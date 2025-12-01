Vanhan Porvoon Jäätelötehdas panostaa kasvuun – tuotantojohtajaksi Micael Saranpää

VPJT:n tavoitteena on kasvaa tuomalla laadukkaat, käsityönä valmistetut jäätelöt yhä useamman kuluttajan ulottuville. Visuaalinen ilme uudistettiin alkusyksystä, ja seuraavaksi on tarkoitus investoida niin tuotantolinjoihin kuin makuvalikoimaankin.

– Kolmella Kaverilla minulla oli selkeä tavoite kasvattaa tuotantokapasiteettia, VPJT:n uusi tuotantopäällikkö Micael Saranpää taustoittaa päätöstään vaihtaa jäätelötehtaasta toiseen.

– Vuosien mittaan tämä johti täysin uuden tehtaan suunnitteluun ja rakentamiseen. Tehtaan käynnistyttyä ja tuotannon hypättyä seuraavalle tasolle on luonteva hetki siirtyä VPJT:lle uusien haasteiden pariin, Saranpää jatkaa.

Toimitusjohtaja Samuli Wirgentiuksen mukaan VPJT on aina panostanut perinteisiin raaka-aineisiin ja valmistusmenetelmiin, yhdistäen ne yllättäviin ja ennakkoluulottomiin makuyhdistelmiin. Saranpään rekrytoinnin myötä kasvava tuotantokapasiteetti mahdollistaa tämän kehitystyön laajentamisen entisestään.

– Jäätelö on makuasia. Toisaalta ei ole sellaista tilannetta, paikkaa tai hetkeä, johon se ei sopisi. Joskus maistuu klassinen maku, joskus taas haluaa kokeilla jotain hyvinkin erikoista makua. Mitä enemmän erilaisia vaihtoehtoja on tarjolla, sitä parempi – Micael on avainroolissa VPJT:n laajentaessaan tarjontaansa yhä useammalle jäätelön ystävälle, Wirgentius toteaa.

Vanhan Porvoon Jäätelötehdas kehittää ja valmistaa kotimaisia raaka-aineita mahdollisimman paljon hyödyntäviä, pitkälle käsintehtyjä jäätelöitä mahdollisimman laajassa makukirjossa, josta varmasti löytyy jokaiseen makuun ja tilanteeseen parhaalta maistuva vaihtoehto. Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Porvoossa, ja sen jäätelöitä myydään hyvin varustelluissa päivittäistavarakaupoissa sekä omilla kioskeilla Porvoossa ja pk-seudulla. VPJT työllistää 15 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2025 yltää noin 1,5 miljoonaan euroon.