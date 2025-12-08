Yhteinen joulu -tapahtuma tarjoaa seuraa ja joulumieltä
Joulu on perinteisesti juhla, jolloin kokoonnutaan yhteen. Kaikille avoin ja maksuton Yhteinen joulu -tapahtuma tarjoaa ohjelmaa ja seuraa niille, joiden ympärillä ei ole läheisiä ihmisiä, joiden kanssa joulua viettää.
Yhteinen joulu -tapahtuma järjestetään 17.12. klo 18–20 Vuorikodilla Vaasassa.
Tapahtuma on suunnattu varsinkin heille, joilla ei välttämättä ole tiedossa yhteistä juhlaa muiden kanssa. Yhteinen joulu on avoin ja maksuton tapahtuma kaikenikäisille ja eri taustoista tuleville vaasalaisille.
- Elämässä voi tulla vastaan monenlaisia tilanteita, ja aina ei lähellä ole ihmisiä, joiden kanssa viettää aikaa. Syynä voi olla vaikkapa muutto toiselle paikkakunnalle, erilainen elämäntilanne tai muuttuneet joulusuunnitelmat. Haluamme tarjota mahdollisuuden viettää yhteistä joulua mukavan ohjelman ja yhdessäolon parissa, kertoo koordinaattori Mira Pihlaja Vaasan kaupungin hyvinvointipalveluista.
Nautitaan yhdessä joulutunnelmasta
Tapahtuman tavoitteena on nauttia yhdessä lämpimästä joulutunnelmasta.
– Olemme järjestäneet tapahtumaan leppoisaa ohjelmaa ja jouluhenkistä tarjoilua. Tärkeintä on, että juhlassa jokaisella on turvallinen ja hyvä mieli. Tilaisuudessa saa nauttia ohjelmasta ja on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin, sen mukaan kuin itsestä tuntuu luontevalta, Pihlaja kuvailee.
Tapahtuma järjestettiin viime vuonna osana Puhu tuntemattomalle -kampanjaa, ja kokemukset siitä olivat hyvin myönteisiä. Tapahtuman järjestää Vaasan kaupungin hyvinvointipalvelut.
Ohjelma:
- Elävää musiikkia (Kevätsade)
- Yhteislaulua
- Ukrainalaiset teatterilapset ja hiekkataiteilija esiintyvät
- Tarjolla joulupuuroa ja glögiä.
Vähäkyröläisille järjestetään tapahtumaan tarvittaessa erikseen kuljetus. Lue lisää!
Yhteyshenkilöt
koordinaattori Mira Pihlaja, puh. 040 484 1355, mira.pihlaja@vaasa.fi
