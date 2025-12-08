Aino-Kaisa Pekonen: Kokoomus ja perussuomalaiset toivottavat pienituloisille pahaa joulua

– Oikeistohallitukselle ei riitä, että se on saanut työttömyyden, asunnottomuuden ja ruoka-avun tarpeen kasvuun vaan pienituloisten lyöminen jatkuu. Kaiken lisäksi leikkauksien säästövaikutus on vain murto-osa siitä, kuinka paljon hallitus on alentamassa rikkaiden ja suuryritysten veroja, Pekonen sanoo.

Vasemmistoliitto jätti sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön vastalauseen yhdessä vihreiden ja sdp:n kanssa. Oppositiopuolueiden mukaan esitys aiheuttaa kohtuuttomia seurauksia etenkin terveysongelmista kärsiville ihmisille. Esitys myös rankaisee työnteosta, kun toimeentulotuen suojaosa poistetaan.

– Suojaosan poiston myötä jokainen tienattu euro leikataan suoraan tuesta eli ainakaan työllisyyttä tämä ei edistä. Lisäksi jatkossa pienikin, esimerkiksi joululahjaksi saatu rahasumma vähennettäisiin täysimääräisesti perheen toimeentulosta. Näin kokoomus ja perussuomalaiset toivottavat pienituloisille pahaa joulua, Pekonen sanoo.

THL:n arvion mukaan toimeentulotuen perusosa ei nykyisinkään vastaa ihmisarvoisen elämän edellytyksiä kuvaavaa viitebudjettia. Kolmen prosentin tasoleikkaus perusosaan vie minimitoimeentulon yhä kauemmaksi tästä tasosta.

– Sen jälkeen kun Riikka Purra lupasi, että pienituloisilta leikkaaminen ei perussuomalaisille käy, pienituloisilta on leikattu toistuvasti. Nyt leikataan myös työkyvyttömiltä ihmisiltä, joilla ei ole tosiasiallisia edellytyksiä parantaa omaa toimeentuloaan työllistymällä. Tämä on yksinkertaisesti julma arvovalinta, Pekonen sanoo.