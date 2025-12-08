Pia Lohikoski: Hallitus kiirehti toimeentulotuen julmat leikkaukset läpi
Sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontui itsenäisyyspäivän jälkeisenä sunnuntaina ylimääräiseen kokoukseen, jossa hallituspuolueet kiirehtivät viemään toimeentulotuen leikkaukset läpi. Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski kertoo olevansa syvästi huolissaan viimesijaisen turvan heikentämisestä. Lohikoski jätti valiokunnan varajäsenenä esitykseen vastalauseen SDP:n ja vihreiden kanssa.
– Tämä muutos aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita kaikkein köyhimpien elämään. Jälleen hallitus kutsuu säästöksi leikkausta, joka lisää köyhyyttä, terveyseroja, epätoivoa ja turvattomuutta, Lohikoski toteaa.
Esitys vaikeuttaa erityisesti niiden tilannetta, joilla on jo valmiiksi haasteita terveyden ja arjen hallinnan kanssa. Kelan lausunnon mukaan ei ole lainkaan selvää, miten ihmisten sairaudet, mielenterveyden ongelmat tai elämäntilanteen kriisit otetaan huomioon.
– Teimme esitykseen kymmeniä muutosehdotuksia, eikä yksikään mennyt läpi. Elämäntilanne tulisi huomioida, kun päätetään ihmisen viimesijaisesta toimeentulosta. Hallitus ei osoita ymmärrystä edes köyhien lapsiperheiden kohdalla, Lohikoski sanoo.
Lakimuutos tulee lisäämään sanktioita erityisesti ihmisille, joilla on mielenterveyden haasteita tai vaikeuksia arjessa jaksamisen kanssa.
– Hallitus kiristää sosiaaliturvaa, mutta ei tee mitään vahvistaakseen palveluja, joita kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat eniten tarvitsisivat. Tämä tulee lisäämään inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnallisia ongelmia, Lohikoski sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
