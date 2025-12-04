Ylijäämäruuan jakeluun keskittynyt Prikkakeskus vakinaistetaan – toiminta siirtyy Oulun kaupungille vuoden 2026 alussa

Prikkakeskus, joka on tähän asti toiminut määräaikaisella hankerahoituksella, siirtyy Oulun kaupungin vastuulle vuoden 2026 alussa. Päätös tehtiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.12.2025 osana talousarvion hyväksymistä. Vakinaistaminen vahvistaa Oulun kaupungin panostusta hyvinvoinnin edistämiseen ja ylijäämäruuan hyödyntämiseen.

”Työllisyyden edistäminen on erittäin tärkeää Oulun kaupungille ja oululaisille työnhakijoille. Prikkakeskus pystyy tähän jatkossakin, kun toiminta vakinaistuu. Samalla se pystyy vastaamaan avun tarpeeseen, jota monessa oululaisessa perheessä on tällä hetkellä. Huolestuttavaa on, että avun tarvitsijoiden määrä kasvaa kokoa ajan. Erinomaista on myös se, että kaupungin koulujen ja päiväkotien hävikkiruoan pelastaminen jatkuu, ja toimintaa voidaan kehittää edelleen”, Oulun kaupungin yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka iloitsee.



Prikkakeskuksen toiminta lahjoittajien ja toimijaverkoston kanssa jatkuu nyt Oulun kaupungin, Oulun seurakuntien, Oulun Diakonissalaitoksen säätiön ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön yhteistyönä.

Prikka kiertoon -hanke on kehittänyt keskuksen toimintaa vuodesta 2021 lähtien useiden peräkkäisten hankerahoitusten voimin. Keskus on mahdollistanut ylijäämäruoan tehokkaan jakelun, edistänyt työllisyyttä ja vapaaehtoistoimintaa sekä luonut uusia osallisuuden muotoja Oulun alueella. Päätös vakinaistamisesta on tunnustus pitkäjänteiselle työlle ja yhteistyölle, jota hankkeen parissa on tehty.

"Prikkakeskus on ollut konkreettinen keino vähentää ruokahävikkiä ja samalla lisätä yhteisöllisyyttä ja työpaikkoja. Vakinaistaminen varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja laajentaa sen vaikutuksia," toteaa Prikka kiertoon -hankkeen projektipäällikkö Pilvi Sauvola.

Tavoitteena on ollut erityisesti myös tukea heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta ja hyvinvointia sekä torjua syrjäytymistä.

Neljä vuotta ja yli miljoona kiloa ruokaa

Keskus aloitti toimintansa syksyllä 2021 ja muutti nykyisiin tiloihinsa Oulun Kaukovainiolla keväällä 2023.

Keskus on tähän mennessä:

Välittänyt yli 1,5 miljoonaa kiloa ylijäämäruokaa alueen toimijoille ja kotitalouksille. Viikoittain keskuksen kautta kulkee noin 9000 kg ruokaa yhteensä 47 ruoka-aputoimijalle, jotka jakavat ne eteenpäin noin 3000 henkilölle ruoka-avuksi.

Tarjonnut työmahdollisuuksia noin 200 henkilölle erilaisilla sopimuksilla.

Mahdollistanut noin 100 vapaaehtoisen osallistumisen toimintaan.

Kehittänyt toimintamalleja, jotka tukevat kestävää hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Ruuan ja kulutustarvikkeiden lahjoittajat ovat esimerkiksi ruokakauppoja, tukkuja, leipomoita, ruuantuotantolaitoksia, kouluja ja päiväkoteja. Ruokaa saadaan ennalta sovittujen aikataulujen mukaisesti, mutta myös satunnaisilta lahjoittajilta.

Työllistämistä ja osallisuutta

Hävikin minimoimisen lisäksi keskeinen tavoite on ollut työllistäminen: keskus on mahdollistanut työn tekemisen erilaisilla sopimuksilla oululaisille, jotka ovat olleet pidempään työttöminä, osatyökykyisiä tai nuoria työnhakijoita.

Hankkeessa on kehitetty malleja, joita vakinaistaminen vahvistaa kuten monimuotoinen vapaaehtoistoiminnan malli ja omat arviointityökalut. Osallisuus näkyy ryhmätoiminnassa, ruoka-avun yhteisöllisyyden kehittämisessä ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, esimerkiksi kielellisen saavutettavuuden kautta.

Valtakunnallisesti toimivan Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön lisäksi hankkeen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Oulun kaupunki. Viimeisin toiminnan kehityshanke (2023-2025) toteutettiin Euroopan Unionin ESR+ -rahoituksella sekä toteuttajien omarahoituksella.

Prikka-malli ja opas hävikkiruokatoiminnan kehittämiseen

Hankkeen tuloksena on laadittu opas, joka tarjoaa tietoa ja käytännön vinkkejä ylijäämäruoan tehokkaampaan käyttöön. Oppaassa kuvataan, miten oululainen Prikka-malli sai alkunsa ja millaiseksi se on kehittynyt vuosien varrella. Se palvelee erityisesti järjestöjä, kuntia ja seurakuntia, jotka etsivät ratkaisuja hävikkiruoan logistiikkaan sekä osallisuutta ja työllistymistä edistävien toimintamallien suunnitteluun.

Lue lisää ja lataa opas: Oulun Prikkakeskus – Työtä, osallisuutta ja ylijäämäruoan logistiikkaa (pdf)

