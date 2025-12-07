Kela/FPA

Kutsu mediatilaisuuteen 8.12. klo 11: Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas vastaa median kysymyksiin

8.12.2025 09:56:53 EET | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas vastaa median kysymyksiin Kelan pääjohtajaan liittyvästä ajankohtaisesta tilanteesta hallituksen kokouksen jälkeen tänään 8.12. noin klo 11 Kelan päätalolla.

Tilaisuus järjestetään Kelan päätalon vierailija-aulassa osoitteessa Nordenskjöldinkatu 12, Helsinki.

Kela myös tiedottaa tilanteesta hallituksen kokouksen jälkeen.

Toimittajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan etukäteen Kelan mediapuhelimeen, puh. 020 634 7745.  Toimittajien tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella Kelan kulunvalvontaa varten.

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye