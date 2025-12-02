Kutsu medialle: Suomi-Ruotsi barometrin esittelytilaisuus

Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Tervetuloa Suomi-Ruotsi-barometrin esittelytilaisuuteen Suomen Tukholman-suurlähettilään virka-asuntoon maanantaina 15.12. Barometri esittelee laajemman analyysin Suomen ja Ruotsin välisestä suhteesta.

15. joulukuuta esitetään Barometri Suomi-Ruotsi 2025 Suomen suurlähettilään virka-asunnossa Tukholmassa. Barometri sisältää laajan analyysin maidemme välisestä suhteesta ja tarkastelee kahdenvälistä yhteistyötä muun muassa elinkeinoelämän, muuttoliikkeen, kulttuurin, tutkimuksen ja puolustuksen aloilla.

”Barometri 2025 on jatkoa Hanaholmenin ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston kaksi vuotta sitten julkaisemalle barometrille. Ajatuksena on, että barometri toimisi poliitikoiden, virkamiesten, tutkijoiden ja toimittajien tietopohjana, kun he tarvitsevat ajantasaista tietoa Suomen ja Ruotsin välisestä yhteistyöstä eri yhteiskunnan osa-alueilla”, kertoo projektipäällikkö Janne Wikström.

Media on lämpimästi tervetullut osallistumaan julkaisutilaisuuteen 15.12.2025 klo 9–10.30 Suomen suurlähettilään virka-asunnossa, Västra Trädgårdsgatan 13, Tukholma. Aamiaistarjoilu.

OHJELMA

•    Tervetuloa, suurlähettiläs Olli Kantanen ja Hanaholmenin toimitusjohtaja Gunvor Kronman

•    Tärkeimpien tulosten esittely, tohtori Kjell Nilsson ja projektipäällikkö Janne Wikström

•    Kommentit, suurlähettiläs Hans Wallmark, kansanedustaja Annika Hirvonen ja suurlähettiläs Olli Kantanen

Ohjelman moderaattorina toimii Ulrika Björkstén, pääsihteeri, Vetenskap och Allmänhet.  

Ilmoittaudu viimeistään 11. joulukuuta tästä: www.lyyti.fi/reg/barometer2025

Lisätietoja Håkan Forsgård, puh. +358 40 767 7373, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

