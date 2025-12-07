Kutsu mediatilaisuuteen 8.12. klo 11: Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas vastaa median kysymyksiin
Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas vastaa median kysymyksiin Kelan pääjohtajaan liittyvästä ajankohtaisesta tilanteesta hallituksen kokouksen jälkeen tänään 8.12. noin klo 11 Kelan päätalolla.
Tilaisuus järjestetään Kelan päätalon vierailija-aulassa osoitteessa Nordenskjöldinkatu 12, Helsinki.
Kela myös tiedottaa tilanteesta hallituksen kokouksen jälkeen.
Toimittajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan etukäteen Kelan mediapuhelimeen, puh. 020 634 7745. Toimittajien tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella Kelan kulunvalvontaa varten.
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen toipumassa terveysongelmista7.12.2025 10:54:58 EET | Tiedote
Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on sairaalahoidossa Brysselissä. Lehtonen on toipumassa ja palaa Suomeen lähiaikoina.
FPA:s generaldirektör Lasse Lehtonens hemkomst från arbetsresan i Bryssel avbröts5.12.2025 15:00:41 EET | Pressmeddelande
FPA:s generaldirektör Lasse Lehtonens återresa från Bryssel till Helsingfors har avbrutits. FPA utreder situationen närmare.
Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen paluu työmatkalta Brysselistä keskeytyi5.12.2025 15:00:41 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen paluumatka Brysselistä Helsinkiin on keskeytynyt. Kela selvittää tarkempaa tilannekuvaa.
Tillfällig fördröjning i leveranserna av FPA-kort5.12.2025 12:45:18 EET | Pressmeddelande
På grund av byte av kortleverantör uppstår en tillfällig försening i leveransen av FPA-kort i mitten av december. Leveranserna fortsätter så snart som möjligt efter förseningen.
Kela-korttien toimituksiin tulossa lyhyt viive5.12.2025 12:45:18 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kela-korttien toimittamisessa on tilapäinen katkos korttien toimittajan vaihtumisen vuoksi. Katkos ajoittuu joulukuun puoliväliin, ja toimitukset jatkuvat normaalisti mahdollisimman pian sen jälkeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme