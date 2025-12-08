Aino-Kaisa Pekonen: Kokoomus ja perussuomalaiset toivottavat pienituloisille pahaa joulua
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekonen varoittaa hallituksen toimeentulotukeen esittämien leikkauksien lisäävän äärimmäistä köyhyyttä Suomessa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai sunnuntaina valmiiksi mietintönsä hallituksen esityksestä, jolla leikataan 70 miljoonaa euroa pienituloisimmilta suomalaisilta
– Oikeistohallitukselle ei riitä, että se on saanut työttömyyden, asunnottomuuden ja ruoka-avun tarpeen kasvuun vaan pienituloisten lyöminen jatkuu. Kaiken lisäksi leikkauksien säästövaikutus on vain murto-osa siitä, kuinka paljon hallitus on alentamassa rikkaiden ja suuryritysten veroja, Pekonen sanoo.
Vasemmistoliitto jätti sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön vastalauseen yhdessä vihreiden ja sdp:n kanssa. Oppositiopuolueiden mukaan esitys aiheuttaa kohtuuttomia seurauksia etenkin terveysongelmista kärsiville ihmisille. Esitys myös rankaisee työnteosta, kun toimeentulotuen suojaosa poistetaan.
– Suojaosan poiston myötä jokainen tienattu euro leikataan suoraan tuesta eli ainakaan työllisyyttä tämä ei edistä. Lisäksi jatkossa pienikin, esimerkiksi joululahjaksi saatu rahasumma vähennettäisiin täysimääräisesti perheen toimeentulosta. Näin kokoomus ja perussuomalaiset toivottavat pienituloisille pahaa joulua, Pekonen sanoo.
THL:n arvion mukaan toimeentulotuen perusosa ei nykyisinkään vastaa ihmisarvoisen elämän edellytyksiä kuvaavaa viitebudjettia. Kolmen prosentin tasoleikkaus perusosaan vie minimitoimeentulon yhä kauemmaksi tästä tasosta.
– Sen jälkeen kun Riikka Purra lupasi, että pienituloisilta leikkaaminen ei perussuomalaisille käy, pienituloisilta on leikattu toistuvasti. Nyt leikataan myös työkyvyttömiltä ihmisiltä, joilla ei ole tosiasiallisia edellytyksiä parantaa omaa toimeentuloaan työllistymällä. Tämä on yksinkertaisesti julma arvovalinta, Pekonen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Aino-Kaisa Pekonenkansanedustaja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 0119aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Pia Lohikoski: Hallitus kiirehti toimeentulotuen julmat leikkaukset läpi8.12.2025 09:44:23 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontui itsenäisyyspäivän jälkeisenä sunnuntaina ylimääräiseen kokoukseen, jossa hallituspuolueet kiirehtivät viemään toimeentulotuen leikkaukset läpi. Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski kertoo olevansa syvästi huolissaan viimesijaisen turvan heikentämisestä. Lohikoski jätti valiokunnan varajäsenenä esitykseen vastalauseen SDP:n ja vihreiden kanssa.
Linnan juhlat: Kansanedustaja Hanna Sarkkisen puku sisältää leikkauspolitiikan vastaisen viestin6.12.2025 13:44:52 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen osallistuu tänään Linnan juhliin puvussa, jonka on suunnitellut taiteen maisteriopintoja Lapin yliopistossa suorittava muotisuunnittelijaopiskelija Sanna Hautamäki Kokkolasta.
Mai Kivelä: Saskin rahoituksen leikkaaminen kertoo Orpon hallituksen ay-vihamielisyydestä5.12.2025 13:49:50 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä arvostelee ulkoministeriön päätöstä leikata Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Saskin rahoitusta peräti 40 %. Kivelä pitää tätä törkeänä ay-vihamielisyytenä.
Hanna Sarkkinen: Ministerin mielivaltainen saksien heiluttelu rapauttaa uskoa hyvään hallintoon5.12.2025 13:31:00 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkinen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen hallituksen päätöksestä leikata Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASKin kehitysyhteistyörahoitusta.
Johannes Yrttiaho: Telakkateollisuutta rahoittavan Finnveran lainsäädännössä tulee estää halpatyövoiman hyväksikäyttö5.12.2025 12:57:07 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho jätti vastalauseen talousvaliokunnan mietintöön rahoituskonserni Finnveran lainsäädäntöön esitetyistä muutoksista. Hän näkee hallituksen esityksessä vakavia puutteita: ulkomaisen halpatyön laajaan hyväksikäyttöön ei puututa ja ns. suomalaisen intressin määrittely heikkenee, korkeariskisen rahoituksen kahdeksan miljardin lisäystä ei lainkaan perustella ja eduskunnan budjettivaltaa Finnveran 50 miljardin valtuuksista ja 20 miljardin varainhankinnan vastuista rajoitetaan merkittävästi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme