaikuttavuutta.
Yhteisöllisyys on turvallisuusteko – Viisi keinoa arjen demokratian vahvistamiseksi4.11.2025 08:30:48 EET | Tiedote
Miten yhteiskunta voi vastata kasvavaan eriarvoisuuteen, ulkopuolisuuden kokemuksiin ja luottamuspulaan? Amerikkalainen kansalaistoiminnan tutkija Dr Sylvia Gale perehtyi Diakonissalaitoksen D-asemien yhteisöpedagogiikkaan ja jäsenteli kokemuksensa viideksi konkreettiseksi käytännöksi, jotka tarjoavat ratkaisuja osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi.
Uusi päihdetyömalli tukee kehitysvammaisia – selkokielinen opas ja palvelupolku parantavat hoidon saavutettavuutta22.10.2025 09:01:21 EEST | Tiedote
Kehitysvammaisten päihdeongelmat jäävät usein tunnistamatta, ja palvelujärjestelmä ei kykene vastaamaan heidän erityistarpeisiinsa. Diakonissalaitos on vastannut tähän haasteeseen kehittämällä uuden päihdetyömallin, joka yhdistää selkokieliset menetelmät, palvelumuotoilun ja sektorirajat ylittävän yhteistyön.
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisy vaatii luottamusta, ymmärrystä ja konkreettisia ratkaisuja20.10.2025 09:12:23 EEST | Tiedote
Yhä useammat ammattilaiset kohtaavat työssään väkivaltaiseen radikalisoitumiseen liittyviä ilmiöitä. Diakonissalaitos tarjoaa konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joilla voidaan tukea yksilöitä muutoksessa, ehkäistä väkivaltaistuneita asenteita ja vahvistaa yhteisöjen resilienssiä. Exit-työ on osa laajempaa yhteiskuntarauhan rakentamista, jossa ammattilaisten ja yhteisöjen rooli on keskeinen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme