Veikkaus Oy

Muutos Veikkauksen johtoryhmään: Nummikoski Sarekosken esikuntaan

8.12.2025 09:04:58 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Veikkauksen johtoryhmään tulee muutoksia 1.1.2026 alkaen.

Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski
Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski

Yhteiskuntasuhteista vastannut varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski jää pois Veikkauksen johtoryhmästä tammikuun alusta 2026 alkaen.

Hän siirtyy vuodenvaihteessa projektitehtäviin toimitusjohtaja Olli Sarekosken esikuntaan. Ainakaan toistaiseksi Veikkaukselle ei nimitetä uutta varatoimitusjohtajaa.

– Haluan kiittää Nummikoskea monien vuosien hyvästä johtoryhmätyöstä suomalaisten rahapeliyritysten ja sitä kautta kaikkien suomalaisten hyväksi. Hänen panoksensa esimerkiksi uuden rahapelilain syntymisessä on ollut erittäin merkittävä, toimitusjohtaja Sarekoski kiittelee.

Yhteiskuntasuhteiden johtaminen siirtyy 1.1.2026 alkaen johtaja Tuomo Puumalan alaisuuteen muiden Puumalan vastuiden (data, tekoäly, asiakaspalvelu ja yritysvastuu) lisäksi.

Nummikoski toimi Raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtajana vuodesta 2012 aina rahapeliyhtiöiden - Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton - integraatioon saakka vuoden 2016 loppuun. Vuoden 2017 alusta alkaen hän toimi uuden yhtiön varatoimitusjohtajana.

– Veikkauksen johtoryhmän jäsenyys on ollut monella tapaa unelmien täyttymys. On saanut olla aktiivisesti mukana muokkaamassa Suomen rahapelijärjestelmää ensin peliyhtiöiden yhdistymisen ja lopulta koko rahapelijärjestelmän muuttamisen kautta. Sanalla sanoen on voinut tehdä historiaa. Nyt on hyvä hetki siirtää viestikapulaa eteenpäin, kun järjestelmämuutos on finaalissa eduskunnassa ja alkaa uusi aikakausi Veikkauksen liiketoiminnassa, Nummikoski sanoo.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye