Finlandia-talon koko perheen Design Joulu -tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen jouluelämyksen
Finlandia-talo kutsuu joulun tunnelmaan 13.–14.12.2025 järjestettävään Design Joulu -viikonloppuun. Talo täyttyy kotimaisesta muotoilusta, taiteesta, musiikista ja elämyksistä.
”Design Joulu ei ole vain myyjäiset – se on tapahtuma, joka tuo ihmiset yhteen ja juhlistaa suomalaista designia”, kertoo Finlandia-talon myyntijohtaja Jutta Vatanen.
Aiemmin Pikku-Finlandiassa järjestetty Design Joulu laajenee ensimmäistä kertaa Finlandia-talon päärakennukseen. Design Joulu -tapahtuma-alueella on mukana lähes 60 muotoilijaa ja brändiä, kuten Anniina Johanna, Earbit, Juuripuu, Chao & Eero, Laura Bruun ja Punainen Pastilli. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Myyjäisten ohella vierailijat saavat nauttia Helsingin Laulun kolmen eri kuorokokoonpanon esityksistä, Lauran Satuaarre -nukketeatterin Joulun paras lahja -näytelmästä sekä Finlandia-talon monipuolisen ravintolamaailman herkuista.
Finlandia Cafe&Wine tarjoilee lauantaina klo 11–15 vegaanibrunssia sekä muita kahvilatuotteita koko tapahtuman ajan. Myös Finlandia Bistro on poikkeuksellisesti avoinna jo lounasaikaan ja tarjoaa viikonloppuna kahden ruokalajin lounasmenun – lauantaina lisäksi koko à la carte -menun. Lauantaina vierailijat voivat nauttia myös Finlandia-talon perinteisen joulupöydän herkuista.
Alvar, Aino ja Elissa Aallon elämästä kertova Finlandia-näyttely on avoinna koko viikonlopun. Lauantaina 13.12. näyttelylipun ostaneet pääsevät poikkeuksellisesti myös opastetuille talokierroksille tasatunnein.
Lauantaina tapahtumapäivää voi jatkaa vielä Kirkan 75-vuotisjuhlakiertueen Kirka-musikaalin Hetki Lyö parissa.
”Haluamme tarjota vaihtoehdon perinteisille joulumarkkinoille. Design Joulu -tapahtumassa korkealaatuinen muotoilu, käsityö, kulttuuri, hyvä ruoka ja elämykset ovat kaikki saman katon alla”, Vatanen summaa.
“On upeaa, että saamme hyödyntää lähes koko talon. Finlandia-talo herää tällaisessa tapahtumassa todella eloon, kun muotoilu, musiikki ja ihmiset täyttävät tilan.”
Design Joulu -tapahtuma järjestetään yhteistyössä Finlandia-talon ja designyhteisö Designkaverien kanssa. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Design Joulu -tapahtuma Finlandia-talossa 13.–14.12.2025
Design Joulu -myyjäiset, LA 13.12. klo 12-18 & SU 14.12. klo 11-17
Nukketeatteriesitykset LA klo 12.30 & 15.30
Finlandia Bistro LA 13.12. klo 12-22 & SU 14.12. klo 12-16
Finlandia Cafe&Wine LA 13.12. klo 11-18 & SU 11-17
Finlandia Cafe&Wine LA 13.12., Vegaanibrunssi klo 11-15
Finlandia-näyttely LA 13.12. klo 11-18 & SU 11-17
Finlandia-talon joululounas LA 13.12. klo 13.00-18.00
Helsingin laulun kuorot esiintyvät:
LA 13.12. Al Segno klo 11.30, Finlandia Cafe&Wine
LA 13.12. Al Segno klo 12.00, Finlandia-talon aula
LA 13.12. HL Pikkukuoro klo 13.00, Design Joulu -tapahtuma-alue
LA 13.12. HL Pikkukuoro klo 13.30, Finlandia-talon aula
LA 13.12. 4Fun, klo 14, Design Joulu -tapahtuma-alue
LA 13.12. 4Fun, klo 14.30, Finlandia-talon joululounas (Ravintolasalit)
Finlandia-näyttely avoinna lauantaina 13.12. kello 11-18 ja sunnuntaina kello 11-17. Näyttelylipun ostaneille lauantaina lisäksi opastettu talokierros tasatunnein klo 12.00–15.00. Lähtö kierroksille sisääntulokerroksen palvelupisteeltä, mukaan mahtuu 50 ensimmäistä per kierros. Opastuskieli suomi.
Kirka-musikaali: Hetki Lyö – 75v. Juhlakiertue, lauantaina klo 18.00–20.50
Jutta Vatanen
Myyntijohtaja
Finlandia-talo Oy
Puh: 040865 9961
jutta.vatanen@finlandiatalo.fi
Finlandia-talo Oy
Finlandia-talo on maailman johtava, elämyksellinen kongressien, tapahtumien ja kulttuurin keskus. Keskellä Helsinkiä sijaitseva Finlandia-talo yhdistää ainutlaatuisella tavalla arkkitehtuurin, designin, toiminnallisuuden ja tunnelman.
www.finlandiatalo.fi
Finlandia-talo
Mannerheimintie 13e
00100 Helsinki
