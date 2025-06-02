Finlandia-talon koko perheen Design Joulu -tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen jouluelämyksen

Koe ennakkoon: Uusi, ainutlaatuinen pysyvä näyttely Aalloista ja suomalaisuudesta avautuu Finlandia-taloon kesäkuussa 13.5.2025 13:33:34 EEST | Kutsu

KUTSU MEDIATILAISUUTEEN MAANANTAINA 2.6.2025 Tervetuloa tutustumaan ensimmäisten joukossa uuteen Finlandia-näyttelyyn, jossa suomalainen luovuus, historia, arkkitehtuuri ja ihmiset sen takana kohtaavat ennennäkemättömällä tavalla! Finlandia-näyttely on Finlandia-talossa sijaitseva uusi perusnäyttely suomalaisuudesta sekä Alvar, Aino ja Elissa Aallon perinnöstä ja elämäntyöstä. Näyttely aukeaa yleisölle keskiviikkona 4. kesäkuuta 2025. Tarinakeskeinen ja elämyksellinen Finlandia-näyttely kertoo innostavasti, avartavasti ja tunteita herättävästi suomalaisuudesta, luovuudesta ja ihmisyydestä niin Aaltojen elämän ja teosten, Suomen historian tapahtumien kuin suomalaisen luonto- ja metsäsuhteenkin kautta. Finlandia-talo näyttelyn kotina on myös hyvin merkityksellinen: Alvar Aalto on suunnitellut pääteoksensa itsenäisen Suomen symboliksi ja estradiksi, mille lupaamme näyttelyn luovan aivan uutta syvyyttä. Näyttelykokonaisuuden on suunnitellut näyttelyarkkitehti Taina Väisänen, ja sen käsikir