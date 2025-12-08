Tervetuloa juhlaluennoille 10.12.2025!
Jyväskylän yliopiston uudet professorit esittäytyivät keskiviikkona 10.12.2025 klo 12 kahdessa rinnakkaisessa tilaisuudessa. Tervetuloa seuraamaan juhlaluentoja!
Jyväskylän yliopiston 12 uutta professoria esittäytyy keskiviikkona 10.12.2025.
Juhlaluentonsa Seminariumin vanhassa juhlasalissa pitävät psykologian professori Miriam Nokia, aikuiskasvatuksen professori Kaija Collin, erityispedagogiikan professori Tuire Koponen, suomen kielen professori Sari Sulkunen, taidehistorian professori Tuuli Lähdesmäki ja yrittäjyyden professori Mikko Rönkkö.
Agoran Martti Ahtisaari -salissa luennoivat liikuntapedagogiikan ja liikunnan lukutaidon professori Timo Jaakkola, liikuntapedagogiikan professori Arja Sääkslahti, fysiikan professori Tuomas Grahn sekä matematiikan professorit Tapio Rajala, Mikko Parviainen ja Vesa Julin.
Tallenne tilaisuudesta julkaistaan Jyväskylän yliopiston Moniviestimessä.
Tiivistelmät professorien luennoista löytyvät liitteistä, embargo ke 10.12.2025 klo 14.15.
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Liitteet
