Vuoden ympäristöteko -palkinto Andreas von Bergmannille ja Ålönlahden säätiölle
Paraisten kaupunki jakoi tänään yhdessä Saaristomeren biosfäärialueen kanssa Vuoden ympäristöteko -palkinnon saaristomerivuoden päätösseminaarissa.
Palkinto myönnettiin tänä vuonna kahdelle taholle: kalastaja Andreas von Bergmannille sekä Ålönlahden säätiölle.
Vuoden ympäristöteko -palkinto on Paraisten kaupungin ja biosfäärialueen tapa nostaa esiin tekoja ja toimijoita, jotka edistävät Saaristomeren ja paikallisen ympäristön hyvinvointia konkreettisesti, pitkäjänteisesti ja esimerkillisesti. Palkinnolla halutaan myös lisätä tietoisuutta siitä, miten paikallisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa ympäristön tilaan.
Andreas von Bergmann – vastuullisen ja monipuolisen kalastuksen edelläkävijä
Andreas von Bergmann on rakentanut pienimuotoisen ammattikalastustoiminnan, jossa keskiössä ovat myös kalalajit, joiden taloudellinen arvo on perinteisesti ollut vähäisempi. Hän toimii Paraisten alueella, ja hänen juurensa ovat Korppoon Brunskärissä, jossa hän myös kalastaa ja ylläpitää toista kotiaan.
Yrityksensä Brunskärs Fiskin kautta Andreas toimittaa kalaa paraislaisille ravintoloille sekä myy saalistaan suoraan yksityishenkilöille Brunskärin laiturilta. Erityisesti säyneet hän toimittaa paikalliseen ravintolakäyttöön.
Toiminnallaan Andreas edistää vähemmän hyödynnettyjen kalalajien käyttöä sekä ravintoloissa että kotitalouksissa. Hän toimii inspiroivana esimerkkinä siitä, miten kotimaisen kalan monipuolinen hyödyntäminen tukee sekä paikallistaloutta että ympäristön hyvinvointia.
Särkikalojen pyynti poistaa ravinteita merestä, vähentää rehevöitymistä ja edistää kalakantojen tasapainoa. Andreas von Bergmannin työ on näin ollen merkittävä ja konkreettinen ympäristöteko Saaristomeren hyväksi.
Ålönlahden säätiö – tavoitteellista ja tietoon perustuvaa vesiensuojelua
Ålönlahden säätiö tekee määrätietoista työtä Ålönlahden ja sen ympäristön vesien, luonnon ja ympäristön tilan parantamiseksi. Yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa säätiö toteutti vuosina 2022–2025 pilottihankkeen, jonka tavoitteena oli laatia kokonaisvaltainen toimenpidesuunnitelma Ålönlahden vedenlaadun ja luontoarvojen parantamiseksi.
Hankkeen myötä Ålönlahdesta on kehittynyt vesiensuojelun esimerkkikohde, joka kannustaa muita toimijoita Saaristomeren ja sen valuma-alueen suojeluun. Projekti on tuonut positiivista näkyvyyttä sekä säätiölle että Paraisten kaupungille, ja konkreettiset toimenpiteet parantavat Saaristomeren tilaa käytännössä.
Ålönlahden säätiön toiminta on pitkäjänteistä, kunnianhimoista ja vahvasti tietoon perustuvaa. Säätiö pyrkii löytämään vaikuttavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja sekä kehittämään vesiensuojelun käytäntöjä laajemmin. Se toimii esimerkkinä tavoitteellisesta ja vaikuttavasta ympäristö- ja vesiensuojelutyöstä.
Yhteinen viesti Saaristomeren puolesta
Vuoden ympäristöteko -palkinnon saajat osoittavat, että Saaristomeren tilaa voidaan parantaa niin elinkeinoelämän, paikallisten toimijoiden kuin tutkimukseen perustuvien hankkeiden kautta. Paraisten kaupunki ja Saaristomeren biosfäärialue onnittelevat lämpimästi molempia palkittuja ja kiittävät heitä arvokkaasta työstä ympäristömme hyväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katja BonnevierPuh:+358403562655Katja.Bonnevier@pargas.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Paraisten kaupunki
Detaljplaneändringar har vunnit laga kraft!12.11.2025 13:47:58 EET | Pressmeddelande
Nära 20 000 kvadratmeter våningsyta för bostads-, affärs- och kontorsbyggande samt en ny räddningsstation i Pargas centrum. De detaljplaneändringar som fullmäktige godkände i september fick laga kraft den 11 november.
Asemakaavamuutoksille lainvoima!12.11.2025 13:47:58 EET | Tiedote
Valtuuston syyskuussa hyväksymät kaavamuutokset saivat lainvoiman 11. marraskuuta. Paraisten keskustaan tulee liki 20 000 kerrosneliötä asuin- liike- ja toimistorakentamista sekä uutta pelastusasemaa varten.
Skärgårdshavets biosfärområde har nu 14 nya biosfärambassadörer!5.11.2025 12:41:32 EET | Nyheter
Biosfärområden har nu allt som allt 72 biosfärambassadörer.
Saaristomeren biosfäärialueelle 14 uutta biosfäärilähettilästä!5.11.2025 12:41:32 EET | Uutinen
Uusien lisäysten myötä biosfäärilähettiläiden määrä nousi 72:een.
Pargas stad avbryter samarbetsförhandlingarna27.10.2025 12:40:44 EET | Pressmeddelande
De samarbetsförhandlingar som inleddes den 30 september avslutas och förhandlingsframställan återkallas i sin helhet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme