Vuoden ympäristöteko -palkinto Andreas von Bergmannille ja Ålönlahden säätiölle

Palkinto myönnettiin tänä vuonna kahdelle taholle: kalastaja Andreas von Bergmannille sekä Ålönlahden säätiölle.

Vuoden ympäristöteko -palkinto on Paraisten kaupungin ja biosfäärialueen tapa nostaa esiin tekoja ja toimijoita, jotka edistävät Saaristomeren ja paikallisen ympäristön hyvinvointia konkreettisesti, pitkäjänteisesti ja esimerkillisesti. Palkinnolla halutaan myös lisätä tietoisuutta siitä, miten paikallisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa ympäristön tilaan.

Andreas von Bergmann – vastuullisen ja monipuolisen kalastuksen edelläkävijä

Andreas von Bergmann on rakentanut pienimuotoisen ammattikalastustoiminnan, jossa keskiössä ovat myös kalalajit, joiden taloudellinen arvo on perinteisesti ollut vähäisempi. Hän toimii Paraisten alueella, ja hänen juurensa ovat Korppoon Brunskärissä, jossa hän myös kalastaa ja ylläpitää toista kotiaan.

Yrityksensä Brunskärs Fiskin kautta Andreas toimittaa kalaa paraislaisille ravintoloille sekä myy saalistaan suoraan yksityishenkilöille Brunskärin laiturilta. Erityisesti säyneet hän toimittaa paikalliseen ravintolakäyttöön.

Toiminnallaan Andreas edistää vähemmän hyödynnettyjen kalalajien käyttöä sekä ravintoloissa että kotitalouksissa. Hän toimii inspiroivana esimerkkinä siitä, miten kotimaisen kalan monipuolinen hyödyntäminen tukee sekä paikallistaloutta että ympäristön hyvinvointia.

Särkikalojen pyynti poistaa ravinteita merestä, vähentää rehevöitymistä ja edistää kalakantojen tasapainoa. Andreas von Bergmannin työ on näin ollen merkittävä ja konkreettinen ympäristöteko Saaristomeren hyväksi.

Ålönlahden säätiö – tavoitteellista ja tietoon perustuvaa vesiensuojelua

Ålönlahden säätiö tekee määrätietoista työtä Ålönlahden ja sen ympäristön vesien, luonnon ja ympäristön tilan parantamiseksi. Yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa säätiö toteutti vuosina 2022–2025 pilottihankkeen, jonka tavoitteena oli laatia kokonaisvaltainen toimenpidesuunnitelma Ålönlahden vedenlaadun ja luontoarvojen parantamiseksi.

Hankkeen myötä Ålönlahdesta on kehittynyt vesiensuojelun esimerkkikohde, joka kannustaa muita toimijoita Saaristomeren ja sen valuma-alueen suojeluun. Projekti on tuonut positiivista näkyvyyttä sekä säätiölle että Paraisten kaupungille, ja konkreettiset toimenpiteet parantavat Saaristomeren tilaa käytännössä.

Ålönlahden säätiön toiminta on pitkäjänteistä, kunnianhimoista ja vahvasti tietoon perustuvaa. Säätiö pyrkii löytämään vaikuttavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja sekä kehittämään vesiensuojelun käytäntöjä laajemmin. Se toimii esimerkkinä tavoitteellisesta ja vaikuttavasta ympäristö- ja vesiensuojelutyöstä.

Yhteinen viesti Saaristomeren puolesta

Vuoden ympäristöteko -palkinnon saajat osoittavat, että Saaristomeren tilaa voidaan parantaa niin elinkeinoelämän, paikallisten toimijoiden kuin tutkimukseen perustuvien hankkeiden kautta. Paraisten kaupunki ja Saaristomeren biosfäärialue onnittelevat lämpimästi molempia palkittuja ja kiittävät heitä arvokkaasta työstä ympäristömme hyväksi.