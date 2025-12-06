Muutos Veikkauksen johtoryhmään: Nummikoski Sarekosken esikuntaan
Veikkauksen johtoryhmään tulee muutoksia 1.1.2026 alkaen.
Yhteiskuntasuhteista vastannut varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski jää pois Veikkauksen johtoryhmästä tammikuun alusta 2026 alkaen.
Hän siirtyy vuodenvaihteessa projektitehtäviin toimitusjohtaja Olli Sarekosken esikuntaan. Ainakaan toistaiseksi Veikkaukselle ei nimitetä uutta varatoimitusjohtajaa.
– Haluan kiittää Nummikoskea monien vuosien hyvästä johtoryhmätyöstä suomalaisten rahapeliyritysten ja sitä kautta kaikkien suomalaisten hyväksi. Hänen panoksensa esimerkiksi uuden rahapelilain syntymisessä on ollut erittäin merkittävä, toimitusjohtaja Sarekoski kiittelee.
Yhteiskuntasuhteiden johtaminen siirtyy 1.1.2026 alkaen johtaja Tuomo Puumalan alaisuuteen muiden Puumalan vastuiden (data, tekoäly, asiakaspalvelu ja yritysvastuu) lisäksi.
Nummikoski toimi Raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtajana vuodesta 2012 aina rahapeliyhtiöiden - Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton - integraatioon saakka vuoden 2016 loppuun. Vuoden 2017 alusta alkaen hän toimi uuden yhtiön varatoimitusjohtajana.
– Veikkauksen johtoryhmän jäsenyys on ollut monella tapaa unelmien täyttymys. On saanut olla aktiivisesti mukana muokkaamassa Suomen rahapelijärjestelmää ensin peliyhtiöiden yhdistymisen ja lopulta koko rahapelijärjestelmän muuttamisen kautta. Sanalla sanoen on voinut tehdä historiaa. Nyt on hyvä hetki siirtää viestikapulaa eteenpäin, kun järjestelmämuutos on finaalissa eduskunnassa ja alkaa uusi aikakausi Veikkauksen liiketoiminnassa, Nummikoski sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Loton potti kohoaa yhdeksään miljoonaan euroon - Jokerista miljoonavoitto jakoon6.12.2025 22:49:42 EET | Tiedote
Loton lauantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potti nousee yhdeksään miljoonaan euroon. Jokerista osui lauantaina miljoonan euron täysosuma pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen.
Eurojackpotin päävoitto Saksaan – Suomeen suurvoittoja5.12.2025 22:34:54 EET | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnassa (kierros 49/2025) löytyi yksi täysosuma, jolla 10 miljoonan euron potti matkasi Saksaan. Lahteen osui 569 615 euron porukkavoitto.
Veikkaus ja Liiga pitkään jatkosopimukseen5.12.2025 10:00:23 EET | Tiedote
Jääkiekon SM-liiga Oy ja Veikkaus ovat sopineet pitkäkestoisen yhteistyönsä jatkosta. Merkittävä yhteistyösopimus on viisivuotinen ja ulottuu muuttuvaan suomalaiseen rahapelijärjestelmään.
Vikinglotosta Vantaalle yli 500 000 euron voitto3.12.2025 21:58:01 EET | Tiedote
Vikinglotossa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi viikolla potissa on noin 15 miljoonaa euroa. Vantaan Ruskeasannan St1-asemalla pelattuun riviin osui 500 000 euron voitto.
Salibandyn kielletystä vedonlyönnistä rangaistuksia – Veikkaus ei tee tutkintapyyntöä poliisille3.12.2025 13:28:09 EET | Tiedote
Salibandyliiton Kilpailu- ja kurinpitoryhmä (KKR) on tiedottanut tänään keskiviikkona 3.12. kiellettyyn vedonlyöntiin liittyvistä sanktioista. Määräaikaisia kilpailukieltoja määrättiin pelaajille ja toimihenkilöille yhteensä 80 kappaletta. Niiden mitta on noin kahdesta kuukaudesta noin seitsemään kuukauteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme